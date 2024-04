Už jen jediná smeč… Pardubičtí hokejisté zvládli klíčové utkání série a ve finále vedou nad Třincem 3:2 na zápasy. Tenisovou terminologií řečeno, vypracovali si mečbol. V pátek budou na půdě soupeře podávat na celkové vítězství. Pátý duel zvládli zásluhou velice vydařené druhé třetiny. Přesněji řečeno úseku, kdy se zápas lámal do své druhé poloviny.

Lukáš Sedlák vstřelil druhou branku pátého finále mezi Pardubicemi (v bílém) a Třincem. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Úplně nová situace. Pro ně velice příjemná. Pardubičtí hokejisté poprvé ve finálové sérii vedou. V součtu s loňskou semifinálovou ságou nad Třincem teprve podruhé. Tehdy vyhráli první zápas a pak už jen dotahovali, až sedmé utkání nezvládli. Vést 3:2 v bojích o zlato, to už něco znamená.

„Nikdy v kariéře jsem v takové pozici ještě nebyl (směje se). Ne vážně, jedná se o velmi důležitou výhru. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Myslím si, že jsme hráli výborně, možná až na nějaké pasáže v první třetině. Mám za to, že to byl od nás dobrý výkon, musíme na něj v pátek navázat,“ hodnotí v kostce páté finále pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Nenacvičené věci

V první třetině působilo Dynamo nervózně. Začátek silně připomínal vstupní duel. Puky létaly všude jen na na hokejky. Skoro se zdálo, že na ostřílené borce dolehla tíha a význam zápasu.

„Trošku nervózní to z naší strany možná bylo. On je totiž velký rozdíl jít do vedení 3:2 na zápasy, nebo prohrávat 2:3. Podle mě to ale netrvalo nějak moc dlouho. Pár střídání. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale je pravda, že jsme mohli také inkasovat,“ podotýká pardubický kapitán.

V oné třetině jemu i celému týmy pořádně tuhly rysy, když v přesilovce dostal Andrej Nestrašil nalitý puk na střelu do prázdné. Na zlomek sekundy zaváhal, asi nechtěl pálit z voleje pánu bohu do oken a Roman Will zákrokem sezony zastavil černou gumu lapačkou.

„Roman vytáhl krásný zákrok. Tam se pravěděpodobně utkání lámalo. To teď už asi nepoznáme. Ne fakt, podržel nás. Jsme rádi, že ho za sebou máme,“ vysekává poklonu svému muži s maskou.

Potřeboval to samotný Will, protože po třetím utkání v Třinci, jak se říká, nechytil nic na víc. Od prvního buly byl koncentrovaný, jako by to chtěl všem škarohlídům nandat…

„Už v tom minulém zápase nás několikrát podržel a díky němu jsme vyhráli. Teď jsme hráli výborně jako celý tým a dobře jsme blokovali. Samozřejmě k nějakým šancím se Třinec dostal, ale my máme Romana. Když potřebujeme, tak nám pomohl,“ dodává k pardubické jedničce.

Pardubičtí hokejisté vystřihli třígólovou pětiminutovku. Buší na zlatou bránu

Do prostřední části Dynamo vlétlo. Svého soupeře nepouštělo před vlastní bránu a naopak ostřelovalo třineckou „kasu“.

„Když na ledě herně dominujete, tak to vnímáte. Nedostáváte se pod tlak a naopak rolujete lajny. Vycítí to i fanoušci. Začnou o to víc fandit. To může být vždy momentum zápasu. Myslím si, že jsme to zvládli my líp.“

Gólman Will připravil A a jeho spoluhráči v útoku B. V polovině zápasu načal třineckou zkázu Lukáš Radil a za minutu na něj navázal právě Lukáš Sedlák. Obě branky padly jako přes kopírovací papír. Pohotová přihrávka od mantinelu à la Wayne Gretzky. První adresoval Tomáš Zohorna, druhou Tomáš Hyka.

„Přičítal bych to spíše náhodě než nějaké nacvičené věci. Můj gól padl krátce po buly, takže se nejednalo o žádný signál. Nějak to vyplynulo ze hry, ale Tomáš mě tam krásně našel. Pro mě to už nebylo zase tak těžké trefit,“ směje se „Sedlo“.

To ještě nebylo všechno. Pětiminutovku snů uzavřel vypalovačkou v přesilovce Martin Kaut. Třígólová ztráta už se stala pro Oceláře fatální.

Tak samozřejmě 3:0 je lepší než 2:0, to je jasné. Polštář je tam maličko větší, takže můžete hrát s větším klidem. Na druhou stranu pořad jsme byli ve střehu. Hlídali jsme, abychom nedostali žádný gól, protože jsme nechtěli dopustit nějaké drama. Chtěli jsme si to pohlídat a myslím si, že ve třetí třetině jsme to zvládli na výbornou,“ míní pardubická třiadvacítka.

Mág předčasně pod deku

Po třetím gólu se z třinecké brány pakoval Ondřej Kacetl. Mág semifinálové série se Spartou kromě prvního utkání o zlato inkasoval vždy minimálně tři góly. Jeho kouzlo je pryč. Nenarušili mu Pardubice boys psychiku?

„To si nemyslím si. Mám za to, že už v základní části se nám to proti Kácovi povedlo. My se ale nedíváme na to, kdo je v bráně. Prostě řešíme jen sami sebe. To jak střílíme. To, jak dáváme góly. Oba jsou kvalitní gólmani a díky tomu je Třinec ve finále,“ poukazuje Lukáš Sedlák.

Hodně vzruchu vyvolal počin komise rozhodčích před třetím utkáním série. Jak teď hráči vnímají svoji úlohu v brankovišti?

„Já nevím kam můžu jet, nebo nemůžu. Řekli nám, že ke gólmanovi vůbec nemáme jezdit. Ale i v tomto utkání k tomu našemu také přijeli. Já tam moc nejezdím. No a když už tam přijedu, radši udělám jenom oblouk a snažím se jet pryč tak, jak mi bylo řečeno,“ snaží se o vysvětlení.

„Mám se snažit, aby gólman nemohl rozehrát puk. Je to moje práce a my se musíme poprat s tím, abychom tam nenajížděli agresivně. Snad když tam asi zabrzdím a nebudu nic dělat, tak je to v klidu. Prostě s rozumem. Přijedu, zastavím, a pokud nebudu zvedat ruce, tak asi se nic nestane," povídá vcelku rozpačitě.

Večer oživlých vzpomínek. Dynamo vloni pátý zápas ztratilo. Vrátí Třinci facku?

Statisticky je dokázáno, že kdo za stavu 2:2 vyhraje pátý zápas, ovládne celou sérii…

"Ale z 0:3 do letošního play off také nikdo neotočil," naráží český reprezentant na husarský kousek Třince proti Spartě.

"Takže to jsou údaje spíše pro novináře a pro lidi. My samozřejmě víme, že vedeme 3:2. A to je to je zatím pro nás nejdůležitější. Už se soustředíme na další zápas. Na první střídání. A jak to bude vypadat dál, to se uvidí,“ přemítá

Titul mají pardubičtí ledoví muži na dosah. Na co se zaměřit v šestém zápase?

„Dát více gólů než oni? Ne, nevím. Musíme hrát ten svůj hokej a plnit všechny taktické pokyny, které si řekneme před zápasem. Hlavně hrát jako tým. Jedině to nás může přivést k úspěchu. Už se na pátek těšíme,“ tlumočí hlas pardubické kabiny Lukáš Sedlák.