Pardubičtí hokejisté přejeli Olomouc jako zamrzlou řeku a teď už se chystají na další extraligový duel. Ve středu je totiž čeká znovu na domácím ledě Kladno. Proti týmu z Hané se jednalo o předehrávku, protože Dynamo už se pomalu balí na prestižní Spenglerův pohár. Jelikož Pardubice neměly v reprezentačním výběru na Švýcarských hrách jediného zástupce, mohly nastoupit v plné síle už v pondělí.

Pardubice v předehrávce smetly Olomouc. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Olomouc, parta urputných bojovníků, které musíte vstřelit gól jako první. Čím déle vytrvá s čistým kontem, tím hůře se kohoutí brána dobývá. Stačí si vzpomenout na play off loňské sezony a druhý domácí zápas. Zatímco tehdy ji otevíralo Dynamo přes padesát devět minut, tak nyní se mu to podařilo poměrně brzy. Už v páté minutě.

„První gól nám dodal sebevědomí, poté jsme si pomohli přesilovkou. Zkraje druhé třetiny byli hosté lepší, vytvořili si po forčekingu příležitosti a zlobili nás. My jsme však po nějakých, ne moc velkých šancí, dali další dva góly a dodali si tím klid. Kluci byli produktivní a věřím, že takhle po pauze přijít s takovýmto výkonem je pro nás skvělé,“ pochvaluje si pardubický kouč Václav Varaďa.

Další překážkou bude pro jeho svěřence až třináctý tým tabulky. Podobné zápasy bývají ošidné, nicméně i v tomto případě velí lídru povinnost vyhrát. Do utkání už by mohla zasáhnout posila z NHL Libor Hájek, který zápas s Olomoucí sledoval z tribuny.

Pro Rytíře půjde o první zápas po reprezentační přestávce. Před jejím začátkem se jim příliš nedařilo, na kontě měli tři prohry v řadě, dvakrát z toho ale brali bod po remíze v základní hrací době.

„Vysoká výhra nám dodá sil do dalších dvou zápasů, které se blíží. Hrajeme dvakrát během čtyř dnů, takže to bude náročné. Proti Olomouci jsme odvedli skvělý výkon za tři body. Možná to skóre nemělo být až takové, někdy to tam ale napadá a to byl právě tento případ," usmívá se Varaďa.

V posledním domácím utkání roku 2023 připravilo Dynamo pro fanoušky Ježíška v Hockeytownu, který může nadělit komukoliv v enteria areně dárek dle vlastního přání! Zápas bude provázet speciální vánoční atmosféra a s ní spojený vizuál. Navíc organizace odtajní tři subjekty, které finančně podpoří v rámci projektu Dynamo Daruje! V unikátním charitativním projektu, na kterém se podílí hráči A týmu i B týmu, klub i fanoušci navštěvující domácí zápasy, překročila dosud vybraná částka hranici 400 tisíc korun.

A když jsme u těch vysokých čísel. Na zápas s Olomoucí dorazil miliontý návštevník celé Tipsport extraligy v této sezoně.