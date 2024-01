Neřekl bych, že jsem se bál nějakého propadáku. Každopádně to byla obrovská výzva. Už jenom ten pojem Kanada vás nabudí. Hráči, kteří mají za sebou několik sezon v NHL. Soutěž sleduji, znám gólmana Della. Vím, že chytal v San José. V obraně byl brácha Jamieho Benna. Byl to pro mě speciální zápas. Na jména soupeře jsem se ale nesoustředil. Snažil jsem se chytat, jak nejlépe umím. Navíc, kdybych si útočníky nastudoval, mohlo by to být kontraproduktivní. Pak se počítá s tím, jak zakončují a oni to mohou vymyslet jinak.

Neřešil jsem to. Nicméně mě to určitě potěšilo. Soustředil jsem se hlavně na zápas proti Finům. Chtěl jsem ho vyhrát. Chci být v bráně, chci chytat co nejvíc, to je jasné. Ale nějak jsem nad tím nepřemýšlel.

Tušil jste někde uvnitř po povedeném výkonu proti Kuopiu, že půjdete do semifinále proti Kanadě jako jednička, nebo vás to příjemně překvapilo?

Ne. Trenér nám to říká tak nějak den dopředu. A pak se to řeší podle aktuálních výsledků a výkonů. Dozvěděl jsem se to až před zápasem s Kuopiem.

(zamyslí se) No to už je pěkně dlouho. Když nebudu počítat první ligu, tak v extralize to bylo někdy v mých začátcích. Tehdy bylo období, kdy se prvním dvěma klukům Kácovi (Ondřej Kacetl) a Růžovi (Martin Růžička) nedařilo. Já jsem přišel s čistou hlavou.

Věřil jste v zázračný obrat proti Kanadě?

Ukázalo se, že hokej se musí hrát do poslední vteřiny. Za minutu se dají udělat velké věci, což se potvrdilo v tomto utkání, ale také juniorů v souboji o bronz na mistrovství světa. Do budoucna mi to dalo jediné, že člověk musí věřit a hrát až do konce, protože se může stát cokoliv. Co kluci předvedli, bylo něco neuvěřitelného. Já to tedy sledoval ze střídačky. Pak jsem se vrátil na led a ještě jsme vstřelili vítězný gól. Paráda.

Reklama pardubickému hokeji

Nehonilo se vám hlavou, že trenéři jsou tak trochu blázni, když vás odvolali pět minut před koncem?

Ani ne. Hráli jsme přesilovku a já po očku sledoval, co se děje na naší střídačce. Koukal jsem na pana Varaďu. Ono nebylo na co čekat. Byl to krátkodobý turnaj, my jsme chtěli za každou cenu vyrovnat. V tu chvíli bylo jedno jestli prohrajeme o dva nebo pět gólů. Risk se povedl a byl to opravdu super pocit.

Kanada historicky nesnáší prohry. Obzvlášť takovým způsobem. Měl zápas nějakou dohru po závěrečném klaksonu?

Víme, že to mají v sobě. Ztratit výhru takovým způsobem nekousali. Po zápase vyprovokovali šarvátku, ale byla krátká. Já jsem to nevnímal, protože v našem týmu propukla ohromná euforie. Užíval jsem si, jak se nám podařilo zápas zvrátit. Rozhodčí rychle vášně utlumili. Nic závažné se nestalo. Normálně jsme si pak podali ruce.

A kdyby došlo na hromadnou bitku, šel byste do křížku s Dellem?

(směje se) Do toho bych se nepouštěl. Navíc by takový incident dělal špatné jméno turnaji. Je nejstarším na světě. Má obrovskou prestiž, kluby jsou na něj zvané, mohlo by to ohrozit jejich budoucnost.

Proč už to nešlo týmu proti Davosu? Dostavila se únava?

Neřekl bych, že jsme byli unavení. Na druhou stranu takhle brzo skončení jednoho zápasu jsem ještě nikdy nehrál. Ještě po půlnoci jsme na hotelu večeřeli. Davos ale také hrál. Je pravda, že měl několik hodin odpočinku k dobru. Podle mě to nemělo až tak zásadní vliv. Odehráli jsme ale dobrý zápas. Škoda. Udělali jsme nějaké chyby na víc. Oni nabídnuté šance využili.

Jakou odezvu nechal v Davosu pardubický hokej. Jak jste vnímal zájem o vaše mužstvo?

Udělali jsme jméno a reklamu pardubickému i českému hokeji. Porazili jsme švýcarský, finský i kanadský tým. Hráli jsme výborně. Dozvěděli se o nás ve světě, protože turnaj byl hodně sledovaný. Zápasy se vysílaly v televizi, byly přenášené i do Kanady. Je dobré, že teď už se o Dynamu ví a my tu jeho značku budujeme.

A co Milan Klouček, vyslechl jste si slova pochvaly nejen od spoluhráčů a trenérů a byl jste žádaným zbožím pro žurnalisty?

Ne, žádné rozhovory jsem tam nedělal. Po zápase s Kanadou za mnou chodili fanoušci soupeře a chtěli se vyfotit. Jsem hlavně rád, že jsem svými výkony pomohl týmu. Škoda jen, že jsme celý turnaj nevyhráli.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Nevracím se do minulosti

Bral jste příležitost v Davosu ukázat se případným zájemcům a vychytat si zahraniční angažmá?

Nad tím jsem takto nepřemýšlel. Vždycky, když jdu do brány, tak se chci ukázat, chci chytat dobře. Přesvědčit trenéry, že mi mohou dát další šanci. Musím se od těch výkonů v Davosu odpíchnout a pokračovat dál.

Netáhne vás to pryč z Pardubic?

Momentálně to neřeším. To se můžeme pobavit s agentem. Ale teď nic takového v plánu nemám.

Letos s vámi si v Pardubicích počítají, ale vloni jste byl až třetím v řadě za Willem a Frodlem. Jak jste svoji pozici vnímal?

Věděl jsem jaká situace. Věděl jsem, že budu v béčku. Odchytal jsem kolem čtyřiceti zápasů. Myslím si, že to mě také posunulo. V extralize není lehké se prosadit, konkurence je velká. V České republice je kupa kvalitních brankářů a soutěž není nafukovací. Jsem rád, že mohu být v Pardubicích. Záleží to jenom na mě. Musím předvádět takové výkony, abych si řekl nejlépe tady o smlouvu.

Sto zápasů v extralize není to málo na pětadvacet let? Neříkáte si chytat jinde, tak je ten rejstřík pestřejší?

Takhle to neberu. Nesnažím se dívat do minulosti. Nevracím se k tomu, co by, kdyby. Žiji přítomnosti a hledím do budoucnosti. Snažím se poctivě připravovat s trenérem brankářů. Věřím ve své schopnosti a také v to, že těch extraligových zápasů přibude.

Jak se chytá gólmanovi v tak ambiciózním týmu a před tak náročným publikem, když ví, že nesmí udělat chybu?

To je naše práce. Když udělá chybu gólman, tak je vidět nejvíc. Celkově v takovém klubu jako jsou Pardubice, je všechno hned vidět. Musím se s tím naučit pracovat a předvádět co nejlepší výkony.

Fanoušci vás kolikrát nešetří. Jaké to je číst negativní komentáře?

Nic takového nečtu. Žádné příspěvky. Kdybych to měl číst od každého fanouška, tak to bych se z toho asi zbláznil.

Nechytá se vám ve venkovním prostředí uvolněněji? Něco naznačil turnaj v Davosu?

Neřeším to. Neřekl bych, že uvolněněji. V každém zápase se snažím soustředit jen na svůj výkon.

Každý gól se dá chytit

Možná i díky Spengler Cupu jste dostal důvěru hned ve druhém utkání, doma s Brnem. Jaký to byl pro vás zápas?

Určitě to neberu pozitivně, protože jsme prohráli. Nechci dostávat tolik gólů, takže to hodnotím jako ne úplně povedený zápas. Prohrávali jsme 0:2, pak jsme se do utkání vrátili. Škoda, podle mě jsme byli lepším týmem.

Tipsport extraliga – předehrávka 47. kola: HC Kometa Brno (8. místo, 45 bodů, 92:87) – HC Dynamo Pardubice (2. místo, 71 bodů, 120:68). Středa 18:00, Winning Group Arena. Vzájemné zápasy: 3:5 a 4:3 p.p. (venku), 4:3 p.p. (doma).

Vyčítáte si nějaký gól, posypete si hlavu popelem?

Každý gól se dá chytit. Situace rozebíráme s trenérem brankářů. Nikdy neházím vinu na ostatní, snažím se najít, co jsem mohl udělat jinak.

Ve středu vás čeká znovu Brno, tedy nezvykle zápas back to back. Je pro odhodlaný tým lepší, že může hned soupeři vrátit prohru?

Je pravda, že jim to můžeme hned vrátit. Ale bereme to jako nový zápas. Připravíme se na něj a rozhodně chceme vyhrát?

Co udělat jinak, abyste vyhráli? V čem musí být Dynamo lepší než Kometa?

Nechci hodnotit náš nedělní výkon týmově. Hodnotím pouze sebe a svoji práci, tedy nedostávat góly. Kluci přede mnou hrají výborně, pomáhají blokovat střely. Musíme dát o gól víc než soupeř. Tým na to máme.