Čtyři derby – čtyři výhry. Pardubičtí hokejisté zcela opanovali východočeské střety v této sezoně. Ten poslední na domácí půdě byl pro ně nejsložitější. Vicemistr totiž vycenil zuby a prakticky celý zápas byl o jednu branku vepředu. Nakonec padl až v prodloužení, kdy se podruhé v utkání prosadil domácí kapitán Sedlák.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a Mountfield HK v pardubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga - 48. kolo: HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK 3:2 po prodloužení (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0). Branky a nahrávky: 41. Sedlák, 57. Pánik (Paulovič), 62. Sedlák (Hyka, Hájek) – 9. Kev. Klíma (Jergl, Blain), 47. Okuliar. Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 6:7, navíc D. Musil na 5 min - Perret na 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 10194 (vyprodáno).

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Marek Zadina

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack – Perret, Tamáši, Šťastný – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Lalancette, Estephan – Jasper, Miškář, Eberle – R. Pavlík. Trenér: Tomáš Martinec

Hradec se ujal vedení před polovinou první třetiny, po trefě Kevina Klímy. A od té doby vsadil karty na ubránění náskoku. Tím provokoval pardubické hráče, kteří zahazovali šanci za šancí. Ještě v úvodní dvacetiminutovce mohl vyrovnat Vondráček, který z blízkosti neusměrnil puk do odkryté klece. Gól do šatny mohlo dodat obranné duo Košťálek – Dvořák. Pařík lapil bombu prvního od modré i dorážku urostlejšího borce.

Zkraje druhého dějství sjel Poulíčkovi kotouč z hole, když už se připravoval zakončovat. Potom hosté nabídli soupeři přesilovku, ale i po ní dál drželi čisté konto. Pařík se vytáhl proti klasické pardubické souhře, když Říčka pálil z levého kruhu. Před návratem vyloučeného Kaliny, ztratil Sedlák rovnováhu a střela mu nesedla.

Pardubický kapitán si spravil chuť při bleskovém nástupu svého týmu do třetí periody. Po sedmnácti vteřinách si sjel před hradeckou bránu a zkušeně zavěsil. Sedlák byl při chuti a mohl dokonat rychlý obrat. U tyče však promáchl. Ve 46. minutě se nechali domácí dvakrát vyloučit, jednou za vzájemnou potyčku a Hradec přesilovku využil. Klíma orazítkoval tyč a na Okuliara zívala prázdná brána. Vzápětí Klíma už už zvedal ruce nad hlavu Klíma, ovšem Will vytasil excelentní zákrok. Po něm se však rozpoutala velká bitka. D. Musil vyfasoval pět minut plus dvě navrch a Perret pětku. Hradeckou přesilovku rychle zrušil nedisciplinovaný Blain. V polovině tohoto období zahodil A. Musil. Skóre se nezměnilo ani po pardubické trefě do černého. Rozhodčí si totiž šli situaci zkontrolovat k videu a usoudili, že domácí hráč byl v brankovišti. Navíc po trenérské výzvě, musel lídr tabulky do čtyř. Dynamo se přece jenom dočkalo druhé branky. Nepoučitelný Perret vytasil krosček a za hrubost ho potrestal krátce před vypršením trestu Pánik. Pardubice chtěly východočeského rivala dorazit, Zohornův pokus Pařík zastavil. Hrdina předchozích okamžiků Pánik netrefil ve výhodné pozici. A v poslední minutě uhasil požár před svoji bránou Košťálek.

Rozuzlení vyhroceného duelu přinesla druhá minuta, kdy po luxusní přihrávce Hyky nekompromisně rozvlnil Sedlák síť za Paříkem.