Na severu Čech brali hráči Dynama jen jeden bod. „Byly tam situace, kdy z přečíslení nebyla ani střela, natož gól. Hráči to musí vzít na sebe, v naší situaci si musíme góly vydřít,“ uvedl pardubický trenér Radek Bělohlav. „Plzeň je v útoku hodně kreativní, čeká nás těžký soupeř,“ doplnil.

Na včerejším tréninku už se objevil i útočník Roman Vlach, jenž do Pardubic zamířil právě z Plzně. Nastoupí hned proti bývalým spoluhráčům? „Roman byl ještě mimo sestavu, je po nemoci. Uvidíme, jestli ho vůbec zapojíme,“ poznamenal Bělohlav.

Třicetiletý forvard byl poprvé v tomto týdnu na ledě. „Měl jsem zánět nosohltanu. Uvidím, jak se budu cítit, podle toho se rozhodneme,“ řekl Vlach po tréninku.

Přesun do Pardubic přivítal. „Dynamo mělo zájem, tak jsem tady. Bude to změna, doufám, že k lepšímu. Je hodně zápasů před námi, není ani půlka ligy, neviděl bych to tak černě,“ dodal zlínský odchovanec k současnému umístění Pardubic.

Zápas 23. kola, který začíná v 18 hodin, má přívlastek plyšákový. Plyšové hračky, které vhodí diváci po prvním gólu Pardubic na ledovou plochu, pak klub rozveze do sociálních zařízení, kde udělají radost dětem.