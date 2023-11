Nejoblíbenější soupeř. Těžko by někdo z příznivců pardubických hokejistů označil před šesti nebo čtyřmi lety Plzeň. Dynamo totiž schytalo ve městě piva debakly. Jednou inkasovalo deset branek a podruhé dokonce jedenáct. Novodobá historie ale svědčí Východočechům. Ovládli posledních sedm vzájemných duelů, když ztratili pouhé dva body. A po svátečním duelu už platí, že jich je osm. Nejvíce se o ně zasloužil hattrickem Robert Říčka, který jako přes kopírák v přesilovkách úspěšně ostřeloval gólmana Halaje.

Lídr extraligy z Pardubic se ve sváteční den představil na ledě plzeňské Škodovky. A řádil jako černá ruka... | Foto: HC Dynamo Pardubice

Tipsport extraliga - 19. kolo: HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 1:6 (1:2, 0:1, 0:3). Branky a nahrávky: 19. Zámorský (Malák, Lev) – 4. Říčka (Košťálek, Cienciala), 18. R. Kousal (Zohorna), 30. Paulovič (Poulíček), 47. Říčka (Košťálek, R. Kousal), 50. Říčka (R. Kousal), 57. Poulíček. Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 6618.

HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Piskáček, Jiříček, Houdek – Schleiss, Lev, Holešinský – Söderlund, Indrák, Rekonen – Hrabík, Jansa, Pour – Matýs, Straka, Šiler. Trenér: Petr Kořínek.

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Bučko – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Trenér: Václav Varaďa.

Dynamo nastoupilo v Plzni natočené výhrou v Tampere. A všem škarohlídům, kteří predikovali, že hráči budou unaveni z cestování, zavřeli ústa. Když vyhrajete venku v osmifinále Ligy mistrů, tak se vám zkrátka regeneruje lépe.

Extraligový lídr se zahřál velmi rychle. Hned první přesilovku při vyloučení Piskáčka na 2+2 minuty využil. Košťálek nabil na levý kruh Říčkovi, ktery objevil skulinku na přední tyčí brány Hlavaje. Početní výhodu nevyužili ani domácí při trestu Poulíčka. Přesně v polovině úvodní části si ostrostřelec s gólmanem souboj zopakovali. V tomto případě se Hlavaj od Říčky nachytat nenechal.

Další oslabení pardubického týmu zavinil A. Musil, domácí ale nic kloudného nevymysleli. A tak jim Dynamo ukázalo, jak se střílí góly. Po asistenci Zohorny předvedl ukázkovou kličku Kousal a jeho šikovné ruce vyletěly ke stropu podruhé. Indiáni snížili prakticky z ničeho. Vyhrané buly doputovalo ke Zámorskému a ten od modré propálil Willa.

Ve druhé třetině ubylo útočných akcí, oba týmy se zaměřily spíše na obranu. Pardubice pohrdly přesilovkou po nedovoleném zákroku Rekonena. Západočeši sahali po vyrovnání při možnosti Söderlunda. Švédský útočník se proháčkoval až před pardubickou svatyni, kde ale stál strážce Will. Nedáš – dostaneš. A nebo také: Nechytneš – dostaneš. Dynamo odpovědělo stejnou mincí. Paulovič hned po vyhraném vhazování vystřelil projektil, který se zastavil až v síti pod honí tyčí. Stalo se tak těsně před zlomem utkání do druhé poloviny. Krátce po něm putovali za katr Sedlák a po něm i Hrabík. Ve hře čtyři na čtyři Will jen lapačkou tečoval Dusíkovu střelu, naštěstí pro něj se mezi tři tyče nevešla. Do konce druhé periody sahal po gólu A. Musil, betony Hlavaje ale byly jako nepropustný beton.

Třetí dějství otevřela tutovka hostujícího mužstva. Plzeňská obrana se rozestoupila před „kolegou“ Válou, ten však na svůj životní hattrick z Olomouce nenavázal. Takticky hrající Pardubice se rozhodly, že soupeře už ke své bráně nepustí. Navíc se Šiler provinil krosčekem. Přesilovkové komando si zopakovalo spolupráci. Košťálek znovu přihrál na levý kruh Říčkovi, které vymetl horní růžek Hlavajovy klece. To ještě nebylo z pardubické produkce vše. Neudržitelný Říčka převzal puk od Kousala a opět vyděsil všechny pavouky v Halajově síti. Ojedinělou příležitost Jansy, který se vyřítil od mantinelu, Will likvidovat nakonec nemusel. Hosté nechali protivníka vypít kalich do dna. V oslabení si nechali ujet Poulíčka, který střelou přes obránce rozjásal dva pardubických fanoušků již pošesté. A k úlevě domácích fans naposledy.