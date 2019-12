Trpělivost pardubických fanoušků není nekonečná. To ukázaly události kolem pátečního domácího utkání s Plzní. Vše vyvrcholilo po zápase, kdy měli Dušan Salfický s primátorem Martinem Charvátem co vysvětlovat rozzlobeným příznivcům Dynama.

Hokejisté Pardubic sice nakonec v prodloužení soupeře zdolali, ale tady o výsledek nešlo. Dlouhodobé postavení A-týmu u dna extraligové tabulky, nejasné odchody hráčů Rolinka či Hovorky a k tomu další výroky zástupců klubu směrem k fanouškům. Třeba po utkání v Kladně.

Tady se zřejmě vše sečetlo. Už během úvodní třetiny se začaly z Jižní tribuny ozývat první pokřiky. „Salfický, ty jsi hov…,“ znělo směrem na člena představenstva.

Ještě před zápasem se navíc fanoušci dozvěděli o konci sportovního manažera Jaromíra Kverky. A místo něj bude sportovní úsek řídit i Salfický.

I za příznivého stavu potom příznivci „odvolávali“ hlavního trenéra Radka Bělohlava. „Je to hodně nepříjemné. Vedete a všichni tam dostávají slušnou nálož. Myslím, že to je i poučení pro všechny v klubu. Je třeba, aby veřejnost věděla všechny informace. Možná by pak nechala pracovat klub na detailech,“ uvedl po utkání kouč Bělohlav.

Terčem zloby fanoušků se stal i jeho asistent Otakar Janecký. Klubová legenda, jejíž dres je vyvěšen pod střechou pardubické arény. I Janeckého fanoušci zastavili na parkovišti u východu z kabin.

Hráčům ještě fanoušci na konci zápasu zatleskali, ale pak se většina kotle přemístila ven před halu. I to nenechal trenér Bělohlav bez povšimnutí.

„Kluci chtěli jít jako obvykle na další děkovačku a fanoušci na ně tentokrát nepočkali. Podívejte se, jak dlouho jsme nevyhráli doma. Hráči byli trochu rozčarovaní, chtěli se o to podělit s fanoušky,“ řekl Bělohlav.

Dvoubodové vítězství se tentokrát dohrávalo jinak. Na parkovišti a v dost vyhrocené atmosféře. V neděli navíc tým dostal facku 0:7 v Třinci. Jak budou vypadat další domácí zápasy? O víkendu přijedou Sparta a Brno.