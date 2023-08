Dynamo zvládlo i druhý výstup na Dolomity. Horský Davos sfouklo jako vítr

Nástup jako hrom. V případě pardubických hokejistů se dá použít jiný přírodní jev a to vítr. Do přípravy na Ligu mistrů totiž doslova vletěli. Stejně jako v loňském roce vyjeli na turnaj do severní Itálie a stejně jako v loňském roce ho opanovali. Znovu zdolali Augsburg a jedinou odlišností byl jejich finálový soupeř. Zatímco v roce 2022 porazili další německý tým Eisbären Berlín, tak nyní švýcarský Davos. Ještě vyšším poměrem. Ápropos od Augsburgu nedostali za dva roky gól.

Ondřej Vála po vítězství na Dolomiten Cupu. | Video: klub