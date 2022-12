Branky: 30. Dujsík (Anděl, Olesz), 50. J. Káňa (Ondrušek, Knotek), 61. Nahodil (J. Káňa, Ondrušek) – 10. Hyka (L. Sedlák), 39. Říčka (T. Zeman, Čerešňák). Rozhodčí: Pražák, Kika – Axman, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 5139. HC Olomouc: Lukáš (Frgál) –Ondrušek (C), Rutar, Mareš, Švrček, Rašner, Dujsík – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Plášek ml., Kusko, Navrátil –Anděl, Strapáč, Olesz. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček (C), A. Musil – Kaplan, Kaut, T. Zeman.

Bez nejproduktivnějšího hráče, Lukáše Radila, se tentokrát museli obejít svěřenci trenéra Richarda Krále. V první formaci ho tak nahradil Tomáš Vondráček.

Hned ve druhé minutě zápasu viděli fanoušci na zimním stadionu v Olomouci přesilovou hru Pardubic. Ty mohly jít brzy do vedení, ale Říčka nejprve trefil pouze tyč a skákající puk následně Cienciala nezkrotil a nezakončil. Domácí oslabení přežili bez úhony a mohli také oni ukázat své kvality. Bývalý hráč Dynama Nahodil mohl překonat Willa, ale ani ze tří střel zasebou to nedokázal.

V Plechárně viděli fanoušci branku v desáté minutě, kdy zafungovala spolupráce bývalých spoluhráčů z Ruska. Sedlák šikovně překonal střední pásmo a křižnou přihrávkou našel svého parťáka Hyku, který prostřelil domácího brankáře Lukáše - 0:1.

Asi největší šanci na vyrovnání měla Mora v osmnácté minutě. Bambula naznačil střelu a přihrál ještě Kaňovi, který ale trefil pouze konstrukci a do kabin se tak šlo za výhodnějšího stavu pro Pardubice.

První čtyři minuty druhé části si vedli lépe domácí a zásobovali Willa několika nepříjemnými střelami. Vzápětí ale opět přebrali otěže Pardubičtí. Kousal šikovně zakončoval bekhendem, ale Lukáš byl na svém místě a střelu chytil.

Velmi dlouho se hrálo bez přerušení, to mohl přerušit Nahodil, ale brankář hostí jeho střelu nepustil mezi betony. Na druhé straně mohl navýšit skóre Sedlák, když nabral rychlost ve středním pásmu, jeho zakončení však ztroskotalo na Lukášovi.

Nedáš, dostaneš. Nutno říct, že za vyrovnávající trefu si mohly Pardubice samy svoji nedůsledností. Anděl objel bránu a předložil puk Dujsíkovi, který doklepl puk do brány i za pomoci smůly ze strany Romana Willa - 1:1.

Dynamo to takhle nechtělo nechat, ale Vondráček i Hyka selhali. Do třetice se však podařilo! Tomáš Zeman našel přesnou přihrávkou najíždějícího Říčku mezi kruhy a ten se ukázal jako rozený střelec, když vymetl pavučiny - 1:2. Pardubice tak odcházely ze druhé třetiny jako šťastnější tým.

Hosté vstoupili lépe i do třetí části, když v šanci byl Čerešňák a Sedlák, ale oba v zakončení selhali. V 50. minutě byl zbytečně vyloučený Tomáš Dvořák a Olomoučtí dokonale využili přesilovou hru. Káňa nechytatelně vypálil a prostřelil bezbranného Willa - 2:2.

Dynamo mohlo jít zpátky do vedení z hole Sedláka, ale jeho dělovku Lukáš chytil. V samotném závěru základní hrací doby mohl rozhodnout Zohorna, ale jeho bekhendová střela v síti neskončila, a tak na hráče čekalo prodloužení.

Mora měla šanci na zisk druhého bodu hned v úvodu nastaveného času, ale to Will byl proti. Vzápětí udělal za brankou domácích zbytečný faul Zohorna a Olomouc začala hrát ve čtyřech. Přesilovou hru po dokonalé kombinaci využil Nahodil a vybojoval pro svůj tým druhý bod v zápase. Olomouc po dramatickém závěru zvítězila a upevnila si čtvrtou příčku. Dynamo i nadále zůstává první s čtyřbodovým náskokem na druhé Vítkovice.