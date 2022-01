V prvních dvou vzájemných zápasech otočil Hradec Králové nepříznivý stav s dvoubrankovým mankem, až v tom třetím šel jako první do vedení. Finský kanonýr Oksanen si po třech minutách přiťukl puk se Smoleňákem a zaznamenal už sedmnáctou přesnou trefu v sezoně.

Paradoxně se tím ale Mountfield ukolébal. Hned za 40 sekund nechal v obraně volnou cestu pro Kousala, který se z brejku trefil přesně. Zařídil tím vyrovnání a taky herní obrat: Pardubičtí byli od té chvíle lepší, soupeře nutili k chybám a několikrát jim chybělo jen málo k vedoucí trefě. Nejen za vychytaný brejk Matýse s Robertsonem děkovali domácí gólmanu Kiviahovi.

Ani solidní přesilovka na startu druhé třetiny Dynamu nestačila. Než minul branku junior Urban, navrátilec z šampionátu dvacítek, největší hrozbu připravil královéhradeckému celku obránce Nedomlel: při vyhození napálil Kiviaha do nohy a ke kuriózní trefě chyběly jenom centimetry.

Až potom se druhý tým tabulky probudil, začal tlačit a ostřelovat Frodlovu branku. Jeho skvělou pětiminutovku ale završila jenom hromadná pranice, v níž shodili rukavice Smoleňák s Paulovičem. A zase - jako kdyby se jedním momentem všechno otočilo. Za dvě minuty vedly Pardubice už 3:1. Košťálek hledal před brankou Camaru, za něhož ale nechtěně vykonal práci tečující Kelly Klíma.

A i v další trefě měl prsty hradecký útočník, tentokrát Lalancette, jenž zastínili Kiviahovi výhled při nahození beka Zdráhala. Na všech třech gólech měl podíl Kousal, jenž ke gólu přidal dvě asistence. Dynamo potom nedopustilo další katastrofický scénář a vývoj třetí třetiny kontrolovalo.

Frodl se zapotil snad jenom při střele Kevina Klímy mezi betony. Mountfield tak po zaváhání vedoucího Třince nevyužil šanci přiblížit se k prvnímu místu, dívat se naopak musí pod sebe. Porážku neodvrátil ani v závěrečné hře bez brankáře, kterou ukončil Blümel.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "I třetí derby mělo bohužel stejný průběh jako ta předešlá. Od začátku zápasu jsme tahali za kratší konec. Šli jsme sice do vedení, ale Pardubice ještě v téže minutě vyrovnaly, celkově měly lepší pohyb a vyhrávaly osobní souboje. My jsme se v těchto aspektech hry zlepšili ve druhé třetině, kdy jsme měli nejlepší pasáž, ale paradoxně jsme tam zápas během dvou minut ztratili dvěma smolnými góly. Pardubice vyhrály zaslouženě."

Richard Král (Pardubice): "Po dobrém vstupu do zápasu nás trošku zmrazil inkasovaný gól, naštěstí jsme rychle odpověděli. Udrželi jsme se na kotouči, měli výborný přechod z obranného do útočného pásma, startovali jsme na kotouče a vytvářeli si přečíslení. Třetí třetinu jsme odehráli velice dobře a moc jsme Hradec do vyložených šancí nepustili. Všichni od Dominika Frodla až po posledního útočníka ve čtvrté lajně podali parádní, obětavý a disciplinovaný výkon. Jsem maximálně spokojený."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Oksanen (Smoleňák) - 4. R. Kousal (Matýs, Camara), 34. Košťálek (R. Kousal, Robertson), 35. J. Zdráhal (Hrádek, R. Kousal), 59. Blümel (Říčka). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:4, navíc Smoleňák - Paulovič oba 5 min. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Šalda, Kalina - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Miškář - Kelly Klíma, Lalancette, Lamper - Orsava, Koukal, R. Pilař. Trenér: T. Martinec.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, J. Kolář, Vála, Hrádek - Blümel, Paulovič, Říčka - Camara, R. Kousal, Matýs - O. Rohlík, Anděl, T. Urban - Koffer, O. Roman, Herčík. Trenér: R. Král.