Duch play off ožil. Pardubičtí hokejisté se poprvé od semifinálové série střetli s třineckými Oceláři. Přestože je nová sezona a Dynamo v ní válí, tak hráčům z hlav hluboké jarní zklamání, navíc před domácím publikem, nikdo nemohl vymazat. Po dvou třetinách měl extraligový lídr nakročeno k pohodovému vítězství. Po dvojitém knokautu mistra ale dospělo utkání do prodloužení. To rozsekl Patrik Poulíček. Východočeši tak bodovali i ve dvanáctém utkání, ale plnohodnotná výhra by je určitě hřála více…

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Oceláři Třinec v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga - 12. kolo:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:3 po prodloužení (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Radil (R. Kousal, Zohorna), 15. Vála (R. Kousal, Radil), 28. Čerešňák (Radil), 64. Poulíček – 21. M. Růžička (Polášek), 43. Pánik (M. Růžička), 44. Kurovský (Smith, Hudáček). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Klouček, Bohuněk. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 9982. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Cienciala, Pochobradský – Mandát, Poulíče, Vondráček. Trenér: Václav Varaďa. HC Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, Polášek, J. Jeřábek, Nedomlel, Adámek, Kundrátek – Pánik, Voženílek, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Walega – M. Roman, Vrána, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.

Bitva jako v play off

V téměř vyprodané enteria areně se potkali také čerství osmifinalisté Ligy mistrů. Pro domácí trenérskou jedničku Václava Varaďu se jednalo o první setkání se Třincem od doby, kdy ho dovedl ke třem titulům.

Utkání pokračovalo, tam kde v dubnu skončilo. Třinec se brutální pardubické síly v letošní sezoně nezalekl a hned v první minutě se dostal do dobré příležitosti Pánik. Zápas pak byl na chvíli přerušen, když si Kacetl vyžádal upevnění své svatyně. Přesně té, kterou při své poslední návštěvě vykopl a Dynamo mohlo tři vteřiny před koncem rozhodujícího sedmého semifinále vyrovnat. Neuběhly ani čtyři minuty a s hostujícím týmem nehrál ani zadní mantinel. Nedomlel místo bezpečného vyhození volil komplikovanější variantu. Puk se záhadně odrazil před bránu a Pardubice přihrávky na zlatém tácu využily. Kousalovu střelu ještě Kacetl vyrazil, ovšem na dorážku nejlepšího střelce extraligy Radila už nedosáhl. Své vedení zvýšili domácí hokejisté na začátku patnácté minuty. Vála nechtěl udělat na modré čáře chybu, tak poslal puk na třineckou bránu. Před Kacetlem se vytvořila clona a gólman lapačkou plachtící kotouč promáchl.

Pardubickou euforii mohlo utlumit přečíslení, ovšem Vrána nechtěl Hrehorčákovi přihrát a Willa pouze vyprášil.

Co se nepodařilo jemu, vynahradil už ve 38. vteřině druhé periody Růžička. V první třetině se spíše než hokejovým uměním prezentoval horkou hlavou. Svou zlost si tak vybil tím lepším způsobem, když Will nezachytil střelu, která šla pod betonem. Potom se pasoval do role hrdiny Čerešňák. Nejdříve dojel Kurovského v samostatném úniku a ještě ho stačil při zakončení rozhodit. Slovenský bek pak předvedl také ofenzivní dovednosti. V přesilovce Radil vyhodnotil situaci přihrávkou na modrou a Čerešňákův projektil Kacetl lovil ze sítě. Ocelář s maskou se čtyři minuty před druhou sirénou vyznamenal proti Sedlákovi, který dostal přihrávku před bránu.

Také třetí část zahájili gólově hosté. Will si při rozehrávce za bránou šlápl na puk, Růžička ho vydoloval a Pánik znovu dostal své mužstvo do kontaktu. Ještě ani nedozněla radost na třinecké střídačce, když Smith vypálil od modré čáry a Kurovský sklepl puk čepelí mezi Willovy betony. Rozhodčí si jeli přezkoumat do jaké výšky zvedl autor branky svoji hůl. Po dlouhém pátrání u tabletu zjistili, že ji zvedl v duchu pravidel. Stav 3:3. A pro Dynamo mohlo být ještě hůře. Will si znovu zahrával s ohněm a domácí měli štěstí, že se puk od Zohornovy brusle odrazil centimetry od tyče ven. Zaskočený lídr tabulky pohrdl k návratu do plusu, když nevyužil přesilovku. Minutu před koncem základní hrací doby mohl strhnout tříbodové vítězství na červenobílou stranu Říčka, ale jen smutně pohlédl ke stropu arény, protože mu Smith rybičkou sebral gól. Pardubičtí tak ztratili gloriolu třetích třetin, když do tohoto utkání jich deset z jedenácti ovládli.

V prodloužení se Will vykoupil, když vyrážečkou lapil stoprocentní šanci Romana. Na druhé straně ujel Radil s Poulíčkem a bývalý kapitán měl přesnou mušku.

"Soupeři jsme darovali všechny tři branky. Z toho se musíme pro příští zápasy poučit. Hrali jsme vcelku slušené. Bylo to úporné utkání, ale s takovým vedením bychom si měli poradit. Bereme dva body proti těžkému soupeři," hodnotil vypjatý duel pardubický trenér Václav Varaďa.