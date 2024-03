Scénář pro režiséra hokejového dokumentu. Minulému trenéru se nehodil do karet, tak přijal nabídku krátkodobého hostování v jiném klubu. V době jeho trvání ale došlo na lavičce Dynama k nečekané změně a naopak nový halvní kouč o něj projevil velký zájem. Tak se Tomáš Vondráček vrátil do pardubického základu. Ve čtvrfinálové sérii se stal hybnou silou postupu vítěze základní části.

Závěrečné vteřiny a postup Dynama do semifinále | Video: Deník/Zdeněk Zamastil, Foto: Deník/Zuzana Hronová

Ve všech pěti zápasech se stal nejčastějším loupežníkem soupeřových puků. To nejlepší si ale "Vondrc" schoval na finále čtvrtfinále. Druhý gól sám vstřelil, když vymetl pavučinky z horního rohu hradecké klece a na ten rozhodující přihrál.

Pardubický útočník Tomáš VondráčekZdroj: Deník/Zuzana Hronová

Byl postup do semifinále těžkou prací?

Jo, hodně těžká. Všechny zápasy byly vyrovnané až do konce. Obrovský kredit Hradci, fakt hrál skvěle.

Rozhodující zápas rozhodla vaše čtvrtá formace. Co tomu říkáte?

Jak bych to tak nepřeháněl. Všechny lajny hrály dobře. Je fakt, že nám ta série sedla, jsme za to rádi, ale ten postup patří všem.

Přemýšlel jste o tom, že kdyby v Pardubicích pořád trénoval Václav Varaďa, tak byste se buď nevrátil, nebo play off sledoval z tribuny?

Tak to nevím, nechci spekulovat. Chci říct, že jsem strašně rád, že jsem zpátky v Dynamu. Modlil jsem se, abych se mohl vrátit. Strašně si toho vážím a o to víc se teď snažím tomu dávat co nejvíc.

Umíte výborně soupeře napadat a odebírat mu puky. Je to vaše silná stránka?

Já nejsem žádný technik, nikoho nevymíchám, takže mě tady tato jednoduchá hra svědčí. Je to moje úloha.

Z útočného hokeje ze základní části jste ve venkovních čtvrtfinále najednou přepnuli na defenzivní styl. Jak těžké to bylo?

V play off se většinou přepne a hraje se víc zodpovědně dozadu. Je dobře, že nám jdou obě varianty, jak útočná, tak ta defenzivní. To je pozitivum pro další boje.

Pardubičtí diváci vás neustále ženou dopředu. Jak moc vám pomáhají?

Jsou naším šestým hráč. Cítili jsme z nich energii a přeneslo se to na nás.

Jaká je to pro vás satisfakce, když jste byl na hraně sestavy a teď jste byl klíčovým hráčem rozhodujícího čtvrtfinále?

Je to obrovská satisfakce. Jsem za to strašně rád. Kéž by se nám teď povedlo i semifinále a mohli jsme jít dál.