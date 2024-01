Po neslaném nemastném výkonu proti Bruslařům sice pardubičtí hokejisté brali body za vítězstí v prodloužení, ale už si všichni pokládají otázku, kdy přijde i zlepšený výkon od Dynama. Velkou šanci dokázat všem pochlebovačům, že se jedná o výjimečný stav, mají Pardubice už dnes od 18:30 v O2 Areně, kde vyzvou domácí Spartu. Východočeši se navíc budou moct spolehnout na podporu svých fanoušků, kteří přijedou do hlavního města legendárním Dynamo Expressem.

Pardubičtí hokejisté chtějí "vyloupit" O2 Arenu a po nemastném výkonu proti Bruslařům si tak zlepšit chuť. Vítězství je navíc posune na první příčku extraligové tabulky. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Souboj prvního s druhým. V tomhle duchu se ponese letošní třetí vzájemný duel mezi domácí Spartou Praha a Dynamem Pardubice. Oba týmy vstupují do tohoto zápasu s vítěznou formou, byť na straně Východočechů je série trochu klopýtavá. Varaďova družina sice vyhrála v posledních dvou duelech, kdy porazila nejprve v důležitém derby Hradec Králové, ale o pár dní později se trápila s Mladou Boleslaví a svým výkonem rozhodně nepotěšila své domácí fanoušky. Především byla zarážející třetí třetina, ve které pardubičtí ztratili dvoubrankový náskok a o vítězství tak museli bojovat až v prodloužení.

"První třetina z naší strany vůbec nebyla dobrá. Měli lepší pohyb, byli lepší v osobních soubojích, byli důraznější. My jsme se vůbec nemohli rozjet a byli jsme rádi, že jsme neinkasovali gól. Druhá třetina už byla lepší, tam jsme začali soupeře přehrávat a přetavili jsme to, že jsme dali góly a vyhráli jsme tu třetinu. Bohužel tu třetí třetinu se nepodařilo dotáhnout do konce. Za stavu 3:1 je potřeba, abychom si to pohlídali a neztratili žádný bod. To se nám nepovedlo, alespoň v prodloužení jsme získali druhý bod do tabulky," hodnotil duel s Mladou Boleslaví trenér Marek Zadina.

Přímý souboj o první místo už netrpělivě vyhlížejí pardubičtí hokejisté, kteří chtějí poslední střetnutí hodit za hlavu.

"Já si myslím, že to bude skvělý zápas. Podle mého osobního názoru zapomene na všechno co bylo a začneme od začátku. Bude to hezká podívaná a já se na to moc těším," říká před střetnutím Lukáš Radil.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

V O2 Areně ale na Východočechy nečeká jednoduché pořízení. Sparta v posledních pěti duelech nenašla přemožitele a především v utkání s Litvínovem se rozstřílela, když vyhrála 6:3. Atraktivní podívanou však očekávají i fanoušci, kteří přijedou z města dostihů v hojném počtu. Na cestu je vypraven Dynamo Express, který se představí po několika dlouhých letech.

A jak se má situace ve vzájemných posledních duelech? Z obou vyšli vítězně domácí hokejisté. Vůbec poprvé se týmy potkaly 20. září na ledě v Praze, kde domácí ovládli duel po prodloužení. Dynamo si pak následně spravilo chuť doma, když po divokém průběhu úvodní části vyhrálo 4:3.

Zdroj: Youtube