Dynamo v posledních letech zažívá obrovský boom. Od příchodu Petra Dědka, který mimochodem v minulém týdnu oslavil své padesáté narozeniny, se pardubický hokejový klub zvedá ve všech ohledech. Po pomyslné době temna přišly totiž časy krásné a prosluněné. Nejeden fanoušek jiného týmu možná dodá, že Východočeši stále nezvedli nad hlavy celkový titul, ale se složením kádru, jaký mají, je to otázka času.

Obhajoba. Jak krásně to zní uším pardubických fanoušků. Nutno říct, že se jedná "jen" o ovládnutí základní části Tipsport extraligy, ale každý úspěch je dalším článkem do celkové skládanky.

Pojďme však postupně. Minulý ročník byl pro Dynamo tím zlomovým. Pod současným reprezentačním lodivodem Pardubice šlapaly jak švýcarské hodinky a zaslouženě si došly pro Prezidentský pohár. Na něj si s úctou k paní štěstěně tenkrát jeho svěřenci nesáhli a bohyně osudu Fortuna to ale příliš v potaz nevzala a celkový titul v play off získal Třinec, už počtvrté za sebou…

Pardubičtí hokejisté opět ovládli základní část Tipsport extraligy a získali Pohár Jaroslava Pouzara.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Pro sezonu 2023/2024 tak přišla v enteria areně velká změna. S velkou slávou přišel do Hockeytownu trenér Václav Varaďa. Nutno říct, že Pardubice pod ním téměř polovinu soutěže vyhrávaly, ale něco tomu přece jen chybělo… Po velkých veletočích "Buldok" se svým asistentem Alešem Krátoškou opustili východní Čechy a ke kormidlu se postavil Marek Zadina. Srdcař, kterého fanoušci, vedení klubu a především hráči zbožňují. Mnoho odborníků mělo obavy z toho, že tím dominance Pardubic končí, ale opak byl pravdou. Pod bývalým skvělým útočníkem se z pomyslné kočky stal lev a Dynamo začalo vyhrávat nejen utkání ve velkém stylu, ale také dokázalo zvládat střetnutí, ve kterých vždy nebylo lepší.

Nakonec vše dopadlo až tak, že Pardubice vyhrály základní část Tipsport extraligy s náskokem deseti bodů na druhou Spartu a především překonaly rekord Liberce v počtu celkově získaných bodů o tři body. Aktuálně tak Východočeši stanovili novou metu, která činí téměř nepřekonatelných 121 bodů. Marek Zadina se svými kolegy a hráči si ale řekli, že jeden rekord je málo… Dynamo totiž nejen zlomilo tenhle cíl, ale také vyrovnalo další rekord Liberce v celkovém počtu výher. Východočeši dokázali v této sezoně vyhrát hned jednačtyřicetkrát a vyrovnali se tak Bílým Tygrům. Další rekord, který dokazáli zlomit, je i ten v počtu získaných bodů ve venkovních zápasech. Pardubice v minulém ročníku stanovily metu na 58 získaných bodech a letos tenhle milník o bod překonaly.

Tohle všechno je sice hezké, ale ten největší cíl teprve před Markem Zadinou a jeho týmem stojí. Play off je naprosto jiná soutěž, což si všichni moc dobře uvědomují. Letos si navíc kapitán Lukáš Sedlák na Prezidentský pohár sáhl a vzepřel se tak veškerým povídačkám. Jestli to pomůže, to se teprve uvidí. Každopádně Dynamo v letošní sezoně je úplně jiný tým než v minulém ročníku a především hráčský kádr působí až téměř dokonale. Uvidí se, zda tomu tak opravdu je v následujících týdnech, kdy Pardubice budou chtít konečně získat i ten nejcennější pohár, který v extralize získat jde…