Ideální návrat. Pardubičtí hokejisté se poprvé od druhého místa na Spenglerově poháru představili v Tipsport extralize. V tomto utkání narazili na Liberec, který v posledních třech zápasech dokázal na Východočechy vždy vyzrát. Svěřenci Václava Varadi ale tuhle sérii v Home Credit Areně přerušili, když díky dvěma trefám Lukáše Sedláka a jednoho gólu Tomáše Hyky s Davidem Ciencialou vyhráli 4:1.

HC Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:1, 1:0, 0:3) Branky: 31. Rychlovský (A. Najman, Filippi) – 20. Sedlák (Kaut, Hyka), 47. Sedlák, 57. Hyka, 59. Cienciala. Rozhodčí: Jaroš, Šindel – Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 6216. Bílí Tygři Liberec: D. Král (Pařík) – Knot, McCoshen, Budík, Ivan, Aubrecht, Derner, Kolmann – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Pekař, Šír, Vlach. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Bučko, Hájek, Košťálek, Vála, Kolář – Hyka, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, Cienciala, Říčka – Pochobradský, Poulíček (A), Mandát.

Dynamo se vrátilo do extraligového kolotoče jako stříbrný tým z prestižního Spenglerova poháru. Do branky se proti Liberci vrátil Roman Will, který ve Švýcarsku dělal spíše pomyslnou dvojku. Po povedených výkonech si vysloužil nominaci do A týmu také Michal Pochobradský, který proti Tygrům nastoupil ve čtvrté formaci vedle Poulíčka a Mandáta. Jubileum si v tomto zápase navíc odbyl Martin Kaut, který nastoupil ke svému stému utkání v Tipsport extralize.

Aktivnější v úvodních minutách bylo Dynamo, které se většinou drželo v pásmu svého soupeře. Šanci na ofenzivní však tlak dostali domácí po vyloučení Ondřeje Vály, ale hosté se pozorně ubránili a na výsledku nic nezměnila ani sólo akce Faška Rudáše, který v situaci dva na jednoho nevyzrál na Romana Willa. Pardubický gólman byl za hrdinu i v závěru druhé poloviny úvodní části. Střelou ze slotu ho nejprve totiž překvapil Oscar Flynn a následně se bývalý strážce svatyně Bílých Tygrů zaskvěl i proti pokusu Najmana. Tím však nekončily nájezdy domácích hokejistů. Po chybě hostů jel sám na Willa liberecký Flynn, ale východočeský strážce svatyně opět uhasil pomyslný požár. Byli to ale pardubičtí hokejisté, kteří v samotném závěru zvedali ruce nad hlavu. Přesilovou hru využil Lukáš Sedlák střelou z mezikruží.

Druhá část, nebo minimálně její první polovina, vyšla lépe svěřencům trenéra Pešána. Liberečtí totiž kupili šanci za šancí a jedna z nich nakonec skončila na úrodné půdě. O srovnání se postaral Jakub Rychlovský, který uklidil puk za záda Willa po šikovné otočce Najmana v mezikruží a následné jeho přihrávce. Ve zbytku druhého dějství již k vidění žádná branka a do kabin se tak šlo za srovnaného stavu.

V prvních pěti minutách si oba týmy vysloužily přesilovou hru, ale defenziva v obou případech vyhrála nad ofenzivou. Po liberecké početní výhodě se ke slovu dostali hosté, kteří podruhé v zápase šli do vdení. Po pravém křídle zavezl puk do předbrankového prostoru Lukáš Sedlák, který kotouč uklidil za záda Krále. Pardubice musely hned poté ubránit další oslabení, což se podařilo. Dynamo se i následně bránili, ale domácí nemohli propálit Willa a vítěznou trefu tak vsítili hosté. O tu se postaral Tomáš Hyka, který ujel obránci a Krále překonal povedeným blafákem - 1:3. Definitivní razítko na výhru svěřenců Václava Varadi pak dal přes celé kluziště do prázdné brány David Cienciala.

