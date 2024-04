Tři schody ke zlatému pokladu. Po úvodním finále platí tato věta pro Třinec. Obhájce prvenství názorně předvedl jak hrají mistři. Vstřelil první gól a pak si situaci na ledové ploše hlídal. Pardubičtí hokejisté se po první promrhané třetině herně zvedli, jenže inkasovali podruhé. Stačili sice snížit, ovšem kýženou vyrovnávací branku nevstřelili. Oceláři tak vykročili k pátému titulu výhrou 2:1.

Pardubičtí fanoušci vytáhli pro finále nový transparent. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Tipsport extraliga - 1. finále: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Branky a nahrávky: 37. Sedlák – 9. Hrehorčák (Dravecký), 29. Kurovský (Vrána). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno).

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Marek Zadina.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Mar. Adámek, Polášek – Voženílek, Helewka, Nestrašil – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána, Kurovský – Dravecký, Čacho, Hrehorčák. Trenér: Zdeněk Moták.

Stav finálové série: 0:1.

V prvních minutách zápasu to vypadalo, jako by měly o pět zápasů v nohou na víc Pardubice. Třinec po ledové ploše jen létal. Jako první si vynutil přesilovku, ale kromě teče Dana mimo bránu domácí neohrozil. Dynamo vyrábělo v obraně chyby. Tu první ještě Nestrašil kvůli bloku na poslední chvíli nevyužil. Jenže lehkovážná hra pokračovala a Hrehorčák se po odrazu puku k němu už nehodlal pobízet. Puk procpal skrz Willovy betony. Domácí se usadili v pásmu soupeře až v posledních dvou minutách, kdy byl vyloučen Marinčin. Nejblíže k vyrovnání měl z nulového úhlu Pánik, (ne)mířil však do tyče.

Zdroj: Jiří Tůma

Do prostřední třetiny vstoupilo, vlétlo, jiné Dynamo. Hned v desáté vteřině se prodral Sedlák až před Kacetla, puk mu však ujel. Ideální šanci k vyrovnání zahodil Zohorna. Přitom si šikovně vyjel do perfektního střeleckého postavení, třinecký gólman jeho střelu vykopl betonem. A domácí to mrzelo dvojnásobně. Slezané při první možnosti v této části udeřili podruhé. Víceméně nahození Will vyrazil před sebe a Kurovský se nemýlil. Kontaktní gól měl na holi Kousal, ovšem znovu chyběly centimetry. Východočeši se mohli znovu postavit na nohy po dalším faulu na Pauloviče. A také se postavili, když Sedlák puk za Kacetla doslova dotlačil. Gól vžil domácím novou krev do žil. Vzápětí Paulovič ztroskotal na hostujícím brankáři. Lídr základní části úřadujícího mistra sevřel do kleští. Klakson ho vysvobodil.

Zkraje závěrečné periody se nevyvaroval nedovoleného zákroku v útočném pásmu Hrehorčák. Rozpumpované Pardubice už už sahaly po vyrovnání, ovšem Radil nedokázal trefit odkrytou bránu. Přesilovka skončila a Kautova bomba jen prosvištěla nad břevnem. Dračí síla se soustředila na bránění vedení, ale každou sebemenší příležitost k zautočení využívala. Daleko ke gólu neměl Kurovský. Pardubické akcie výrazně klesly po zásahu videa a udělení trestu 2+2 minuty pro Zohornu. Dlouhou přesilovku zkrátil svému týmu nedisciplinovaný Voženílek. Ve zkrácené přesilovce Kaut vyprášil Kacetlovy betony. A když už domácí uvažovali o hře bez gólmana, tak rozhodčí poslali za katr Hyku. Definitivní tečku za třineckým vítrězstvím udělalo vyloučení Pánika. Přesto v oslabení sáhli domácí trenéři k power play. Stav se už ale nezměnil.

Zítra od 18 hodin budou mít Pardubice možnost urychlené nápravy.