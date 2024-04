Před pár lety se na tradičních hokejových adresách hodně hodně strachovali o holou existenci. No a nyní se spolu setkávají v semifinále play off! Vůbec Pardubice a Litvínov jsou taková siamská dvojčata. Jako jediné kluby ze současného pelotonu nikdy v historii nesestoupily z nejvyšší soutěže. A je úplně jedno za jakého státního zřízení a pod jakým názvem svým i extraligy. Společného toho mají více.

Zatím poslední vzájemné utkání vyhráli pardubičtí hokejsité. V Lítvínově v poměru 3:1. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Za posledních deset let si fanoušci obou klubů opravdu užili. Ti ze severu Čech navíc mistrovský titul. A shodou náhod v sezoně 2014/2015 započala zlatá jízda Chemiků vyřazením Dynama ve čtvrtfinále. Pardubičtí fans by si jistě přáli, aby se situace opakovala v obraceném gardu.

Už jen to, že se oba celky spolu střetávají v semifinále je pro jejich příznivce obrovským vysvobozením. Stačí si vzpomenout na dobu, kdy úřadující mistr z Litvínova zahučel až do skupiny o udržení. A na koho v ní nenarazil. Ano, na Pardubice. Chéza se nakonec zachránila až přes baráž. Je tak pro zajímavost tento „husarský“ kousek se povedl i pardubické Tesle. Po titulu z roku 1989 dokončovala následující sezonu v prolínací soutěži s účastníky první české i slovenské národní ligy.

Před pěti lety se spolu střetly ve skupině o záchranu, kterou však měl Litvínov jistou. Naopak po základní části beznadějně poslední Pardubice si zachránily holý krk ve čtyřčlenné baráži, kterou ovládly. Dva roky před tím dopadlo Dynamo naprosto stejně. Skončilo poslední ve skupině o umístění a extraligu udrželo přes vítěznou baráž.

Grafika k semifináleZdroj: Deník/Jakub Rusek, návrh Zdeněk Zamastil

Mimo elitní čtyřku

Rychlejší progres a návrat na tradiční pozice učinily Pardubice s příchodem nového majitele. Zatímco Litvínov v předchozích dvou sezonách okupoval spodní příčky ve druhé polovině tabulky, tak Východočeši zejména v loňské sezoně tvrdili muziku. Vloni i letos ovládli základní část, za což si vysloužili Prezidentský pohár. Naproti tomu Verva se až v této sezoně teprve vrátila do horní poloviny tabulky. Obsadila pátou příčku, když před tím prakticky po celou dobu figurovala v první čtyřce. Nakonec musela podstoupit boje v předkole play off. S Plzní si však poradila bravurně. Bez ztráty kytičky ve třech zápasech. Ve čtvrtfinále se pomstila Brnu za vyšoupnutí z elitního kvarteta. Na jihu Moravy vyhrál Litvínov všechny tři zápasy a pak mu stačilo uspět v tom posledním domácím, když předchozí dva před vlastními fanoušky ztratil.

„Více jsem věřil Litvínovu. I když mělo Brno po špatném začátku super závěr základní části a prodralo se trochu se štěstím do první čtyřky, tak si myslím, že Litvínov měl dlouhodobou část sezony celkově lepší. Byl konstantnější ve výkonech. Přijde mi, že to je tak nějak spravedlivé,“ míní pardubický útočník Lukáš Radil.

Nováček zvládl první sérii na jedničku. Klukům patří obrovský dík, chválí Zadina

Dynamo mělo čtvrtfinálovou cestu snadnější, ovšem pouze co se týče konečného stavu série. Hradec Králové totiž svého východočeského rivala notně prověřil. Všech pět utkání skončilo rozdílem jediného gólu, z toho jednou v prodloužení a jednou na nájezdy.

Oba týmy historicky preferují ofenzivní hokej. Semifinálová série slibuje velice zajímavou sérii. To si ostatně myslí také pardubický střelec par excellence.

„Mám za to, že série s Litvínovem by mohla být více útočnější než defenzivnější. V obou týmech je spousta hokejistů, kteří umějí dát gól. Kdežto s Hradcem to bylo vyloženě o tom, jestli někdo neudělá nějakou malou chybu a z nastřelení či náhodného gólu se dokáže prosadit. Samozřejmě pořád jsme v play off a rovněž ofenzivně laděná mužstva mají hokej založený více na obraně. Osobně si přeji hokejovější sérii než tu čtvrtfinálovou,“ říká Lukáš Radil.

Vyrovnaná bilance

Právě pardubická devětašedesátka pamatuje jedinou sérii s Litvínovem ve vyřazovacích bojích v poslední dekádě. Není sám. Bitvy si prožili také jeho současný spoluhráč z útoku Tomáš Zohorna a také Patrik Poulíček. Pro zajímavost: tehdy jim kryl záda Karel Vejmelka, momentálně muž s maskou Arizony Coyotes. Na druhé straně stáli tací borci jako gólman Pavel Francouz a litvínovská legenda Martin Ručinský. A Litvínov dovedl k titulu Radim Rulík. Ten Rulík, který v loňské sezoně zůstal s Dynamem zamknutý v sedmém semifinále se Třincem.

A víte proti jakému soupeři Pardubice zahajovaly letošní sezonu? Ano doma s Litvínovem. Všichni příznivci červenobílých barev si teď přejí, aby jim jejich miláčci sezonu s Litvínovem neukončili…

Příčiny konce Pardubic v play off

K tomu stačí už jen dodat, že Litvínov je jedním z mála týmu, který měl po základní části s Dynamem vyrovnanou bilanci. A kromě toho, že vyhrál doma, dokázal dobýt pardubickou enteria arenu. V základní hrací době. To už se podařilo jen Spartě a Liberci.

Při pohledu na historickou bilanci z poslední dekády lze zjistit, že je až neuvěřitelně vyrovnaná. Ve všech aspektech. Nicméně favoritem před vypuknutím semifinálových bojů jsou pardubičtí hokejisté…