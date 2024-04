Dvanáct stupňů ke zlaté. Pardubičtí hokejisté už jich zdolali jedenáct. Jinými slovy v play off dosáhli jedenácti vítězství. Poslední krok prý bývá nejtěžší. Ale lepší je mít ten krok k dobru… Pardubičtí hokejisté se ujali vedení ve finálové sérii. V té letošní poprvé. Stav po pěti zápasech mezi Dynamem a Třincem je 3:2. A jelikož se play off české extraligy hraje na čtyři vítězná utkání, chybí lídru základní části jediná výhra. Mají na ní dva pokusy. Ten první zítra na ledové ploše WERK Areny.

Pět, čtyři, tři, dva, jedna, konec. Pardubičtí slaví třetí výhru ve finálové sérii. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Tipsport extraliga – 6. finále: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice Pátek: 17.00, WERK Arena Průběžný stav série: 2:3. Dosavadní zápasy: 4:3 a 2:6 (doma) 2:1, 3:6 a 0:3 (venku).

Opakuje se rok 2012. Tedy doba, kdy pardubičtí hokejisté naposledy získali mistrovskou trofej. Vyfoukli ho brněnské Kometě. Tedy od třetího finále. V něm padli v Rondu stejně jako v Třinci. Potom však sérii vyrovnali, podobně jako v Třinci. A doma získali mečbol. Podobně jako proti Třinci. A po návratu pod Špilberk zlatý obrat dokončili. Podobně jako po návratu do haly pod Javorovým?

"Když hrajeme svůj hokej, soupeře přebruslujeme a jsme silní na puku v útoku, tak Třinec nestíhá. Hlavně musíme hrát a nebát se vzadu. Máme důvod si věřit a mít sebevědomí. Kdo jiný může zlomit jejich nadvládu než my,“ pokládá řečnickou otázku pardubický útočník Lukáš Radil.

Je těžké neudělat chybu

Právě „Ráďa“ je jedním ze tří pamětníků posledního pardubického titulu. Spolu s Tomášem Zohornou a Robertem Kousalem. Mohou si o něm vyprávět i v průběhu zápasu, když jsou na ledě, protože spolu hrají v jedné lajně…

"Už je to strašně dávno, tak by nebylo od věci si to zopakovat,“ směje se.

Pardubičtí hokejisté vystřihli třígólovou pětiminutovku. Buší na zlatou bránu

V letošní sezoně se oba týmy spolu střetly už devětkrát. V té loňské dokonce jedenáctkrát. Suma sumárum za dva ročníky dvacet vzájemných zápasu. Už se musejí znát jak vlastní brusle…

„Je to furt stejné. Přijde mi, že Třinec hraje na 0:0 a čeká, až uděláme chybu. I když ho mačkáme, tak to automaticky neznamená gól pro nás. V tom pátém utkání jsme ale dokázali přetavit herní převahu i v góly. Je velice těžké a vyčerpávající vydržet, neudělat chybu. Nicméně jsme ve finále a chceme ten pohár získat. Jiná cesta k němu nevede,“ má jasno hráč s čísle 69.

A když už jsme u čísel, tak Lukáš Radil odehrál minule v Třinci svůj čtyřstý zápas v extralize. Čtyřstý extraligový zápas v pardubickém dresu. Opepřil si ho brankou. Ve středu se vydal vstříc magické pětistovce. A jak jinak než tím, že znovu propálil Ondřeje Kacetla. Jeho bilance proti Třinci v letošní sezoně je úchvatná: devět zápasů, devět branek. Cíl minul pouze v prvním finále. Pak se už ale trefil v každém utkání.

Záhadná pomoc…

Nabízí se v pátek večer zaokrouhlit počet na deset. Nebo si ho budou domácí ještě více hledět a co vůbec Oceláři pro možná poslední střet vymyslí?

„Těžko se mi to odhaduje. Viděl jsem pár zápasů Třince, když hrál nad propastí a trošku náhodně vždycky dal gól. Nechci je podceňovat, ale bylo to, jako kdyby jim vždycky nějaká neviditelná ruka nějakou záhadou pomohla, aby do té propasti nespadli,“ připomíná slezské zmrtvýchvstání v šestém semifinále proti Spartě, kdy se dvě vteřiny před koncem se štěstím, které už nebude mít v celé zbývající kariéře (ne)trefil Daniel Voženílek.

Kapitánovo poděkování mezi tři tyče. Roman vytáhl krásný zákrok, žasne Sedlák

Pardubicím nahrává do karet fakt, že ve třetích třetinách čtvrtého i pátého zápasu Třinec tahal nohy za sebou. Není divu odehrál o pět utkání více než Dynamo. V nich musel navíc do prodloužení. A jak je známo, od pátého zápasu série v play off se už hraje do zblbnutí…

„Pozor ale, on mají svůj hokej postavený tak, že to dokážou odehrát navzdory únavě. Každopádně my se soustředíme jen a jen na sebe. Když podáme stejný výkon jako ve středu, máme velkou šanci to uhrát. Třinec bude pod tlakem. Nejen kvůli stavu série, ale i proto, že hraje doma. Pokud udržíme tempo, měli bychom je udělat,“ věří Lukáš Radil.