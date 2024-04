DOPLNĚNO O OHLASY/Raz, dva, tři, gól. Pardubičtí hokejisté roztavili Oceláře během pěti minut druhé třetiny. Skóre načal Lukáš Radil. Specialista na Třinec. Ve finále ho popravil již čtvrtým gólem, v celé sezoně pak devátým. Na jeho trefu navázal kapitán Lukáš Sedlák. Třetí hřebík do třinecké rakve zatloukl Martin Kaut. Ten šlape kolegovi na paty. Byla to totiž jeho třetí finálová navštívenka. Všechny střelce ale přebil svým excelentním výkonem Roman Will mezi třemi tyčemi. Dynamo tak otevřelo třetí západ finálové brány. Už chybí jediný…

5. finále Pardubice - Třinec: Vyhlášení střelce prvního gólu: Lukáááš Radííl... | Video: Deník/Zuzana Hronová

Tipsport extraliga – 5. finále: HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Branky a nahrávky: 30. Radil (Zohorna, D. Musil), 31. Sedlák (Hyka, Čerešňák), 35. Kaut (Košťálek, Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno).

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Marek Zadina.

HC Oceláři Třinec: Kacetl (35. Mazanec) – Smith, Mar. Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Polášek –Dravecký, Čacho, Hrehorčák –Voženílek, Nestrašil, M. Růžička – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána, Helewka – Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.



Průběžný stav série: 3:2 Šestý zápas je na programu v pátek od 17 hodin v třinecké WERK Areně.

První třetina patřila Ocelářům. Domácí působili nervózním dojmem. Vázla jim hra a ve finální fázi chyběla přihrávka na hůl. Velký podíl na bezbrankovém stavu měl pardubický gólman Will. Nejdříve se zahřál při zlikvidování šance Draveckého. Svůj tým podržel v přesilovce, kterou smolným výhozem z obranného pásma přes plexisklo zavinil Vondráček. Will nejdříve úspěšně čelil pumelici Hudáčka. Svůj zákrok play off vytáhl proti Nestrašilovi. Na třineckého forvarda v tu chvíli zívala poloprázdná brána. „Willda“ však předvedl tygří skok a jasný gól ukořistil do lapačky. K početní výhodě se dostalo také Dynamo. Rozdělila třetiny. Největší šanci té úvodní měl Radil. Ocitl se sám před Kacetlem, ten mu však zmenšil střelecký úhel a borec, který načal pátou stovku extraligových startu (výhradně za Pardubice) vytloukl jeho bloky.

Do prostřední části vstoupily jiné Pardubice. Klidnější. Hra se odehrávala spíše před třineckou svatyní. Ze střídačky si naskočil do slibné příležitosti Sedlák, ovšem jeho skrytou střelu Kacetl zpacifikoval. Jednu z nul vymazal těsně před zlomem zápasu do jeho druhé poloviny, kdo jiný než, Radil. Gólový expert na Třinec si počkal na luxusní přihrávku Zohorny zpoza brány. Ještě nestačila utichnout euforie domácích fanoušků a už se radovali znova. Hyka našel před bránou Sedláka, který se nespletl. Slezané mohli snížit z přesilové hry. Will však dalším bleskurychlým přesunem nedovolil kontaktní gól a záhy přesilovka předčasně skončila po faulu Daňa. A když se vrátil vyloučený Hájek na ledovou plochu, Kaut pověsil svůj projektil pod břevno. Třetím gólem vyhnal Kacetla z brány, který přepustil místo Mazancovi. Všechny pardubické trefy od sebe dělilo pět minut.

Ve třetí třetině se pokoušeli hosté o nemožné, soupeř jim však mnoho prostoru nedopřával. A když ve 47. minutě Helewka zazdil tutovku, mohli na zdramatizování zápasu zapomenout.

Pardubicím po extrémně vydařené pasáži ve druhé části chybí k mistrovskému titulu jediné vítězství. Mají na něj dva pokusy. V pátek v Třinci a případně v neděli znovu v enteria areně.