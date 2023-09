Pardubičtí hokejisté se nechali zvěčnit před startem extraligového ročníku

VIDEO/V celé své kráse… Hokejisté pardubického Dynama mají za hlavní povinnost předvádět co nejlepší výkony na ledové ploše. Jako správní profesionálové se ale podílí rovněž na propagaci klubu, kterého jsou hlavními tvářemi. K tomu patří nejen různé akce pro veřejnost, ale také pořízení týmové fotografie před startem extraligového ročníku 2023/2024. Poté co si vyzkoušeli řeholi modelů, mohli se vrhnout na to, co jim je vlastní. Na jeden z posledních tréninků před vstupním duelem s Litvínovem.

Týmové focení prvního týmu HC Dynamo Pardubice před extraligovou sezonou 2023/2024. | Foto: Deník/Zdeněk Zamastil