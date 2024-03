Východočeské derby v play off extraligy se blíží a napětí stoupá. Pardubice a Hradec Králové se připravují na historický souboj, který rozhodne o králi regionu. Fanoušci obou týmů očekávají nezapomenutelné zápasy plné vášně a rivality.

Fanoušci obou táborů se již těší na boj v play off o krále východních Čech. | Foto: Luboš Jeníček

Je to tady! Fanoušci Pardubic i Hradce Králové se konečně dočkali. Oba znepřátelené tábory čekaly na tento moment dlouhých deset let a teď to konečně přišlo. Po letech, kdy si nejprve Mountfield musel zvykat na extraligovou příslušnost a Dynamo se zvednout ze dna, jsou oba týmy poslední dva roky na vrcholu a můžeme se těšit na vůbec první vzájemné play off představení těchto dvou klubů.

Na historickém příkladu si můžeme připomenout zápasy, ve kterých šlo taktéž o hodně a atmosféra by se dala krájet.

Píše se sezona 1993/1994 a oba kluby se nachází v naprosto rozdílném rozpoložení. Do vůbec prvního ročníku samostatné české ligy postupuje tehdejší Stadion Hradec Králové a fanouškovský tábor Pardubic se již těší na první střetnutí. Sezona ukázala hned několikrát, že se oba týmy umí pořádně porvat jak na ledě, tak i mimo stadiony. Na tribunách se řvalo: Zas.. Mechov či Zku… Perníkov. Mimo stadiony se to rvalo na každém rohu a v ulicích bylo stejně policistů jako fanoušků. Bude se situace opakovat i teď?

To zřejmě nehrozí. Marek Zadina v rozhovoru odmítl jakékoliv probuzení velikých vášní a někteří samotní hráči berou dokonce východočeské derby jako "normální" zápas play off.

Východočeské derby konečně v play off. Trenéra Zadinu zajímá jen první zápas

Co se ale nestane na ledě, může v menším stylu přijít v ochozech. Fanoušci obou klubů ještě nezažili takovou situaci, že by jejich týmy hrály o takovou velkou věc, jako je postup do semifinále play off Tipsport extraligy.

Bojem o absolutního letošního krále východních Čech žije i svět sociálních sítí, kde fanoušci pomalu ale jistě chystají půdu pro velké představení.

Situaci vtipně popsal i jiný přispěvatel, který poukazuje na velmi krátkou vzdálenost mezi dvěma krajskými městy…

Rýpnout si ale krom fanoušků umí i samotní hráči. Takhle se předvedl svým tanečkem pardubickým fanouškům bývalý kapitán a hráč Mountfieldu, Radek Smoleňák.

V Pardubicích zase Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem fanouškům jasně vzkázali, co pro ně Hradec Králové znamená.