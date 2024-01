Hájek premiérovou trefou vystřelil Dynamu druhý bod v zápase s Mladou Boleslaví

Další utrápené dva body. Dalo by se říct, že se jedná už o ohranou písničku. Pardubičtí hokejisté v domácím střetnutí s Mladou Boleslaví vedli dvoubrankovým rozdílem a nic nenasvědčovalo tomu, že by měli zaváhat. Ve třetím dějství ale Bruslaři rozmetali snahy Dynama na plnohodnotnou výhru a dostali zápas do prodloužení. V něm ale již dominovaly Pardubice a po premiérové trefě Libora Hájka si připsaly dva body za vítězství 4:3.

Pardubičtí hokejisté ztratili ve třetím dějství dvoubrankové vedení a druhý bod tak museli vybojovat až v prodloužení. | Foto: HC Dynamo Pardubice