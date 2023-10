Musel přijít trest. Pardubičtí hokejisté opět první dvě třetiny ukazovali svoji dominanci a především klid na hokejkách. To se ale ve třetí části vytratilo a České Budějovice utkání hned dvakrát srovnaly a poslaly samotný zápas do prodloužení. V něm byli Jihočeši šťastnější a po druhé trefě Harrise vybojovali druhý bod po vítězství 4:3. Dynamo díky prohře Litvínova ale nadále zůstává na čele tabulky Tipsport extraligy.

Lukáš Radil si proti Českým Budějovicím připsal jedenáctou trefu v sezoně. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 4:3 pp. (0:1, 0:1, 3:1 - 1:0) Fakta - branky a nahrávky: 42. Gulaš (Štencel, Vráblík), 45. Harris (Kubík, Pýcha), 57. Kondelík, 63. Harris (F. Přikryl) – 14. Radil (Čerešňák, Kaut), 39. Čerešňák (Radil, Hyka), 54. Košťálek (Hyka). Rozhodčí: Kika, Vrba – Zíka, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 6156. Třetiny: 0:1, 0:1, 3:1 – 1:0. Banes Motor České Budějovice: Strmeň – Hovorka, Gulaši, Vráblík, Štencel, Štich, Pýcha, Kachyňa – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Hanzl, D. Simon – Valský, Toman, Chlubna. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář – Hyka, Sedlák Kaut – Radil, Zohorna, R. Kousal – Paulovič, Cienciala, Říčka – Vondráček, Poulíček, Mandát.

Václav Varaďa mohl po kratší pauze opět využít Mateje Pauloviče, který tak zamířil do třetího útoku. A slovenský útočník mohl být brzy za hrdinu, ale domácí gólman s jeho střelou neměl problém. V úvodním dějství se ale Dynamo mohlo radovat ze vstřelené branky, kterou vsítil Lukáš Radil. Ten se prosadil z přesilové hry, když ho vybídl k ráně z první Peter Čerešňák. Budějovice měly šanci vyrovnat o pár minut později, ale Kondelík neusměrnil puk za záda Romana Willa.

Na vedení Dynama se nic nezměnilo ani ve druhé třetině. Pardubičtí hokejisté si po faulu Kachyni vyzkoušeli přesilovku trvající pět minut, ale byly to naopak Budějovice, které hned několikrát hrozily z protiútoků. Zřejmě největší šanci prvních deseti minut druhé třetiny měl Tomáš Kaut, který minul naprosto prázdnou bránu. Vedení ale přece jen hosté navýšili. O něj se postaral asistent u první branky Peter Čerešňák, který taktéž jako jeho spoluhrát Lukáš Radil využil přesilovou hru.

Pardubický lídr se mstil třineckému mistru za ukradené finále. Až v prodloužení

Vstup do třetí části výborně vyšel domácímu týmu. Jan Štencel nahodil puk do předbrankového prostoru, kde stál připravený Milan Gulaš. Jeho branku ještě posvětilo video, ale na snížení to nic nezměnilo. Budějovice pokračovaly i nadále v povedeném výkonu a hnaly se za vyrovnáním. To přišlo v 45. minutě, když zakončil pohlednou akci Brant Harris. Za krátkou chvíli mohlo být ještě hůř pro Pardubice, ale Přikryl netrefil volný prostor Willovy brány.

Utkání pomalu spělo do remízového konce, ale obrana domácích se zapomněla při ofenzivních choutkách hostů. Toho dokonale využil Jan Košťálek, který si s pukem projel mezi kruhy a povedenou střelou poslal Dynamo zpět do vedení. Budějovice však opět ukázaly svoji touhu po bodech a utkání poslal do prodloužení Jáchym Kondelík.

V nastaveném čase byla hra dlouho vyrovnaná, ale nakonec rozhodl o druhém bodu pro svůj tým Brant Harris. Pardubičtí hokejisté tak nenatáhli svoji vítěznou šňůru a z Budvar arény odjíždí s prohrou 3:4 po prodloužení.