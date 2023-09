Šestibodový víkend mají za sebou pardubičtí hokejisté. V pátek suverénně přehráli našlapaný Litvínov a v neděli se sice trápili proti Kladnu, ale nakonec i Rytíře sundali ze sedla a připsaly si skalp. Extraliga neodpočívá a na Dynamo čeká možná nejtěžší možný soupeř. Již zítra od 18:30 se utká se spolukandidátem na titul Spartou v O2 Aréně.

Pardubičtí hokejisté naposledy porazili Kladno 3:1. Na vítězství by rádi navázali i na ledě pražské Sparty. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Pražané si za dvě utkání připsali 5 bodů, když v prvním střetnutí vyhráli 5:2 nad Českými Budějovicemi a v neděli po nájezdech porazili titulového obhájce z Třince.

V předešlé sezóně si Dynamo ze sparťanského ledu odvezlo jednu výhru a jednu porážku. Jak tomu bude tentokrát je jen otázkou…

„Už loni byly ty zápasy na Spartě svátky hokeje. Bylo to vyhecované, plné emocí. Myslím si, že to určitě bude mít parametry play off, už ty první dva letošní zápasy proti Litvínovu a Kladnu byly ve velkém tempu a hrál se velmi dobrý hokej,“ popisuje před zápasem Roman Will.

Atmosféra v O2 Aréně rozhodně bude divoká a přispějí k tomu i fanoušci Dynama.

„Na atmosféru se hrozně těším. Loňské zápasy na Spartě byly neskutečné, rozložení v hledišti bylo tak padesát na padesát, dokonce mi i přišlo, že tam snad bylo více Pardubáků. Věřím, že lidé si to užijí a také, že to bude probíhat v rámci slušného fandění, kdy se fanoušci jdou podívat na dva velmi dobré týmy a my jim předvedeme skvělý hokej,“ věří před šlágrem kola pardubický brankář.