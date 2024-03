Pamatujete na hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero!, Tak vidíš, Hustoles, nám se nevěří? S nadsázkou řečeno, tak se mohl v polovině ledna po přečtení některých názorů cítit trenér Marek Zadina. Do sezony 2023/2024 vstupoval stejně jako do té loňské v roli asistenta. S tím rozdílem, že v prvním případě byl po ruce Radimu Rulíkovi a letos Václavu Varaďovi. Jenže po šokujícím odvolání Varadi byl posunut na prvního muže lavičky Dynama. Poprvé v kariéře měl zastávat tu nejdůležitější roli. A všem kritikům zavřel ústa. Nejdříve vyhrál s týmem Prezidentský pohár a teď udělal první krok k tomu mistrovskému…

Děkovačka pardubickým hokejistům i fanouškům. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil, foto: Deník/Zuzana Hronová

Dvaapadesátiletý trenér má sice ve svém životopise již tři tituly se Třincem jako asistent, ale na svoji první vítěznou sérii v roli hlavního kouče do smrti nezapomene. Navíc vyřadil Hradec Kráklové, proti bojoval na ledě v pardubickém dresu v devadesátých letech minulého století?

Pardubický trenér Marek ZadinaZdroj: Deník/Zuzana Hronová

Jak byste okomentoval rozhodující čtvrtfinále?

Oba týmy hrály otevřený hokej nahoru – dolů s velkou řadou šancí. Ve hře se objevovaly chyby z obou stran, prostě byl to podobný zápas jako v celé sérii. Na konci v oslabení nám bylo ještě hodně úzko, kluci ale situaci čtyři na šest odehráli naprosto skvěle. Jsme hrozně rádi, že jsme sérii ukončili a nemusíme už do Hradce.

Čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Hradcem se uskutečnilo poprvé v historii. Jak byste zhodnotil sérii?

Za postupem jsme si šli od prvního buly do závěrečného klaksonu posledního utkání. Chtěl bych klukům hrozně poděkovat za celou sérii, oddřeli každý zápas. Pokaždé jsme věřili, že se hraje celých šedesát minut až do konce, což se nám potvrdilo a Hradec jsme zlomili. Byli jsme aktivnější, ten gól víc než soupeř jsme si vždy zasloužili. Opakuji do kabiny patří obrovský dík a kredit do naší kabiny. Věděli jsme, co nás čeká, potvrdilo se to a jsme strašně rádi, že jsme postoupili.“

V semifinále byste si přál Brno, nebo Litvínov, popřípadě České Budějovice?

Každý soupeř bude jiný. My jsme teď hlavně šťastni, že máme postup, který jsme si museli vydřít.

Velkým tématem zimního období byl Tomáš Vondráček, který, jen tak mimo řeč, získal s Kometou dvakrát titul. Proč jste stál to, aby se po hostování ve Vítkovicích vrátil do týmu?

Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že by u nás neměl pokračovat. Nenechali jsme ho stáhnout z hostování jen tak. Je to zkušený hráč pro play off. Je to velmi silný hráč a není náhoda, že to v rozhodujícím utkání potvrdil.

Právě proti soupeři jako je Mountfield HK je asi důležité mít v sestavě borce, který umí výborně odebírat puky na polovině protivníka a v útoku řešit situace s chladnou hlavou.

Já si myslím, že tohle zvládají všichni naši útočníci. Ale je pravda, že čtvrtá lajna chytla v sérii opravdu dobrou formu. Kluci plnili všechno, co jsme jim řekli. Za odvedenou práci sklízeli sladké ovoce.

Přesto přiznáte, že Vondráček je tak trochu váš kůň? Za vašeho předchůdce Varadi by koukal na hokej z tribuny.

Každému trenéru se líbí jiný hráč. My jich tady máme dvaadvacet. Ano, přiklonil jsem se na jeho stranu. Určitě nám pomohl, ale teď nás čeká další série. A my se na ni znovu důkladně připravíme. Věřím, že dál potáhneme za jeden provaz. Nastavíme se v kabině a budeme předvádět dobrý a účelný hokej.

Díky tomu, že jste sérii ukončili už po pěti zápasech jste vyšetřili před semifinále nějaký čas. Jaký bude program do vypuknutí dalších bojů?

My trenéři si budeme muset sednout a podívat se, co v sérii s Hradcem bylo dobře a co špatně. Až budeme znát jméno soupeře tak se na něj zase co nejlépe připravíme. Kluci určitě dostanou nějaký den volna, ale pak zase najedeme na tvrdou práci.

Přijdete i na to, že je potřeba zlepšit přesilové hry. Za celou sérii jste nevyužili klasickou početní výhodu.

Otázce rozumím. Na druhou stranu bych hledal pozitivum v tom, že jsme dvakrát využili přesilovku pět na tři. A hlavně v tom, že jsme vyhrávali zápasy, aniž bychom si přesilovkou pomohli. Na druhou stranu samozřejmě věříme, že se do příští série zlepšíme.

Útočný a kreativní tým jakým se Dynamo proslavilo, odehrál v Hradci Králové zcela defenzivní zápasy. Jak jste spokojený s tím, že umíte přes noc převtělit na obranného specialistu?

Pochopitelně v play off nemůžete hrát jenom nahoru a dopředu. Hradec má ve svém středu výborné bruslaře. Kdybychom to otevírali, tak by po zisku puku okamžitě vyletěli dva hráči nahoru a valily by se na nás rychlé protiútoky. Jinými slovy jsme to nemohli vzadu otevřít, protože by nám pořád jezdili sami na bránu. Takže jsme se podle toho zachovali. Nemůžete hrát šedesát minut jenom dopředu. To by nás trestali.

Nejproduktivnější hráč soupeře Oliver Okuliar si ani neškrtl. Zaměřili jste na něj?

My jsme se připravovali na celý tým, na celý Hradec a na jednotlivce určitě ne. Nicméně jsme vycházeli z faktu, že byl nejlepším střelcem soupeře v základní části.