Nevstoupíš dvakrát na stejný led… Trochu upravený citát, který je převeden z kapalného na pevné skupenství vody. Pardubičtí hokejisté stejně jako v loňském semifinále vyjedou do pátého zápasu letošní finálové série za stavu 2:2 doma. A znovu proti Třinci. Aby platilo rčení z úvodu i po konci utkání si naopak nepřeje žádný z hráčů, realizačního týmu, vedení ani fanoušků Dynama. Pardubice totiž 10. dubna 2023 podlehly Ocelářům 2:4.

V pátém semifinále loňské sezony se v Pardubicích radoval Třinec z výhry 4:2. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga - 5. finále: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec Středa 18:00, enteria arena Průběžný stav série: 2:2. Dosavadní zápasy série: 1:2 a 6:3 (doma), 3:4 a 6:2 (venku).

Pardubičtí hokejisté jsou pošesté ve finále od doby, kdy se hraje série o zlato na čtyři zápasy. A teprve podruhé vstupují do utkání číslo 5 za vyrovnaného stavu 2:2. Ten první případ se odehrál při poslední účasti tehdejšího HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. V roce 2012 proti Brnu. A střetnutí to bylo vítězné.

Pro zajímavost: ještě jednou panoval po čtyřech odehraných zápasech stav 2:2. V sezoně 1986/1987, kdy Tesla získala druhý titul v historii. Ve finálových soubojích s jihlavskou Duklou ale platilo rčení Můj dům - můj hrad. Takže i v tomto případě bylo páté utkání vítrězné. A jelikož se hrálo na tři vítězné zápasy tak dokonce zlaté…

"Vondrc" vede bodování finalistů

Zpět do reality. Dynamo má ideální možnost oplatit Třinci loňské pokoření. Znovu se mu podařilo vítězným zápasem na půdě soupeře dotáhnout průběžný stav série na 2:2.

Před pátým střetem jsou nervy na obou stranách napjaté jako špagáty. Extraligový rybník rozvířila odmítavá reakce pardubického trenéra Marka Zadiny na změnu metru rozhodčích v průběhu finále. Pardubický stát stojí za ním, zbytek republiky je rozdělen. Na sociálních sítích se neřeší nic jiného. Dynamo prý fňuká. Výhodou je, že hraje doma, kde nikdo vytahovat kapesníčky nebude…

„Je to ale skvělé finále. Jsou v něm emoce, prostě všechno. Bojujeme a jdeme si za vítězstvím,“ předesílá pardubický útočník Tomáš Vondráček.

Skvělé finále je to především pro čtvrtou pardubickou lajnu. Střílí zlomové góly, rozhoduje zápasy.

„Je nám to jedno. Jsme rádi, že vyhráváme. A jestli to jde naší lajně, nebo jiné, je opravdu úplně vedlejší,“ odmítá nějaké výsostné postavení.

A lajně, kde hraje Vondráček to bezesporu jde. On sám okupuje třetí příčku kanadského bodování v play off se sedmi góly a třemi asistenci. Nikdo jiný z finalistů nemá více bodů ani vstřelených branek. A to málem skončil na tribuně… Jeho parťáci Patrik Poulíček a Jan Mandát podporují prvenství čtvrté pardubické formace shodně třemi brankami a čtyřmi asistencemi.

Z hrany sestavy ke klíčovému muži postupu. Obrovská satisfakce, tvrdí Vondráček

Ve čtvrtém utkání došlo ke dvěma ve finále dosud nepoznaným jevům. Celek, který vsítil otevírací branku nevyhrál. A Třinec poprvé Pardubice přestřílel.

„Nevidím v tom nic zvláštního. Dá se říct, že jsme po většinu času vedli, ale především jsme odehráli hodně minut v oslabení. Proto jsme nemohli mít tolik střel. Nejdůležitější byla výhra. Snad na ní navážeme,“ vysvětluje a zároveň přemítá „Vondrc“.

S takovou už nemusí příště odolat. Pardubice nabídly Třinci hned osm dvouminutových přesilovek. Z toho jedna byla pět na tři. A zatraceně dlouhá.

„Pozitivní je, že jsme všechna oslabení ubránili. Kluci to vzadu skvěle odbojovali. Musíme si ale dát větší pozor na disciplínu,“ zdvihá prst Vondráček.

S čím vstoupí jeho tým do pátého zápasu?

„Už není co vymýšlet. Stejně jako do všech předchozích v play off. S tím, že ho chceme vyhrát,“ podotýká majitel dvou zlatých prstenů s brněnskou Kometou.

On i jeho tým se může po dobu play off opřít o mohutnou podporu fanoušků. Nejvěrnější neváhali přijet za Dynamem do Slezska. A zejména ve čtvrtém duelu opařené domácí publikum přefandili. Další fans pak při venkovních zápasech zaplnili Pernštýnské náměstí, aby sledovali přenosy z velkoplošné obrazovky.

„Vnímáme to hodně. Po zápase jsme si pouštěli záběry z Pernštýňáku a šel nám z nich mráz po zádech. Je skvělé, že máme pardubické lidi za sebou a ženou nás dopředu,“ vysekává poklonu Tomáš Vondráček.