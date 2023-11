Analýza: Dynamo v šedesátiminutovce neporaženo a Radil se může jmenovat Řádil

Brutální síla. Největší aspirant na titul v sezoně 2023/2024 vycenil zuby hned od úvodu soutěžního ročníku. Pardubice dohání, co se nepodařilo v loňské sezoně. Zapamatovat si sté výročí hokeje ve městě nejen jako historickou událost, ale také jako rok ověnčený mistrovskou trofejí. Ta stovka potrvá ještě přes dva měsíce a co se týče základní části, tak Dynamo ve svém slavnostním roce ještě nikoho na první místo nepustilo. Kromě kolektivního primátu je v jeho řadách nejlepší ve všem…. Lukáš Radil prožívá ve třiatřiceti životní start do české extraligy.

Proti Třinci vstřelil Lukáš Radil jeden se svých jedenácti gólů v první čtvrtině zákaldní části a zaroveň jeden z pěti otevíracích. | Foto: Deník/Luboš Jeníček