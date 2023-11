Venkovní trip. Pardubičtí hokejisté si po třech zápasech v cizím prostředí odskočili k halloweenské výhře nad pražskou Spartou. Teď se ale budou muset jejich rodiny zase bez nich obejít. V pátek je totiž zavedou kroky do Olomouce a v neděli se představí na ledě Vítkovic. Na moravská pole, na to hanácké, určitě odjedou s nálepkou vedoucího celku tabulky. I když Litvínov neustále šlape Dynamu nepříjemně na paty.

Hokejové utkání play off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Olomouc v pardubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga – 17. kolo: HC Olomouc (9. místo, 20 bodů, 36:45) – HC Dynamo Pardubice (1. místo, 38 bodů, 61:37) Pátek 18:00, zimní stadion Olomouc. První zápas: 1:3

Varaďovi svěřenci v úterý překonali další těžkou překážku. V otevřeném zápase, ne proto, že by se hrálo na stadionu bez střechy, ale protože hokej obou týmů byl po celých šedesát minut nahoru – dolů, dotáhli do vítězného konce přetahovanou se Spartou (4:3). Soupeři tak vrátili prohru z první čtvrtiny základní části, kdy stejným poměrem, akorát na nájezdy, padli v O2 areně.

V dnešním utkání rozhodně nechtějí dovolit Kohoutům, aby se jim podařilo něco podobného. V prvním utkání v sezoně je totiž doma zdolali 3:1. Východočeši se navíc vrací do Plecharény poprvé od čtvrtfinálové série posledního play off, která byla poněkud vyhrocená. Pardubice ho sice ovládly bez ztráty kytičky, ovšem až na první duel byly všechny vyrovnané.

Glosa: Po Sedlákovi šli jako slepice, vlastně Kohouti, po flusu

Olomouc půjde do utkání v lepší náladě než ve středu ráno. Večer totiž oslavili první výhru z venkovních zápasů. Na půdě favorizovaných Karlových Varů uzmula dva body za rychlejší gól v prodloužení. V součtu s loňským play off i koncem základní části čekala na vítězství na cizím stadionu od 12. března, tedy devět zápasů. Pro zajímavost: dlouhá šňůra se táhla od vítězství v předkole play off na půdě právě Varů.

Doma to je však z pohledu Kohoutů jiné kafe. Na svém písku umějí hrabat a kovat daleko nepříjemněji. A zatímco ve venkovní tabulce jim patří poslední místo, tak v domácí jsou čtvrtí. Jejích ostrý hřebínek už pocítilo kvarteto, z nichž nejcennější je výhra s Litvínovem.

Hanáci ale mají smůlu, že k nim přijede tým, který venku nasbíral osmnáct bodů ze sedmadvaceti možných. A při vší úctě k Olomouci si poradil s těžšími kalibry.

Pardubice dorazí se šesti čerstvými reprezentanty. Trenér českého týmu Radim Rulík povolal tři své bývalé svěřence. Dres se lvem na prsou na Karjale Cupu obléknou kapitán, útočník Lukáš Sedlák a sehranná obránná dvojice Tomáš Dvořák - Jan Košťálek. A nároďák své země podpoří na Německém poháru celé pardubické trio slovenských hráčů: útočník Matej Pulovič a beci Peter Čerešňák a Martin Bučko.