Nekonečný příběh. Finále extraligy se odehrálo na maximální počet zápasů. A Šedesát minut sedmého rozhodující duelu vítěze neurčilo. V základní hrací době skončilo utkání 1:1. Třinec se ujal vedení ve druhé třetině v přesilovce, Dynamo vyrovnalo v samotném závěru této části. Zlatý gól vstřelil Třinec a svoji mistrovskou éru prodloužil již na pět let. Hrdinou Ocelářů se stal ještě nedávno pardubický hráč David Cienciala, který procpal puk do brany i s gólmanem Willem.

Atmosféra sedmého finálového utkání mezi Pardubicemi a Třincem už nemohla být bouřlivější.. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Tipsport extraliga - 7. finále: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 1:2 po prodloužení (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1) Branky a nahrávky: 40. Vála – 25. Vrána (Kundrátek, L. Hudáček), 84. Cienciala. Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno).

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Marek Zadina.

HC Oceláři Třinec: Kacetl –Smith, Mar. Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Polášek – Dravecký, Čacho, Hrehorčák –Voženílek, Helewka, M. Růžička –Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána, Kurovský – Doktor. Trenér: Zdeněk Moták.

Konečný stav série: 3:4.

Pardubičtí na soupeře (nově bez Nestrašila) nastoupili od úvodního vteřiny. Žádnou velkou šanci si však nevytvořili. Dá se říct, že utkání začalo až přesilovkou domácích, když jejich soupeř špatně vystřídal. Kacetla přímo neohrozili. Po návratu Kurovského ujel po straně Růžička, ale Will ztlumil puk do koše. Hned po buly pak musel znovu proti třineckému kapitánu zasahovat, když pohotově rozsvítil semafor. Za sekání pak byl vyloučen Vála, ale Ocelářům se vedlo podobně. Hříšník si pak z trestné lavice naskočil do brejku, ale na Kacetla najížděl z příliš velkého úhlu. Přímo po vhazovaní se prezentoval rovněž Radil, ovšem i třinecká jednička vypjala prsa…

První vzruch v prostřední periodě vyvolalo podrážení Kauta, který zabránil střele Helewky. Prakticky celou přesilovku odehráli hosté zoufale. Na jejím konci Kundrátek nahodil od modré a Vrána tečoval kotouč za Willa. Třinec se posadil na draka. Hudaček přihrál před prázdnou Ciencialovi, který v rychlosti nestačil dát hůl na led. Pardubice dostaly příležitost druhé početní výhody poté, co Adámek vyhodil puk z obranného pásma přílišnou razancí až přes plexisklo. Kacetl byl ostřelován ze všech stran, ale držel jako lepidlo. Paníkova rána pouze olízla břevno. Dalším vyloučením byl opět hostující hráč, Dravecký. Dynamo však gólovou akci nevymyslelo. Po vyrovnání sahalo při hře v plném počtu, nicméně Kacetl skrytou střelu od modré vyrazil a Radil už se neprodral k pořádnému zakončení. Z pardubického tlaku vyjel Kurovský, Will udržel svůj tým ve hře. Lepší životabudič si nemohli pardubičtí hokejisté vysnít. Sedm vteřin před koncem druhé části srovnal umístěnkou pod „klacek“ od modré Vála.

Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

A situace se opakovala. Ve třetí třetině byl po třech minutách vyloučen pardubický Mandát. V oslabení pláchl Pánik, Kacetl však vykopl beton. Jak se blížil čas k šedesáté minutě začaly se oba celky střežit jako poklad. Šancí ubylo. Do náznaku se dostal Zohorna, Kacetl jeho bombu vyhlavičkoval. Stejně tak vyrazil pumelici Čerešňáka. Necelých šest minut před koncem zákaldní hrací doby Dvořák ztratil puk na útočné modré a rodící se sólo Hudáčka kusel vyřešil podrážením. V oslabení vybojoval puk Mandát, najel si před bránu, ale Kacetl svůj tým zachránil. Faulem zabránil v zakončení i Nedomlel. Za katrem vydržel po celou dobu. Tři třetiny tak nerozhodly.

První šanci prodloužení si vytvořil Kousal, který si vybruslil před gólmana zpoza brány. Na druhé straně hasil chybující D. Musil požár před Helewkou. Potom na Willa upaloval sám Hrehorčák, ztroskotal. Vyznamenal se i Kacetl, když vyrazil Pánikovu dělovku z kruhu. Centimetry chyběly pokusu Smitha. Na konci vystrašil domácího lapáka střelou z otočky Hudáček a Sedlákův průnik rovněž vyzněl do prázdna.

Druhé prodloužení. Zohorna od mantinelu objevil Kousala, ale Kacetl se opět vytáhl. První šance Třince skončila gólem, když puk dovezl v 84. minutě do brány Cienciala. Ten Cienciala, který ještě do ledna hrál v pardubickém dresu…