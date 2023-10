To se jen tak nevidí. Totální hokej… V úvodu šlágru šestnáctého kola to vypadalo v Pardubicích jako na párty, kde se každý raduje. Hokejisté obou týmů si patrně vzali k srdci, že tento zápas byl pojat v duchu svátku Halloween. A že se musí koledovat každou minutu. Domácí hráči si na soupeři vykoledovali tři góly, Sparta dva. Jak se brankostroj utkání bleskově rozjel, tak se rychle zasekl. V prostřední části si dali střelci oraz a v závěrečné ho znovu nakopli. Z tříbodového vítězství se nakonec radovali domácí.

Pardubice si před vyprodanou enteria arenou připsaly důležité vítězství nad Spartou Praha. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga – 16. kolo: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 4:3 (3:2, 0:0, 1:1) Branky a nahrávky: 2. Říčka (Košťálek, Cienciala), 4. Říčka (R. Kousal, Košťálek), 5. Cienciala, 45. Kaut (Cienciala, Kolář) – 3. Buchtele (Lajunen, Krejčík), 4. Chlapík (Forman, Sobotka), 43. Sobotka (Chlapík). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Lederer, Bohuněk. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno). HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála – Hyka, Sedlák, Říčka – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, A. Musil, Cienciala – Vondráček, Rohlík, Mandát – Paulovič. Trenér: Václav Varaďa. HC Sparta Praha: J. Kovář (5. Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Němeček, Irving, Kempný, Mikliš, Mozík – Chlapík, Sobotka, Forman – D. Vitouch, Horák, P. Kousal – Konečný, Lajunen, Sihvonen – Buchtele, O. Najman, Hauser. Trenér: Pavel Gross

Pardubičtí hokejisté hájili nedobytnost své arény, kam se vrátili po třízápasovém venkovním tripu.

Kdo zůstal v městské zácpě a do enteria areny dorazil o pět minut později, tak přišel o všechny góly v první třetině. Už po půl minutě hry putoval na trestnou lavici Forman. Domácím stačilo na využití přesilovky jednatřicet vteřin. Z kruhu poslal Říčka střelu mezi Kovářovy betony. Sparta byla v úvodu nedisciplinovaná, druhou dvojku vyfasoval Vitouch. Jenže pardubičtí koledníci to přehnali s útočnou aktivitou a hosté jim ujeli ve dvou na jednoho. Lajunen přihrál milimetrově Buchtelemu, který z první nedal Willovi šanci. Dynamem gól neotřásl. Ještě v početní výhodě Říčka orazítkoval horní konstrukci brány, aby vzápětí Kováře propálil podruhé. Obsluha boxu časoměřičů nestačila zaznamenávat góly. Navíc za dalších dvacet vteřin si Forman všiml volného Chlapíka a ten poslal kotouč mimo Willův dosah. Jenže vydlabávání sparťanské dýně pokračovalo… Nesmyslnou přihrávku Němečka zpoza brány si zpracoval Cienciala a Kováře procedil mezi betony. To už byla na zkušeného brankáře příliš a po odehrání čtyř minut a třiceti vteřin přepustil své místo Kořenářovi. Ten se nejvíce zapotil při střele Kauta ihned po vhazovaní. Lapačkou máchl do vzduchu, ovšem puk se zastavil na tyči.

Kosu na zádech si přivezli pardubičtí hráči i do druhé třetiny. Zapomněli ji však v kabině přebrousit… Už po dvanácti vteřinách se Sedlák prodral před Kořenáře, ovšem těsně minul. O chvíli později zaskakoval házenkářským způsobem za svého gólmana Mikliš. Potom se dostal do dvou šancí navrátilec do sestavy A. Musil. V prvním případě Kořenář jeho pokus vyrazil a Ciencialovo doklepnutí nepustil mezi tři tyče obránce Irving. V polovině utkání se mladší z bratrů Musilů ocitl po přečíslení sám před Kořenářem, ten mu však dal ochutnat vyrážečku. Pardubice ne a ne přidat pojistku. Vést o jeden gól je v hokeji ošidné a tak musí svůj tým podržet gólman. Přesně to se stalo, když Will vychytal Kempného. Druhá třetina nakonec gól nepřinesla. Ale ani vyloučení.

Domácí si tak dlouho koledovali, až Sparta vyrovnala. Will nejprve famózně zneškodnil bombu Sobotky, jenže stejný hráč po Chlapíkově vratce pardubického gólmana propálil. Hosté se z vyrovnávací trefy těšili něco přes minutu. Po křídle jim totiž pláchl Kaut a ukázkově vymetl horní růžek. Pražané pak dostali výhodu přesilové hry, ve které Sihvonen málem přepůlil tyč. Na trestnou lavici Radila následoval A. Musil, ovšem Dynamo se třiadvacet vteřin ve třech ubránilo. Tu „lepší“ variantu pak uťalo napadení Němečka. A situace se rázem otočila, protože si k němu přisedl Krejčík. S více než minutovou nabídkou ale Pardubičtí naložili prachbídně. Další možnost „přečíslení“ dal soupeři Kaut, který bez hole nedovoleně atakoval hráče s pukem. Will všechny pražské pokusy pochytal. Minutu před koncem hosté odvolali brankáře, ale jejich snaha k vyrovnání nevedla.