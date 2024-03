Pardubice vyrážejí na hradeckou část čtvrtfinále. S dvoubodovým větrem v zádech

To se jim to panečku cestuje… Navíc jen dvaadvacet kilometrů. To je přesná vzdálenost mezi enteria arenou v Pardubicích a ČPP arénou v Hradci Králové. Na druhém jmenovaném místě dnes úderem devatenácté hodiny vypukne třetí čtvrtfinálová bitva premiérové války obou východočeských rivalů v play off. Dynamo vstoupí na led se dvěma výhrami v zádech.

Ve druhém čtvrtfinále mezi HC Dynamo Pardubice a Mounfieldem HK se po přerušeních hry pořádně přitvrdilo... | Foto: Deník/Zuzana Hronová