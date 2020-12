V předchozí sezoně patřil k nejproduktivnějším hokejistům Dynama, i v letním poháru vstřelil v deseti zápasech sedm branek. V tomto extraligovém ročníku Mandát ovšem skóroval až v šestnáctém utkání.

„Už jsem se začínal trochu proklínat, přece jenom se ode mě nějaké góly čekají. Hlavně jsme rádi, že se lepšíme, ať už výsledkově nebo v herním projevu,“ řekl Mandát po výhře 5:1 na ledě Vítkovic.

První gól vstřelil dorážkou, když se vítkovická branka překlápěla na domácího brankáře. „Poprvé jsem promáchl, potom už jsem dorazil, puk skončil za bránou. Viděl jsem, že se brána vzadu zvedla, ale nevypadla z kolíků, takže gól platil,“ popisoval novinářům po utkání.

Pardubičtí přidali další góly a získali první venkovní vítězství. „Měli jsme super začátek, hned v prvním střídání jsme měli obrovské šance. Na to navázala druhá a třetí lajna. Dobře jsme se dostali do tempa, Vítkovice vypadaly zamlkle. V první třetině jsme dali dva góly, ale myslím, že jich mohlo být více,“ uvedl pětadvacetiletý forvard.

V 58. minutě Mandát využil přesilovku a zkompletoval hattrick. Byly to jeho první góly v tomto ročníku. „Já už jsem říkal v letním poháru, že jsem to nastartoval moc brzo,“ usmíval se.

„Prvních sedm zápasů jsem nad tím samozřejmě přemýšlel hodně, pak se mi ani výkonnostně nedařilo. Měl jsem to moc v hlavě. Posledních pár zápasů jsem chtěl hrát víc fyzicky, abych se do toho dostal. Doufám, že teď se ten pytel roztrhl. A bude to lepší,“ dodal Mandát.

Z Ostravy si odvezl i puk, kterým svůj třígólový večer uzavřel. „Puk jsem dostal, je u maséra, něco mi tam nalepí. V kabině mám takovou taštičku, kde jsou puky prvních gólů třeba z farmy či juniorky,“ prozradil.

U vítězství Pardubic byl i útočník Robert Kousal, jenž nastoupil poprvé od 9. listopadu. „Jsme samozřejmě rádi, že je mezi námi. Dál bych se k té situaci nevyjadřoval, to není na mně. Je to můj velký kamarád, v utkání nám obrovsky pomohl. Na to, že to byl jeho první zápas po měsíci, tak klobouk dolů, jak ho zvládl. Je to výborný hráč i výborný člověk,“ uzavřel Mandát.