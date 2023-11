ROZHOVOR/Tvář Halloweenu. Před akcí i po akci. Jelikož je tento původně keltský svátek braný jako strašidelný, pořadatelé z pardubického Dynama vybrali svého jednoho hráče a nasadili mu masku netvora. No a kdo by chtěl, aby si ho vyprodaná enteria arena a tisíce lidí u televizních obrazovek po halloweenském večeru pamatovalo jen jako příšeru. Robert Říčka dal na předzápasové promo rychle zapomenout. Ze svých prvních tří střel poslal hned dvě do sítě. V prvních třech minutách střetnutí. Pro pardubické fanoušky se stal rázem hrdinou a hvězdou zápasu. Spartu ale bude dlouho strašit jako smrťák. S nadsázkou se dá říct, že to co se nepovedlo kmotřičce s kosou v pohádce Honza málem králem, on dokonal. Přišel si pro Kováře…

Dynamo sehrálo haloweenský zápas proti Spartě Praha. Robert Říčka vstřelil první dvě branky svého týmu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Čtyřiatřicetiletý útočník chytil v poslední době slinu. Kladenské vedení se kvůli němu budí dlouhodobě. Zdá se, že klidné spaní nebudou mít na Spartě. V letošní sezoně ze svých sedmi branek vstřelil tři právě pražskému týmu.

„Znám tam spoustu kluků. Manšaft se sice pochopitelně obměnil. Ale jsou tam kustodi, lidi ve vedení. A pořád dost hráčů, se kterými jsme hrál. A hlavně Sparta je Sparta. Člověk si vždycky na zápas těší, vždycky chce dát gól a vždycky ji chce porazit,“ říká Robert Říčka v rozhovoru pro Deník.

Robert Říčka v pozvánce na halloweenský zápas.Zdroj: HC Dynamo Pardubice Robert Říčka jako první hvězda utkání.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Takový začátek jsem ještě nezažil

Jak se to tak přihodilo, že jste byl vybrán jako tvář pardubického halloweenu?

Na někoho to muselo padnout. Vzal jsem to, ale přiznám se, že jsem z toho úplně nadšený nebyl. Jak ta grafika vyskočila na internetu, tak ji kluci hned posílali do skupiny a dobírali si mě. Ale bral jsem to tak, že klub to pojal jako halloweenský zápas.

Dá se říct, že z kostky nad ledem váš obličej nezmizl. Tentokrát jste se na obrazovce objevoval jako dvojnásobný autor. Když pomineme trénink, dal jste někdy ze tří střel na bránu dva góly?

Určitě jsem měl zápas, kdy jsem hned z první střely dal gól. Ale tohle se mi ještě nestalo. A to jsem ještě mezi nimi trefil tyč. Už jsem také pomalu zvedal ruce.

Skoro to vypadalo, že jste se nechali unést atmosférou halloweenského večera. Podpořil bláznivý úvod speciální náboj akce?

Těžko říct, protože na Spartu vždycky přijde hodně lidí. Tím, že zápas připadl na posledního října, tak klub připravil speciální akci. Takže už tak hokejový svátek ještě umocnil. Každopádně pro fanoušky to muselo bylo super.

Nevídaná věc. Pět gólů v prvních čtyřech a půl minutách. Jak si vysvětlujete takovou divočinu a zažil jste někdy, aby v úvodu utkání padlo tolik branek?

Podle mě nikdo nečekal, že to tam takhle napadá. Bavili jsme se s klukama ze čtvrté lajny a ti prý šli poprvé na led, až když to bylo 2:2. Takový začátek jsem ještě nikdy nezažil. Nevybavuji si zápas, kdy to tam na začátku takto napadalo. Ještě jsme se před zápasem upozorňovali, že Sparta je nejlepší v oslabení. A po dvou přesilovkách jim to tam dvakrát viselo. Postavili jsme se proti nějakým predikcím.

Podobný útočný festival může být k vidění jen v základní části, kdy týmy nejsou svázané taktikou jako v play off.

To je pravda. K tomu jsme si říkali, že rozhodčí jsou v letošní sezoně benevolentnější. Nevylučují tak často. No a v prvních dvou minutách jsme hráli dvě přesilovky. Myslím, že to tomu divokému úvodu také přispělo. Pak se to trochu uklidnilo.

Halloweenská párty v Pardubicích. V prvních pěti minutách padlo pět gólů!

Týmům, jako je Sparta se těžko góly dávají. Nebylo pro vás na hlavu, že soupeř odpověděl na první dvě trefy stejnou mincí, z toho jednou v oslabení?

Souhlasím s tím, že góly proti Spartě si musíte zasloužit. Makat nadoraz, bojovat a k tomu ještě vymyslet nějakou nápaditou akci. Nám se to povedlo hned na začátku. To, že soupeř vždy vyrovnal, nás nechalo v klidu. S nadsázkou řečeno, my jsme z poslední doby zvyklí, že ztrácíme vedení (úsměv).

A to se vám přihodilo i do třetice. Přitom ve druhé třetině jste promarnili několik slibných šancí na zvýšení náskoku. Jak bylo těžké kousat vyrovnání?

Na začátku to tam Kubovi Kovářovi třikrát propadlo, ale jinak to byl zápas gólmanů. Vystřídal ho Kořenář, který měl spoustu dobrých zákroků. Stejně tak nás podržel Willda (Roman Will). Před gólem Sobotky předvedl bravurní zákrok. Jsem rád, že jsme na vyrovnání hned zareagovali. Předvedli jsme hezkou akci a Kauly (Martin Kaut) to krásně trefil.

Enteria arena šla po znovunabytém vedení Dynama málem k zemi. Jak se vám líbila atmosféra na stadionu?

Fandil nám plný dům. Atmosféra byla fakt parádní. Někteří fanoušci přišli v kostýmech. Lidi si dali záležet. Jsem rád, že lidi kývli i na tuto výzvu. Ke konci zápasu jsem zahlédl, jaké masky vyhrály soutěž o nejlepší kostým. Celkově to byla to fajn akce a pro lidi zpestření. My jsme hodně chtěli vrátit prohru Spartě z prvního zápasu. To se nám povedlo, takže ten večer vyšlo všechno.

Počkejte, vy máte čas se v průběhu zápasu koukat na kostku nad ledem?

Oslabení nehraji a my jsme tam měli ke konci tři za sebou. Tak jsem měl čas odpočívat a všiml jsem si toho.

Zápasy se Spartou jsou speciální

Oslabení nehrajete, ale hodně jste využíván v početních výhodách. Stejně jako na kladenském ledě jste dvě využili. Už se nebude na Pardubice ukazovat, že mají špatné přesilovky?

Teď se nám daří skórovat a pomáhat si v přesilovkách. Ale myslím si, že ani před tím jsme je neměli sehrané špatně, ale nepadalo nám to tam. Chybělo nějaké štěstí nebo překvapivý moment. Je to určitě dobře, protože v takových vyrovnaných zápasech je to důležité. Většinou je rozhodují přesilovky a oslabení. Jsem rád, že se to zlepšilo.

Zaznamenal jste svůj šestý a vzápětí sedmý gól v sezoně. Z toho pětkrát jste rozvlnil síť v přesilovkách. Našly Pardubice střelce ze speciální formace?

Při prvním gólu jsem měl štěstí, že jsem se trefil. Dostal jsem těžkou přihrávku před sebe, ale i tak jsem se rozhodl do toho prásknout. A gólmanovi propadl puk mezi nohama. I to štěstí člověk k tomu potřebuje.

Svými góly pomáháte především týmu. Co však sebevědomí hráče, roste?

Jsem útočník, takže mým hlavním úkolem je střílet branky. Každý gól hráče uklidní a pomůže mu do dalšího průběhu hry. Jsem rád, že mohu přispět týmu. Vždycky je to zásluha celé přesilovkové pětky. Při druhém gólu mi Kousy (Robert Kousal) poslal krásnou křižnou přihrávku. Při prvním zase Honza Košťálek naznačil střelu a uvolnil mě do strany. Na mně už jen záleží, jestli to trefím. V poledních zápasech mi to kluci přichystali, takže jsem rád, že jsem jim tu kombinaci nepokazil.

Nejlepší střelec extraligy makal rukama. Říčka tahal pneumatiky, skládal motorky

Těší vás, že v první lajně hrajete nejen přesilovky?

Jsem rád, že mě tam trenér teď dává. Máme tady výborné mužstvo. Nemůžu si vybírat s kým chci hrát.

Berete to jako poctu hrát v Pardubicích v elitní řadě navíc s takovými hráči jako jsou Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka?

Tak samozřejmě. Jsou to hráči, kteří si zahráli NHL a v KHL hráli první housle. Jsou to vynikající hokejisti a jsem rád, že si s nimi mohu zahrát.

Je to pro vás o to vyšší motivace střílet góly, abyste se udržel v první útočné řadě?

Snažím se hrát poctivě, ať nastupuji kdekoliv. Musím mít ze své hry dobrý pocit. Klukům v první lajně chci co nejvíc vyhovět. Oba jsou výborní bruslaři. Snažím se jim přizpůsobovat a zajišťovat je dozadu. Nabízet jim servis, který ode mne potřebují. Vím potom, že když jsme v útočném pásmu, oni mi na oplátku nahrají na gól (pousměje se).

Už to tak vypadá, že se stáváte specialistou rovněž na Spartu. Třetí gól ve dvou zápasech této sezony. Chytáte větší slinu, protože tam bylo vaše poslední působiště před příchodem do Pardubic?

Asi jo. Znám tam spoustu kluků. Manšaft se sice pochopitelně obměnil. Ale jsou tam stejní kustodi, lidi ve vedení. A pořád dost hráčů, se kterými jsem hrál. A hlavně Sparta je Sparta. Člověk si vždycky na zápas těší, vždycky chce dát gól a vždycky ji chce porazit. Už vloni byly zápasy se Spartou takové speciální. Střetávají se týmy, co mají ty nejvyšší ambice. Mají silné kádry. Těžko se hledá nějaká slabina. Přes koho jít, na koho se zaměřit. Jsou to s nimi dobré zápasy a baví mě. Jsem rád, že jsme nakonec tu přetahovanou zvládli a vyhráli jsme.