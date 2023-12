Jedno zvučné jméno střídá druhé. V loňském roce zamířil z NHL do Pardubic útočník Lukáš Sedlák, před letošním ročníkem se upsal také Martin Kaut a ohlašování posil z nejlepší hokejové soutěže na světě nekončí. Na východ Čech zamířil z organizace Pittsburgh Penguins obránce Libor Hájek.

Libor Hájek se po dlouhodobém angažmá v NHL vrací do České republiky, kde oblékne dres Dynama Pardubice. | Foto: New York Rangers

Předvánoční dárek, který zřejmě nikdo nečekal. Po Martinu Kautovi přichází v letošním roce druhá zámořská posila do Pardubic. Tou je obránce Libor Hájek, který podepsal na východě Čech smlouvu do roku 2028.

„Pravidelně nadělujeme před Vánocemi posilu do týmu. Tradici jsme neporušili. Libor je dalším hráčem se zkušenostmi z NHL, který s klubem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Je to obránce s velkou perspektivou. Do Čech se vrací s cílem hrát o trofeje,“ říká o nejnovější posile majitel klubu Petr Dědek.

Libor Hájek se většinu své kariéry pohyboval právě v zámoří, ale v extralize nebude úplným nováčkem. V nejvyšší soutěži odehrál více než dvacet utkání za Kometu Brno.

Jak již naznačuje poslední věta, tak pětadvacetiletý bek je odchovancem Komety Brno. V mládežnických letech odešel do Kanady, kde si zahrál jednu ze tří nejprestižnějších zámořských juniorských soutěží – WHL (Western Hockey League). Následně si vybojoval smlouvu v nejlepší hokejové lize světa v organizaci New York Rangers. Během pěti sezon si v dresu Jezdců zahrál ve 110 utkáních, stejnou porci zápasů odehrál také na farmě za Hartford Wolf Pack.

Před letošní sezonou se přesunul do Wilkes-Barre/Scranton Penguins, farmy Pittsburghu Penguins. V AHL nastoupil k 11 zápasům, nyní se rozhodl vrátit do Česka.

Libor Hájek byl pravidelným mládežnickým reprezentantem, zahrál si jak na MS do 18 let, tak na MS do 20 let. V roce 2021 poprvé okusil také světový šampionát dospělých.