To se ani neptejte… Je to odhad, ale stoprocentně přes 100 tisíc ročně. Je to samozřejmě individuální, každý to má jinak. Když je v tom třeba ještě takový výjezd, jako Spengler cup v Davosu, tak si asi dokážete představit ty ceny. Navíc ještě na Vánoce. Loni jsem vynechal asi 4 zápasy Dynama.

"Je to více než hokej. Je to rodina," říká předseda pardubického fanklubu Michal Rosenberger. "Letos poprvé jsme třeba pořádali Dynamo fans tábor pro děti," prozrazuje v předsezónním rozhovoru i nehokejové aktivity fanoušků. Pardubák tělem i duší Michal Rosenberger v sezoně vynechá jen pár utkání, které jeho Dynamo hraje. Dnes mu začíná šichta, která skončí ideálně až koncem dubna, a to tak, že Lukáš Sedlák zvedne nad hlavu pohár T. G. Masaryka.

Kolik to stojí takový výlet do Davosu?

Hodně. Hodně moc. Já to ani nemůžu říct, ona by si to pak někde přečetla manželka…

Vaše paní s vámi váš koníček nesdílí?

Občas taky chodí. Není tak zapálená jako já, protože už máme vnoučata, tak se hodně věnuje jim, ale třeba loňské play off absolvovala celé. Doma i venku.

Když jste zmínil výjezdy, kam jako fanoušci nejraději jezdíte?

Jednoznačně do Litvínova. To vám řekne drtivá většina Pardubáků. S lidma z Litvínova si dobře rozumíme, protože to jsou normální lidi. To jsou dneska asi už jediní fanoušci, se kterýma si normálně pokecáme a sedneme do hospody. Dříve jsme něco podobného měli s Motorem z Budějovic, ale to se poslední dobou kazí, jak tam začali chodit i fotbaloví fanoušci.

Dynamo Fans je nějaké uzavřené společenství, nebo mezi sebe přijímáte i nové členy?

Máme určitý základ, ten je stálý. Občas někdo přibude, někdo odpadne, ale snažíme se také stále dělat nábory. Loni nás bylo 212 a letos si myslím, že nás bude víc, podle toho, jak se lidi hlásí před sezonou. Tedy myslím ty lidi, kteří mají zaplaceny členské příspěvky. Ale na výjezdy s námi může jet každý, nejenom člen Dynamo Fans.

Kolik je vašemu nejstaršímu členovi, který se pravidelně účastní vašich akcí?

Nejstaršímu fanouškovi, který s námi jezdí pravidelně na výjezdy je 73 let. A naopak nejmladšímu je 9.

Spolupracujete nějakým způsobem s vedením Dynama?

Snažíme se. Tohle prosím neberte jako vyjádření stanoviska fanklubu, ale moje osobní - mám trošku jinou představu o fungování spolupráce mezi fanoušky a klubem. Představoval bych si to jinak. Ale na druhou stranu se nám snaží vycházet vstříc, rozhodně nám nikdo nehází klacky pod nohy. Když něco potřebujeme, snaží se nám pomoci. Naopak když něco potřebují v klubu, tak se jim Dynamo Fans taky snaží pomoci.

Co konkrétně od Dynama potřebujete a co naopak potřebuje klub od fanoušků?

Třeba teď naposledy byl fanklub pomáhat při akci Hockeytown ožívá, kde byla autogramiáda a zahájení sezony.

My bychom od klubu naopak nejvíce potřebovali propagaci výjezdů.

Na co se v nové sezoně nejvíc těšíte?

Letos určitě na Spengler cup. Doufám, že budeme také ve finále Ligy mistrů, tam bychom v případě venkovního zápasu také chtěli jet.

Jak jste hodnotil loňskou sezonu, vnímal jste ji jako úspěšnou, nebo ji hodnotíte jako neúspěch?

Já jsem od začátku, kdy nastoupil pan Dědek říkal, že to bude trvat tři roky. Takže letos bude titul. Pokud nebude, tak je něco špatně. Chápu, že se všechno koupit nedá, ale musí si to sednout. Potom, co do toho pan Dědek investoval, tak jestli letos nebude titul… Pak je něco špatně.

Ve svém věku si určitě pamatujete spoustu hráčů. Jaká generace hokejistů vám nejvíce utkvěla v paměti?

Myslím, že se to nedá srovnávat. Dříve to bylo úplně jiné. Mužstvo spolu hrálo třeba osm let, 80 procent hráčů bylo stále stejných. Dříve se prostě nepřestupovalo. Maximálně se šlo na vojnu. Teď je to úplně něco jiného. Mě se třeba teď líbí, že pan Dědek dává dlouhodobé smlouvy, ale na druhou stranu víme, co se s těmi smlouvami dá udělat, že. To můžete mít smlouvu na 15 let a za dva roky nemusíte být nikde. Věřím ale tomu, že Dynamo jde správnou cestou. I na hráčích je cítit, že jsou tady spokojení.

Znáte se třeba se současnými hráči a chodí mezi členy fanklubu?

Známe se. Společné oslavy určitě nemáme, ale s nějakými jednotlivci si občas sedneme na pivo, ale že by se fanklub a hráči nějak scházeli někde na hřišti a opeklo se prase, to ne.

Co pro vás vlastně Dynamo Pardubice znamená?

Je to více než hokej. Je to rodina. I když jsou tam zastoupeny různé generace, ale to v rodině máte taky. Musíte se vždy nějak dohodnout a zatím se to daří.

Čeho si na vaší práci s fanklubem nejvíce vážíte?

Jsem velmi hrdý na to, jak lidi stojí za klubem. To není nikde v republice a podle mě ani nikde v Evropě. To co se děje v Pardubicích… V Evropě bych možná o dvou, třech klubech věděl, ale v České republice určitě nic takového není. Aby na autogramiádu přišlo třikrát více lidí, než se počítalo. Když se tady hrávala baráž, tak jsme vyprodávali stadion.