Nevídané! Jedna hokejová sága, tedy ne ze severu Evropy odkud slovo pochází, ale z Moravy, připomíná nekonečný seriál na nejmenované televizní stanici… Třinec opět potvrdil svou dominanci na českém ledě. Oceláři slaví pátý titul v řadě, čímž dorovnávají rekord Pardubic. Právě Dynamo okradli o zlatý sen. V dramatickém finále rozhodly detaily a Třinec ukázal, že má nejen sílu, ale tyká si i s paní Fortunou.

A zase ten Třinec. Vloni zhatil finálové, letos zlaté plány. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Hokej je v podstatě jednoduchá hra. Čtyřicet hráčů se honí šedesát minut za pukem (někdy i sto minut) a nakonec stejně vždy vyhraje Třinec. Tento remake, jehož autorem je slavný fotbalový útočník Gary Lineker, který se podivoval na výjimečností německého nároďáku, platí pro nového mistra České republiky. Lépe řečeno: staronového. A ještě lépe řečeno: hodně starého. Oceláři dobyli již pátý titul v řadě a celkově šestý. Tímto počinem dorovnali právě svého finálového protivníka z Pardubic. Stačilo jim na to pouhých třicet let.

Pardubičtí hokejisté se musejí spokojit se smutným stříbrem…Zdroj: HC Dynamo Pardubice

V celé sérii nebyli lepší, ale šťastnější. Což platí především pro závěrečné vystoupení. Už by se pomalu mohla do sportovního života zavést věta: Soupeř nebyl lepší, ale třinečtější… Anebo natočit seriál s názvem Dycky Třinec! Dvakrát během dvou let se o tom přesvědčilo i Dynamo. V loňské sezoně padlo v sedmém zápase semifinále a letos až ve druhém pokračovaní sedmého finálového duelu. Přes kopírák. Rozhodly detaily jako jeden odraz. S jedním podstatným rozdílem. Do šestého dílu vstupovaly týmy za odlišných situací. V minulém ročníku měl jedno utkání k plusu Třinec, zatímco teď Pardubice. A svěřenci Marka Zadiny roli neunesli. Vidina titulu jakoby jim zatemnila hlavy, že vlastně ani na slezskou půdu nemuseli jezdit. S nadsázkou řečeno, kdyby poslali do dračí sloje e-mail, že nepřijedou, ať je to 3:3 na zápasy, nic by se nestalo. Na třineckém zimáku totiž psali přesný manuál, jak se v potencionálně posledním utkání sezony o mistrovskou trofej nebojuje. Pak dostali ideální příležitost slavit titul před vlastními fanoušky v našlapané enteria areně, což se ze šesti případů podařilo pouze dvěma generacím. Historickou šanci ale promrhali.

Jen taková drobnost, ze kterých se skládá celek. Zlaté sny jim zhatil ještě lednový spoluhráč David Cienciala. S humorem se dá říct, nemohl zapomenout na to, že ho Dynamo vysadilo na benzince cestou do Karlových Varů… Původně měl smlouvu v Pardubicích do konce sezony s tím, že se vědělo, že od příští se upsal Třinci, kam se chtěl vrátit. Jenže výměna s Richardem Pánikem jeho přesun urychlila. Přitom „Činel“ už jednou pardubický hokej na kolena srazil. V sezoně 2016/2017 rozhodl sedmé čtvrtfinále sedmi asistencemi. Když víte, co dovede, musíte ho raději zamknout v kabině a ne posílit mužstvo možného soupeře v play off. A při třinecké pověsti tento scénář reálně hrozil.

Ona celkově finálová série zastihla třinecké hokejisty v lepší formě, bez velkého tlaku, nervozity a jak se zdá i s nevyčerpatelným arzenálem sil. Jak je možné, že manšaft, který odehrál v play off všechny maximálně dlouhé série, tedy jednadvacet zápasů, stačil v prodloužení týmu, co absolvoval pouze sedmnáct utkání. K těm 1260 minutám základní doby Slezané natočili ještě další dvě hodiny přesčasů. Navíc trenér Zdeněk Moták přicházel o zraněné klíčové hráče a někteří museli nastoupit pod prášky. Přesto se svými svěřenci našel vítězný recept. Stejně jako kouzelník nechce prozradit svůj návod na elixír mládí, nebo vědec slavnou formulku, která změní svět, tak vám v Třinci přesně neprozradí, jako to dělají.

Třinečtí hokejisté znovu dokázali obhájit mistrovský titul. Zdroj: Deník/Michaela Kaňoková

Možná by bylo dobré více se zahloubat nad nápisem ve WERK Areně: Máme sílu dračí! Pod to by se dalo doveršovat: Jeden, dva, tři, čtyři tituly v řadě nám nestačí! A tak jsme získali pátý. Je tady ještě jedno velké varování pro všechny extraligové konkurenty. Třinečtí junioři se totiž stali mistrovským předvojem dospělých. Na druhou stranu výzva pro Pardubice a spol. už nemůže být větší…