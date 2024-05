Škatulata hejbejte se. Zatím ale jedním směrem. Ven z Dynama. Dres s hranatým déčkem už neobléknou útočníci Richard Pánik a Adam Musil. Dostali číslo odchodu tři a čtyři. Již před nimi se totiž odstěhovali z pardubické kabiny jejich poziční kolega Robert Říčka a také gólman Dominik Pavlát. A to není všechno. Vrabci na střeše enteria areny si štěbetají Tomáš Hyka, Tomáš Hyka…

Adam Musil dal po třech sezonách Pardubicím vale. | Foto: Deník

Adam Musil patří do slavného rodu, kdy se zkřížily sportovní geny Holíků a Musilů. Do Pardubic přišel z Liberce, kam se také po třech sezonách vrací. Touha po zlaté medaili zůstala pouze touhou. Ke stříbru s Bílými Tygry přidal letos stříbro s Dynamem. Vloni bral bronz a předloni skončil ve čtvrtfinále. Sedmadvacetiletý útočník míří za větším herním vytížením.

Adam Musil prožil v pardubickém dresu tři sezony.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Zlatý sen nenaplněn

V pardubickém odehrál 175 zápasů, ve kterých zaznamenal 42 branek a přidal stejný počet asistencí. Během pardubického angažmá pětkrát oblékl také reprezentační dres.

„Moc všem fanouškům děkuji za krásné tři roky, co jsem tu s vámi mohl být. Díky za jejich podporu, kterou nám dávali do každého zápasu, a děkuji klubu za krásné zážitky a zkušenosti. Moc si toho vážím,“ říká na závěr svého angažmá Adam Musil.

Adam Musil: Hokej je pro mě jako droga. Potřebuji ho každý den

Adam Musil potvrdil v pardubických barvách pověst velkého bojovníka. Trenéři se na něj mohli spolehnout v nejdůležitějších momentech zápasu a když bylo potřeba neváhal shodit rukavice.

„Adam patří mezi nejpracovitější hokejisty extraligy. Za tři roky odvedl v Dynamu hodně dřiny a podílel se na vzestupu klubu. Děkujeme mu, přejeme mu ať se daří," vzkazuje majitel Dynama Petr Dědek na adresu Adama Musila.

Ani ne třicet

Pardubický klub opouští rovněž Richard Pánik. Autor devíti branek v dresu Dynama končí v klubu po vypršení kontraktu a 29 odehraných zápasech.

Richard Pánik přišel do Pardubic v průběhu ledna z Třince výměnou za Davida Ciencialu. Ihned po příchodu se zařadil na křídlo první formace po bok Lukáše Sedláka a Tomáše Hyky. V pardubickém dresu vstřelil devět gólů a přidal pět asistencí.

Dvakrát se prosadil v posledním kole základní části na ledě Třince, přispěl tak k překonání ligového rekordu v počtu získaných bodů týmu v základní části a s Dynamem získal Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části Tipsport extraligy.

V zámoří zažil týmy s vítěznou DNA. Chci to přenést do Pardubic, říká Pánik

Třiatřicetiletý slovenský útočník se v play off využitou přesilovkou podílel na obratu Dynama ve druhém zápase čtvrtfinále s Hradcem a gól vstřelil také ve finále, když otevřel účet druhého zápasu. Do dějin letošního play off se ale zapsal také nedisciplinovaností. Jedno finálové utkání nedohrál, když ho trenéři vyndali ze sestavy a do dalšího ho nenominovali.

S pardubickým klubem se loučí se stříbrnou medailí na krku.

„Chtěl bych Rišovi poděkovat za jeho služby a popřát mu hodně štěstí do další fáze kariéry," říká k odchodu slovenského útočníka Dušan Salfický, sportovní ředitel Dynama.

Richard Pánik po krátkém angažmá končí.Zdroj: HC Dynamo Pardubice