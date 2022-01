Pardubičtí hokejisté mají na svého, nyní již tradičního soupeře, pořádně spadeno. V Hradci vedli na konci druhé třetiny 2:0, aby zápas projeli 2:5. A doma? Raději nevzpomínat. V závěru měli k dobru dva góly a ještě nechali Mountfield vyrovnat. Ten je pak dorazil v prodloužení. I díky tomu jsou "sekačky" o osm bodů před Dynamem. Pro doplnění dnes od 17:30 hraje druhý s prvním. "Oni to mají hodně postavené na obraně. Je známé, že my jsme spíše ofenzivní tým. Nicméně umíme také odehrát zápasy z obrany. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Bude to o tom, kdo dá více branek," míní Havíř v rozhovoru pro Deník.

David Havíř jako asistent na pardubické lavičce.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Máte před sebou derby v Hradci Králové. S čím k sousedům cestujete, respektive jak výhry dosáhnout?

Dobrým bruslením, vyhráváním osobních soubojů a disciplínou. Škoda, že nebude plný zimák, ale i tak je motivace pro derby veliká.

Hradec má formu jako hrom. Hodně branek dává, naopak málo inkasuje. Soupeře přehrává. Najdete na jeho hře vůbec nějaké slabiny? Jak byste jeho někdy až strojovou hru charakterizoval?

Hrají výborně z obrany, mají silné beky a dobrého gólmana. Budeme se muset tlačit do předbrankového prostoru a tam zúročit nějakou tu šanci.

Nastává čas zaměřit se na defenzivu

Základem úspěchu v Hradci nebude útok ale obrana. Ofenziva obou týmů je srovnatelná, za to v obraně je Hradec lepší. Souhlasíte?

Oni to mají hodně postavené na té obraně. Je známé, že my jsme spíše ofenzivní tým. Nicméně umíme také odehrát zápasy z obrany. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Bude to o tom, kdo dá více branek.

Styl Dynama je v letošní sezoně hodně útočný. Dokáží se hráči přeorientovat a jeden zápas odehrát silně defenzivně?

Do utkání půjdeme s naší taktikou. Defenziva je základem každého úspěchu. Důležité je hlavně střední pásmo a potom také, jak si rozebíráte hráče soupeře v předbrankovém prostoru. Kdo to bude lépe plnit, ten zvítězí.

Ptám se proto, že play off se blíží a tam vyhrávají zápasy obrany a brankáři. Chcete to snad letos změnit, nebo se přizpůsobíte všeobecnému trendu?

Ne, nic měnit nebudeme. Samozřejmě, v play off jsou hodně časté výsledky 2:1, 3:2 maximálně. Ustřelí jeden zápas v sérii, kdy dá někdo šest branek. Víc jich nepadá. Je to skutečně především o obraně. V tomto čase se už každý tým více zaměřuje na defenzivní fázi. My se budeme snažit takovou hru rovněž produkovat.

"Král Richard" Richard Král: Zabíjet hráče defenzivou by nemělo cenu

V derby jste dvakrát ztratili dvoubrankový náskok. Doma až trestuhodně. Byla to jen náhoda?

Popsal bych to jako souhru náhod. Kluci v dalších utkáních ukázali, že je dovedou odbránit. Konec konců to se nám povedlo i před posledním derby. Určitě jsme se z toho poučili. Ukázali si chyby a doufám, že se to už nebude opakovat.

Hradec bude po dvou výhrách v derby jistě sebevědomější. Může se to naopak negativně podepsat na vašem týmu, nebo je mentálně silný a jen tak ho něco nerozhodí?

Do každého zápasu jdeme s čistou hlavou a za stavu 0:0. Nedíváme se dozadu, protože chyby jsme si už rozebrali.

Ztratili jste ale dvoubrankové vedení i v některých dalších zápasech. V poslední době v Brně i doma s Vítkovicemi. Proč to při takto nadějném vedení, očima laika, prostě vzadu nezavřete a nedohrajete v ideálním případě na nulu?

V Brně to bylo po první třetině. Do konce máte ještě čtyřicet minut hry. Zápas s Vítkovicemi byl o trošku jiný. Bohužel nám to uteklo. Ale nějakou důležitost bych tomu nepřikládal. Vždyť jsme hned za dva dny odehráli výborný zápas v Litvínově. Naopak poslední zápas s Budějovicemi bych nerad komentoval.

Jen vítězný gól se počítá

V sezoně jste udrželi jen dvakrát čisté konto. Není to málo na třetí celek tabulky, nebo na to vůbec nehledíte? A co na to gólmani?

Gólmani mají výborná čísla (úsměv). Ne vážně. Ti jsou spolehliví. Je potřeba zlepšit práci ve slotu. Tam máme opravdu mezery. Na jejich odstranění pracujeme na každém tréninku a snažíme se naši hru směrem dozadu zlepšit.

Naopak tím, že neustále hrajete do ofenzivy jste v každém z pětatřiceti zápasů vstřelili alespoň jeden gól. To už zavání raritou.

Zní to hezky, ale v každém utkání je potřeba dát vítězný gól. Ten jediný se počítá (úsměv).

Po utkání s Českými Budějovicemi prohlásil Richard Král, že si asi hráči mysleli, že se to udělá nějak samo… Nespoléhá se Dynamo až moc na útok. Ve smyslu určitě nějaký gól dáme, takže si můžeme nějaký dovolit inkasovat?

V tom zmíněném zápase jsme vyráběli individuální chyby. Nevyšly z nějakého systéme, že by nás soupeř přehrával. Já mám jedno svoje rčení: Proti individuální chybě není obrany. Neměly by se stávat. Uvidíme, snad se z nich poučíme v dalším zápase.

Nejlepší střelec extraligy makal rukama. Říčka tahal pneumatiky, skládal motorky

Pardubice předvádí směrem dopředu asi nejatraktivnější hokej. Efektivita však není pokaždé jeho součástí. Co na to trenéři, co upřednostňují?

Především chceme hrát na kotouči. Nabádáme kluky, aby neodhazovali puky od sebe, aby souboj ustáli a nechali si ten kotouč pod nohama. Nechali se narazit, aby je neodhazovali. Protože pak je stejně zase musí vybojovat. Stojí to strašné procento sil. Pokoušíme se to do kluků dostat, ale pochopitelně defenziva je druhá stránka věci. Když nemáte kotouč na holi, musíte mít zajištěné střední pásmo. Důležitá je rovněž dobrá hra v obranné třetině.

Inkasovali jste 91 branek, téměř o dvacet více než soupeři v tabulce před vámi. Je toto hlavní důvod proč Dynamo soutěži nevévodí a jak to vnímá bývalý obránce?

Těžká otázka. Prostě to je náš styl. Nicméně, jak se blíží play off, změní se i naše defenzivní hra. Doufám, že už tolik těch branek dostávat nebudeme.

Hlavním koučem je ryzí útočník, v realizačním týmu další dva Petr Sýkora s Tomášem Rolinkem. Jak se vám osamocenému obránci daří prosazovat defenzivní pokyny a netřeští se někdy vaše názory?

Ne, netříští. Všichni máme stejný názor na naši hru. Základ je hrát na kotouči. To bylo v Pardubicích i dřív, když se vyhrávaly tituly. Většinou jsme měli ofenzivní týmy Potom, když přišlo play off, tak i útoční hráči sklonili hlavy a hráli do defenzivy. To se snažíme vštípit našim hráčům.

Rozdíly mezi útočníky a obránci se mažou

V době aktivní kariéry jste byl známý tím, že jste si také rád vyjel dopředu, nicméně hra v obranném pásmu byla vaší prioritou. Byla jiná doba, jiný hokej, že se dalo stíhat oboje?

Dnes se trochu rozdíly mezi útočníkem a obráncem mažou. Všichni by měli umět zaútočit ale také bránit. Hokej se totiž zrychlil. Když se podíváme do minulosti, ne že by se tolik nebruslilo, ale více se faulovalo. V současnosti rozhodčí pískají téměř vše, takže hokej je atraktivnější pro diváky a určitě je rychlejší.

Při pohledu do statistik plus minus se pouze trio Nakládal, Kolář, Mikuš drží ve dvojciferné rovině. Ostatní jsou spíše v záporu. Kolik je pro obránce optimální počet bodů v této činnosti?

Měl by být hlavně v plusu. Dvojciferný počet je hezké číslo, o něčem to vypovídá. Nutno ale zdůraznit, že každý z našich hráčů má na ledě určitý úkol. Takže možná ti, co nejsou tolik v plusu mají jinou práci. Nedostávají se tolik s útočnými trojicemi na led.

Řekne se pardubičtí beci jsou ofenzivně založeni ale dali jen 12 gólů ze 114. Není to málo? Nutno dodat, že si připsali čtyřicet asistencí.

Dnes dát branku od modré čáry je strašně těžké. Musí tomu předcházet dobrý screening útočníka před brankářem. Tomuto číslu bych nepřikládal nějakou velkou váhu. Bek má rozehrát kotouč a vyrazit dopředu. No a jak se říká, v útočném pásmu posbírat ty drobky. Tedy pokud na něj ještě nějaké zbydou. Základem je i jeho přihrávka.

Dynamo v přestrojení aneb Muži na ledě dělali Mikuláše i Ježíška

Základní část se blíží ke konci třetí čtvrtiny. Máte dvanáct bodů náskoku na klíčové páté místo. Soudím, že s tím jste spokojení ne však uspokojení. Jak to je?

K tomu bych řekl, že zatím plníme plán. Samozřejmě, že jsme mohli mít těch bodů víc. Nechtěl bych tvrdit, že jsme úplně spokojeni. Moc dobře víme, kde jsme ty body ztratili, ale také získali. Diskutujeme o tom s hráči. Snažíme se jim vštípit myšlenku, že chceme v každém zápase vyhrát.

Potřebujete se vyhýbat výpadkům jako v případě Vítkovic nebo Budějovic. Přitom smetete Třinec, zdoláte Spartu, Plzeň. Nároky na Dynamo se logicky zvýšily. Vnímáte to podobně?

(usmívá se) Nároky. Jinak. Máme svůj plán a ten se snažíme plnit. Jasně, že v tom plánu není prohrávat s Budějovicemi. Je v něm určité umístění v tabulce i bodový zisk. Jedna věc je chtít a druhá to realizovat. Zatím plán plníme, dejme tomu, na osmdesát procent. Nikoho nechválíme. Když vyhrajeme, tak ve dvanáct končí nějaká oslava a už se díváme dopředu na další utkání.