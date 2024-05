Rozchod na zkoušku. Dáme si od sebe na chvíli pauzu… Nějak takto se řeší situace mezi páry, když jim to společně neklape. Na druhou stranu, jak si každý dělat co chce a zabydlí se u někoho jiného, tak je konec. Podobný model zvolili v hokejovém klubu v Pardubicích. Obránce Jan Košťálek se pro následující sezonu přesouvá do Vítkovic. V Dynamu tak má momentálně na jeden rok přerušený platný kontrakt. Během tří sezon v pardubickém dresu získal stříbrnou i bronzovou medaili z Tipsport extraligy, dvakrát slavil také prvenství v základní části extraligy.

Jan Koštálek mění dres s déčkem za rytíře Vítka. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Zatímco celý hokejový národ hltá domácí mistrovství světa, tak fanoušci Dynama od konce minulé sezony sledují, jak jim mizí hráči. Momentálně se číslo odchodů zastavilo na šestce. Po Dominiku Pavlátovi, Robertu Říčkovi, Adamu Musilovi, Richardu Pánikovi a Tomáši Hykovi mizí z kabiny Dynama cedulka se jménem Jan Košťálek. I když. V jeho případě bude jenom schována do šuplíku. Pak je jen otázkou, jestli za rok nezrezenou vruty…

Košťálek zamířil do Dynama před sezonou 2021/2022. V pardubickém dresu odehrál za tři sezóny 185 zápasů. V základní části extraligy naskočil do 139 zápasů se ziskem 94 kanadských bodů. V play off přidal 34 startů a 17 bodů. Za osm zápasů v Lize mistrů získal ofenzivní obránce pět bodů a na Spengler Cupu se podílel na třech gólech. Na druhou stranu devětadvacetiletý ofenzivní obránce neprožil vydařenou sezonu, což vyvrcholilo matnými výkony v play off.

Košťálek: Kluci si dělají srandu, že kdyby mě dali na útočníka, začnu víc bránit

Nyní míří Jan Košťálek do Vítkovic, v jejichž dresu stráví sezónu 2024/2025. Následně se opět rozběhne jeho platný kontrakt v Dynamu. Pardubice - Ostrava, to není jen přímé vlakové spojení. V posledních letech spolu hokejové kluby kooperují jako v případě přestupu Juraje Mikuše a krátkodobého hostování Tomáše Vondráčka v loňské sezoně. Právě Vondráček chytil ve Vítkovicích slinu, kterou proměnil v play off v sedm branek, čímž se stal nejlepším střelcem stříbrného Dynama.

„Honzovi bych chtěl poděkovat za tři sezony v dresu Dynama. Odvedl tu kus práce. Nyní se naše cesty na rok rozejdou a já věřím, že se za rok znovu spojí. Honzovi přeji úspěšný ročník," říká sportovní ředitel Petr Sýkora.

V rámci dosavadního působení v pardubickém klubu si borec s přezdívkou Koště zahrál také na světovém šampionátu. Českou republiku reprezentoval na mistrovství světa 2023 v Rize, kde nastupoval v obranném páru s Tomášem Dvořákem. A v širším kádru národního týmu byl i chvíli před letošním MS.

Během tří sezon v klubu pomohl k zisku stříbrné a bronzové extraligové medaile. V sestavě byl také při stříbrném tažení Spengler Cupem a pomohl Dynamu vrátit se do Ligy mistrů. Tu si však v novém ročníku už nezahraje.