Druhý zápas venku a druhá výhra po obratu. To je bilance Dynama po výměně trenérů. A dokonce stejným poměrem. Tedy 4:3. S tím rozdílem, že v Karlových Varech tomu bylo po prodloužení. Aby toho nebylo málo ohledně tohoto stavu. Dosavadní vzájemná utkání v této sezoně skončila stejným poměrem. Vždy vyhrál domácí celek a v obou případech v nastaveném čase. Pardubice navíc zvítězily poosmé v řadě na cizím kluzišti. To se jim v extralize ještě nikdy nepovedlo.

Pardubičtí hokejisté vítězí po dalším venkovním obratu. Tentokrát v Českých Budějovicích. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Tipsport extraliga - 39. kolo Banes České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 3:4 (2:1, 1:1, 0:2).

Branky a nahrávky: 2. Harris (M. Beránek), 9. M. Beránek (Kondelík), 27. D. Simon (Štencel) – 10. Čerešňák (Radil), 24. Sedlák (Hyka, Pánik), 46. Paulovič (Kaut), 51. Hyka (Čerešňák, Radil). Rozhodčí: Kika, Vrba – Axman, Blažek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 6025. Banes Motor České Budějovice: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Doudera, Hovorka, Gulaši, Pýcha – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, M. Beránek – Valský, F. Přikryl, D. Simon – Koláček, Vopelka, Toman. Trenér: Ladislav Čihák. HC Dynamo Pardubice: Klouček – Čerešňák, D. Musil, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, Zohorna, R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Říčka, Poulíček, Mandát. Trenér: Marek Zadina

Pardubické duo Marek Zadina (hlavní trenér) – Petr Sýkora (asistent) doplnil Vít Černohous. Ti na doporučení trenéra brankářů Františka Brázdila nasadili mezi tři tyče Milan Kloučka.

Pardubický muž s maskou se nestačil zahřát a už lovil puk ze sítě. Nejdůraznější v tu chvíli byl na ledové ploše Harris. Hosté dostali šanci srovnat nepříznivý stav v početní výhodě. Sice se v ní prosadili, ale až poté co inkasovali. V oslabení pláchl obráncům Beránek a zvýšil na 2:0 pro své barvy. Tento stav vydržel minutu a čtvrt. Od modré napřáhl Čerešňák a jeho týmu se znovu dýchalo o něco lépe. Do šatny mohli jít Pardubice ještě spokojenější. Za faul na Poulíčka nařídili rozhodčí trestné střílení. Lavička určila Hyku, kterému Hrachovina hranou betonu vykopl puk směřující do sítě.

Co se Dynamo nepovedlo osmnáct vteřin před klaksonem, napravilo ve čtvrté minutě prostřední části. Domácí zapomněli na Sedláka, který u tyče procpal kotouč do sítě. Motor si vzal vedení rychle zpět. Štenclovu ránu Klouček vyrazil do míst, kde stál Simon.

Stejně jako do pěti minut po zahájení druhé třetiny, tak i v té závěrečné se Východočeši dokázali takto prosadit. Paulovič se rychle zorientoval před českobudějovickou bránou a puk odrazil od vracejícího se Hrachoviny potřetí za jeho záda. V polovině třetí epochy byl vyloučen Toman. Od modré nasadil k nahození Čerešňák a Hyka pohotovou tečí poslal vedoucí celek tabulky poprvé do plusu. Pardubice potvrdily nejlepší přesilovku v lize. V závěru vsadili domácí trenéři na hru vabank. Sedmatřicet vteřin před koncem předvedl zákrok večera Klouček, který ukázal červenou na semaforu při střele Gulaše.

"Věděli jsme, že nás těžký zápas. Oba předchozí byly vyrovnané. To se také potvrdilo. Jsem rád, že jsme to obrátili na svoji stranu," řekl po utkání Marek Zadina.