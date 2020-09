Křídla dává Red Bull… Alespoň podle reklamy na energetické nápoje. V pardubickém hokeji se od nové sezony rodí nová éra a křídla by jí měl dodat, trochu symbolicky energický křídelní útočník Radoslav Tybor. Střelecké kvalitya čich na góly už prokázal jak při prvním působením v dresu Dynama, tak v loňském ročníku, před kterým se k soutoku Labe a Chrudimky vrátil. V elitní lajně může chalan od Trenčína své umění uplatnit.

Po dlouhé době jsou v Pardubicích velká očekávání. Cítíte vy, hráči zvýšený tlak?

Zatím si to nepřipouštíme. Samozřejmě je tady nový majitel, nové vedení. Už v přípravě bylo znát, že změny nastaly. Každý se chtěl ukázat v tom nejlepším světle. Takhle to bude i v sezoně, což je jenom dobře.

Za půl roku je v Pardubicích všechno vzhůru nohama: nový majitel, hráči, dresy, logo. Tolik změn najednou se neudálo za pět let. Startuje se nová éra?

Ano. Tohle všechno kolem vnímáme. Nás hráče ale zajímají výkony a hlavně výsledky na ledě. Za ně jsme odpovědní a ty musí být na vysoké úrovni. Nové logo a další věci to jde prakticky mimo kabinu.

Rovněž vy dostanete novou roli: elitní útočník pardubického Dynama. Máte rád podobné výzvy, nebo vás to svazuje?

Určitě mě to nesvazuje. Naopak mám výzvy tohoto typu rád. Vím, jaká moje role v týmu a jsem zvyklý, že góly se už ode mě očekávají. Věřím, že svému týmu pomůžu, jak nejvíce budu moct.

Definitivně jste zakotvil v první lajně. Je to pro hráče něco speciálního?

Neříkám, že úplně speciálního. Musím odvádět ty nejlepší výkony v první nebo ve třetí pětce. Jsem ale rád, že mohu hrát v prvním útoku. S takovými spoluhráči. Navíc všechny týmy mají postavenou hru na prvních dvou útocích, které jsou častěji na ledě. Chodí na přesilovky a čeká se, že budou rozhodovat zápasy.

Máte nastudované gólmany soupeře, nebo se spoléháte v zakončení na intuici?

Před zápasy jsou porady, které má na starosti trenér gólmanů. Rozebíráme jejich styl chytání a podobně. Spíše se ale soustředím na to, abych našel volné místo a tam to trefil.

Je vůbec čas zakončovat tam, kam chcete?

Někdy se musíme rozhodnout ve vteřině. To není jako, když se sedí u videa a radíme se, kam by bylo dobré střílet. Jsou to užitečné informace, ale v samotném utkání je těžké na to kolikrát myslet. Jiné je to u nájezdů, kde se dají slabiny brankářů dopředu analyzovat.

Nakousl jste téma nájezdů. Kolik jich máte v repertoáru a jaké provádíte nejčastěji?

Mám jich víc a nemám žádný oblíbený. Řeším to podle situace, když vidím, jak je na tom brankář. Buď vystřelím, nebo jdu do blafáku. Rozhodně nemám nájezd, který bych dokola opakoval.

A nějaké oblíbené zakončení máte?

Rád střílím z kruhu, či po nějaké kličce na střed a zakončovat do horní části branky.

Jaké jsou vaše plány pro nadcházející sezonu, co se týče gólů a kanadských bodů?

Nikdy na to nemyslím před sezonou, protože potom ta předsevzetí nemusí vyjít a člověk je zklamaný. Budu rád, když pomůžu mužstvu. Vím, že každou sezonu dám kolem dvaceti gólů. Věřím, že se mi to podaří. Samozřejmě bych byl rád, kdybych jich bylo pětatřicet. Není to nejdůležitější, hlavně ať uspějeme jako tým. Minulý rok naše pětka hrála dobře, střílel jsem góly, dělal body, ale týmově to nebylo nic moc. Raději bych to vyměnil za semifinále.

Hokejovým světem rezonuje náhlé úmrtí Miloše Říhy. Vy pocházíte ze Slovenska, kde zanechal stopu. Jaký tam měl kredit?

Obrovský. V jeden čas se uvažovalo nad tím, zda by neměl vést slovenskou reprezentaci. Ani nevím, kvůli čemu to nevyšlo. Především velký zvuk měl ve Slovanu Bratislava, kde získal i nějaké tituly.

Jakou jste s ním měl zkušenost?

Dva roky jsme spolu byli tady v Pardubicích. Ale pokaždé to bylo tak, že přišel v rozehrané sezoně. Měnili se tady často trenéři, Miloš byl volný, tak ho vzali.

Extraliga se uzavřela. Bude o co hrát?

Jsem proto, aby se sestupovalo, protože soutěž tím dostává větší grády. Bohužel doba je taková, že nikdo neví, co se stane. Pro tuhle sezonu je to asi nejlepší řešení. Nemyslím si, že by ji po polovině někdo jen tak dohrával. Hrajeme o smlouvy, hráči se na to nevykašlou. Každý tým chce vyhrávat.

Všude se mluví o koronaviru. Jak tento fenomén doby změnil život hokejisty?

V kabině musíme dbát více na hygienu. Musíme být zodpovědní vůči ostatním spoluhráčům. Máme doporučení, že nemáme vyhledávat místa, kde se shromažďuje hodně lidí. Jako diskotéky bary.

Počkejte, hokejisté vyhledávají bary?

Jistě, že nevyhledávají. Nicméně, když je volno, tak někteří, hlavně ty mladší, jsou zvyklí si vyjít do společnosti. Teď však na to není dobrá doba, protože by na to mohl doplatit celý tým. Změnilo se to také, že na hokej nechodí tolik diváků, což se projevuje na atmosféře. A člověk se bojí o rodinu. Já mám výhodu, že rodiče jsou na Slovensku. Jsem tady jen s manželkou a malým synem. Na kávičku a do obchodu si ale zajdeme…