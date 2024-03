Samá pozitiva. Obhajoba Prezidentského poháru, čtvrtfinále Ligy mistrů, stříbro ze Spengler Cupu. Pardubický hokej o sobě dává vědět nejen doma, ale také v celé Evropě. Dort napekl vícepatrový, stačil ho i ozdobit, ovšem ještě chybí ta pověstná třešnička. Tou je extraligový titul. Dynamo na něj čeká dlouhých dvanáct let. Za tu dobu urazilo cestu z poslední příčky na tu první. Při pohledu do statistik po odehraných 52 kolech figuruje téměř v každé tabulce na prvním místě.

Pardubičtí hokejisté ovládli podruhé za sebou základní část a vysloužili si Prezidentský pohár. | Foto: se svolením HC Dynamo Pardubice

Základní část Dynama by se ještě dala rozdělit na dvě části. S nadsázkou řečeno: před naším letopočtem a našeho letopočtu. A již bez nadsázky: doba Varaďova a doba Zadiny. Za panování prvního vládce lavičky získaly Pardubice v 35 zápasech 80 bodů za 21 výher po šedesáti minutách, pěti po prodloužení a za jedny vítězné nájezdy. Naopak prohrály osm duelů z toho tři v základním čase, stejný počet v prodloužení a dva na nájezdy. Při tom dosáhly skóre 136:80.

GLOSA: Dynamo lámalo se Zadinou rekordy. Teď už chybí jen poslední díl skládačky

Zadina jako hlavní trenér koučoval tým v 17 utkáních a připsal si s ním 41 bodů. Při bilanci 12 výher v řádné hrací době a dvou v nastaveném čase. Třikrát odešel poražen, z toho jednou po nájezdech. To vše se skóre 67:35. Pro doplnění: Varaďa předal tým, spíše mu bylo odebrán, údajně pro opakované porušování jeho pětileté smlouvy, na druhé pozici. A to jen kvůli tomu, že měly Pardubice manko v počtu odehraných zápasů. Jinak prakticky celou základní část se dívaly na ostatní pronásledovatele z vrcholu. Ještě nikdy v historii tak neměl nástupce odvolaného trenéra takovou nájezdovou pozici.

Marek Zadina převzal tým jako hlavní trenér po 35 zápasech. Zdroj: se svolením HC Dynamo Pardubice

Vzácně vyrovnané bilance

Dohromady tak Dynamo nastřádalo 121 bodů, když ve 33 utkáních bralo plný počet, sedm dalších zvládlo před koncem prodloužení a jednou ovládlo dovednostní disciplínu. V řádné hrací době padlo jen pětkrát. Neukočírovalo tři prodloužení a stejný počet penaltové loterie. Celkové skóre zní 203:115. Z toho vychází parádní průměr vstřelených branek na jedno utkání, který činí 3,9. Z kolonky inkasovaných gólů pak vzejde číslo 2,2. Pro zajímavost: v loňské vítězné základní části svítilo u Pardubic skóre 159:110.

Suma sumárum vítěz základní části zapsal nejvyšší bodový zisk v historii české extraligy. Rekord Liberce překonal o tři body. Pro ty, co se probrali po čtyřech letech z umělého spánku to zní jako science fiction. Když do kómatu upadli, tak pardubický klub nastřádal v základní části sezony 2018/2019 pouze 36 bodů. Vyhrál jedenáctkrát, z toho devětkrát za tři body. Pro zajímavost: stejného počtu „silných“ výher dosáhl v letošním ročníku už po první čtvrtině základní části. A bodů v ní nastřádal 32.

Obrovský šok! Václav Varaďa končí na lavičce Dynama a fanoušci zuří

Jednalo se o bodově nejpovedenější třináctikolovku Dynama. V těch dalších zaznamenalo 30, 31 a 27 bodů. Jedná se tedy o vzácně vyrovnanou bilanci. Na rozdíl od loňské sezony se nevykašlalo na zápasy, když už mu o nic nešlo a hrálo do posledního kola. A překonalo nejen celorepublikový rekord. Celkem zvítězilo ve 41 případech, čímž posunulo klubové maximum hned o čtyři výhry. Výsledné skóre jednotlivých čtvrtin je následující: 50:28, 52:37, 48:31, 53:29. Znovu se jedná o vzácně vyrovnaný počet vstřelených i obdržených gólů.

Pardubičtí hokejisté udělali oproti loňskému ročníku ještě jeden výrazný pokrok. Na čísla 50 bodů z enteria areny zareagovali navýšením domácího zisku o plný tucet. Před nejlepšími fanoušky v extralize si připsali hned 22 vítězství, z toho 17 za plný počet bodů. Doma prohráli pouze čtyřikrát, z toho třikrát jim nezůstalo z utkání nic. To vše při skóre 107:58.

Z nehostinných ledových ploch si přivezli 59 bodů a dokonce o jediný bod překonali svůj vlastní rekord z loňské sezony. Fanoušky hostitelů rozesmutnili devatenáctkrát a v 16 případech jim nenechali ani bod. Dosáhli skóre 96:57. Ta podobnost v téměř stejném počtu vstřelených a hlavně inkasovaných branek? To už nemůže být náhoda.

Snad největší posun učinili králové základní části v přesilovkách. Přesněji řečeno v jejich využívání. Zatímco v loňské sezoně Dynamo bylo v této činnosti třetí nejhorší, tak letos mělo početní výhody secvičené nejlépe. Dostalo 178 možností a nedisciplinovanost protivníka potrestalo 49 góly. Z toho vyplývá úspěšnost 27,5 procent. Přitom před Pardubicemi figuruje devět celků v počtu odehraných přesilovek.

Analýza Deníku: Dynamo v závěru základní části vypnulo a okradlo se o rekordy

Zase třetí ale opačně. Takže další změna k lepšímu. Pardubičtí hráči se stali třetím nejslušnějším celkem základní části. Naopak v soutěžním ročníku 2022/2023 byli třetím nejhorším v tomto směru. Vyfasovali 424 trestných minut, z toho 185 klasických, čtyři pětiminutová vyloučení a jedno do konce zápasu. Muži v pruhovaném je poslali 163krát do oslabení. Jejich soupeř využil 32 nabídnutých šancí. Přežili tak přes 80 procent početních nevýhod.

Zájem roste. Pardubice obhájily nejen prvenství na ledě, ale druhé místo také v hledišti. Na 26 domácích zápasů dorazilo 245 950 diváků. Jejich průměr na utkání činí 9460. V loňské sezoně 235 227 diváků (průměr 9047). V tomto ohledu je výkonnější pouze Sparta, ale v jejím případě hraje zásadní roli velkokapacitní O2 arena. Venku bylo zvědavo na lídra 150 013 (průměr 5770). Zůstal až v pátý v pořadí: za Kladnem, Litvínovem, Spartou a Třincem.

Tým Zápasy Vítězství Vítězství po prodloužení Prohry po prodloužení Prohry Skóre Body 1. HC Dynamo Pardubice 52 33 8 6 5 203:115 121 2. HC Sparta Praha 52 32 6 3 11 172:119 111 3. HC Oceláři Třinec 52 25 9 6 12 172:132 99 4. HC Kometa Brno 52 21 9 5 17 160:139 86 5. HC Verva Litvínov 52 23 5 4 20 163:165 83

Sedlák dělá tým lepším

Dynamo za prvenstvím v základní části táhl kapitán Lukáš Sedlák. Je velký rozdíl, když do utkání nastoupí, nebo zůstane v civilu. Podobně jako Tomáš Satoranský v basketbale, dělá „Sedlo“ své spoluhráče lepšími… Odehrál 44 zápasů, ve kterých zaznamenal 47 kanadských bodů, za 25 branek a 22 asistence. Právě zranění mu zabránilo stát se nejlepším střelcem, protože jeho dva konkurenti před ním odehráli o osm, respektive sedm zápasů více. Vše si plně vynahradil v kolonce plus/ minus. V hodnocení hráče za pozitivní a negativní účast na ledě (vstřelené a obdržené branky při jeho pobytu) dosáhl na obrovské číslo 32. Naproti tomu druhý v klubovém hodnocení Lukáš Radil nastoupil do všech 52 zápasů a s bilancí (21+24), plus/minus 20. V první dvacítce se nachází ještě Richard Pánik, který dorazil do Pardubic až na konci ledna. Dohromady s třineckým angažmá zapsal 20 gólů a 14 přihrávek s plus 21 kladnými body. Na dvojciferný počet gólů dosáhli ještě Tomáš Hyka a Robert Říčka (16), Patrik Poulíček (15), Martin Kaut (14), Jan Mandár (11), Robert Kousal (10).

Jméno Tým Odehrané zápasy Góly Asistence Body Plus/mínus Jakub Rychlovský HC Bílí Tygři Liberec 51 26 20 46 8 Tomáš Filippi HC Bílí Tygři Liberec 52 25 38 63 4 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice 44 25 22 47 32 Oliver Okuliar HC Mountfield Hradec Králové 52 24 21 45 2 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov 51 24 15 39 -10

Pardubice se mohou pochlubit produktivními obránci. O klubovou korunu se podělili Peter Čerešňák a Ondřej Vála s osmi zásahy. Za nimi skončil Jan Košťálek (6) a vánoční posila z NHL Libor Hájek (4). V kanadském bodování už Čerešňák nenašel konkurenci. V 51 duelech nasbíral 37 čárek. Jako třetí nejlepší v celé extralize. Košťálek pak podpořil konto Pardubic 23 body. Doslova poprask způsobili dva pardubičtí beci ve statistikách plus/minus. Čerešňák si připsal 32 pozitivních bodů a Vála 29. O celkové třetí místo se navíc podělili Tomáš Dvořák a David Musil (oba plus 25).

Je vcelku logické, že nejlepším brankářem soutěže bude jednička lídra. Minimálně v průměru gólů na zápas. Platilo to i v případě Romana Willa. Mezi tři tyče se postavil 39krát (jenom tři kolegové s maskou vícekrát) a obdržel 80 branek (2,04). S úspěšností už to bylo horší, kdy je až osmý (91,77). Slušně si vede nová pardubická dvojka. V Plzni si založil na druhé místo v pořadí úspěšnosti (92,91). Milan Klouček, který se stál součástí trejdu na trase Pardubice – Plzeň dosáhl v základní části čísla 90,91.

Pardubický gólman Roman Will měl po základní části nejnižší průměr gólu na zápas. Zdroj: se svolením HC Dynamo Pardubice

Už ne jako vloni

Pardubičtí hokejisté bojovali letošní sezoně na třech frontách. Kromě extraligy si v té loňské vybojovali Ligu mistrů a dostali také pozvánku na prestižní Spenglerův pohár. V elitní evropské soutěži nejdříve s přehledem postoupili ze skupiny, aby v osmifinále vyřadili Ilves Tampere. Jenže ve čtvrtfinále si už vylámali zuby, když je mezi čtyři nejlepší nepustil další finský celek Lukko Rauma.

To ve Švýcarsku došlo Dynamo až do finále. Nejdříve prošli jako vítěz svoji skupinou přímo do semifinále. V něm po epickém obratu v poslední pětiminutovce šokovalo Kanadu. Ve finále proti domácímu Davosu už ale chyběly českému zástupci síly.

Pozor na pusu. Kanadě jsme ukázali, že jde český hokej nahoru, raduje se Dědek

Sezona 2023/2024 je tedy pro pardubický hokej, který Soubojem legend ukončil stoleté oslavy své existence, velice vydařená. Zatím. Míra úspěšnosti se ale spočítá až po play off. A všichni vědí, jak to s vítězem základní části dopadlo vloni. Skončil v sedmém semifinále na "raketě" budoucího premianta ze Třince.