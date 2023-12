Start maratonu na výtečnou. Pardubičtí hokejisté se mezi svátky zúčastní prestižního Spenglerova poháru ve švýcarském Davosu. To znamená, že si musejí předehrát extraligové zápasy. V tomto týdnu je kromě plánovaného doma s Kladnem a na Spartě čekala předehrávka s Olomoucí. Vyhrát proti devátému celku tabulky bylo od lídra povinností. Navíc Dynamo se potřebovalo revanšovat divákům za prohru s Litvínovem před jejich zraky. Povedlo se obojí. Dokonce v jeho rekordní výhře sezony.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Olomouc v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga – 30. kolo:

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 8:2 (2:0, 2:0, 4:2).

Branky a asistence: 5. Kaut (Říčka, Cienciala), 17. Radil (Hyka, Kaut), 28. Poulíček, 37. Radil (R. Kousal), 42. Kaut (Mandát, Poulíček), 44. A. Musil (Kaut, Cienciala), 46. Sedlák (Čerešňák), 58. Cienciala (R. Kousal) – 48. Ondrušek (Kunc), 50. Knotek (Kunc, Ondrušek). Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Ondráček, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 8343. HC Dynamo Pardubice: Will – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Trenér: Václav Varaďa. HC Olomouc: Sedláček (44. Konrád) – Ondrušek, Rutar, Mareš, Škůrek, Černý, Švrček – Kusko, Knotek, Bambula – Kunc, Nahodil, Navrátil – Plášek ml., Macuh, Orsava – Klimek, Anděl, Menšík. Trenér: Jan Tomajko.

Mora odjížděla na východ Čech se čtyřzápasovou neporazitelností. Olomoucký hokej vždy bolí, ale tentokrát se s urputnou hrou Pardubice vypořádaly s noblesou.

Pardubice vyhrály úvodní vhazování a jako by naznačily, jakým směrem se bude utkání vyvíjet. V první šanci se ocitl Sedlák, ovšem nabitou zbraň od Hyky špatně zacílil. Ve čtvrté minutě Kaut čistě obral jednoho z útočících hráčů a pak stál na konci gólové akce. Puk mu naservírovali Říčka s Ciencialou. Zvýšení měl na holi Paulovič, který sám před Sedláčkem vyprášil pouze jeho betony. Do nadějné příležitosti se dostali také hosté. Černý dostihl kotouč za pardubickou bránou, namazal ho Knotkovi, jehož výtečným zákrokem zbavil radosti Will. Z protiútoku se řítil na Sedláčka trochu překvapivě Bučko, ale v roli útočníka se patrně necítil dobře. Jak se proměňují šance mu předvedl Radil. Při vyloučení Bambuly dotáhl do konce akci na jeden dotek, kterou rozehráli Hyka s Kautem.

Ve druhé třetině se Olomouc odhodlala k aktivnější hře. V roli obránce se ukázal Kaut, který zatrhl střelu s bezprostřední blízkosti. Poté však Bučko zachytil rozehrávku svých kolegů v kohoutím dresu, okamžitě našel Poulíčka a ten nadstřelil rameno Sedláčka. V polovině zápasu přečíslili soupeře Cienciala s A. Musilem, ale finální přihrávce chyběla přesnost. Vzápětí se rozparádili v útočném pásmu beci Čerešňák se Dvořákem, druhý jmenovaný však dálnici před Sedláčkem nevyužil. Olomoucký gólman pak zkrotil puk, který mu tancoval na brankové čáře. Domácí protivníka mačkali. Po delším pobytu před jeho svatyní Kousal oslovil Radila a nejlepší domácí střelec se nemýlil. Dynamo tak splnilo normu gól na deset minut…

Normu dvou branek na třetinu splnili domácí borci ve třetím dějství za tři a půl minuty. Nejdříve Kaut po vyzvání Mandáta propálil Sedláčka po ráně na bližší tyč. Do střelecké listiny se zapsal také A. Musil, který o tyč zvýšil už na 6:0 pro své barvy. To už bylo na Sedláčka moc, a tak přepustil místo Konrádovi. Ten vydržel čistý pouhých devětaosmdesát vteřin. Sedmý fík do olomoucké brány pověsil kapitán Sedlák. Jeho trefa se ještě přezkoumávala u videa, ale nakonec ji rozhodčí posvětili. Až poté se dostali ke gólovému slovu také Hanáci. Čestný úspěch zaznamenal střelou pod horní „klacek“ Ondrůšek po asistenci Kunce. Minutu na to hosté využili přesilovku při vyloučení Košťálka. Oba stvořitelé úvodního dárku si spolupráci zopakovali a do party přizvali skórujícího Knotka. Soukromý slavnostní večer si ještě více okořenil Cienciala. V průběhu duelu si připsal stý kanadský bod v organizaci Dynama a pak po příhře Kousala vsítil v početní výhodě osmý gól. V poslední minutě se blýskl slovenský reprezentant v olomoucké „kase“. Konrád rychlým přesunem zlikvidoval Říčkovu střelu do odkryté brány.