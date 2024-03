Jiiskry létaly od bruslí. Aby ne, třaskavější bitvu v extralize nenajdete. A letos se poprvé na východočeské derby dostalo ve čtvrtfinále. Nakonec byly šťastnější Pardubice. Po hrubě nevydařené první třetině, utkání otočily. Hradec sice stačil ještě vyrovnat, ale v prodloužení ho popravil tradiční kat Kaut.

Hokejové utkání prvního čtvrfinále Play off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a Moutfield HK v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga - 1. čtvrtfinále: HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK 5:4 po prodloužení (0:2, 3:1, 1:1 - 1:0). Branky a nahrávky: 22. Zohorna (Pánik, Sedlák), 23. Vondráček (Poulíček), 35. Zohorna (Hájek), 41. Sedlák (Hyka, Košťálek), 62. Kaut – 6. Perret, 13. McCormack, 30. R. Pavlík, 50. Tamáši (R. Pavlík). Rozhodčí: Hradil, Vrba – Rampír, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno).

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Marek Zadina.

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Jank, McCormack, Kalina – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Eberle, Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenér: Tomáš Martinec. Stav série: 1:0. Druhý zápas se hraje dnes od 15 hodin znovu v Pardubicích.

Na první třetinu by pardubičtí hokejisté raději rychle zapomněli. Vše rozjel Kautův faul hned v úvodní minutě. Mountfield sice přesilovku odehrál bez nebezpečné střely, přesto se do černého trefil jako první. Nepřesnou přihrávku domácího týmu ven z útočného pásma dojel Perrett, přebruslil vracejícího se beka a po obkroužení brány zavěsil. Opařené Dynamo mohl inkasovat o po bombě Šťastného. Zastavila ji tyč. Vyrovnáno, ovšem pouze na zasažení konstrukce brány, bylo po ráně Hyky. Pardubicím se přitížilo, když v další početní výhodě Willa prostřelil McCormack.

Do prostřední části vstoupilo úplně jiné domácí mužstvo. Nejdříve dokončovalo přesilovku, ve které znovu orazítkovali tyč. Po návratu Freibergse hosté zapomněli v útočném pásmu hned trio hráčů soupeře. Puk putoval po ose Sedlák – Pánik k Zohornovi, který propálil Paříka. Co Hradec pracně budoval, tak rychle ztratil. Poulíček vybojoval kotouč pro Vondráča a ten vyrovnal. Ideální možnost k rychloobratu nabídl „Tesle“ vyloučený Blain. Dynamo se neprosadilo a po jednom ze dvou brejků opět ztrácelo, když Willa v polovině zápasu překonal Pavlík. Pardubičtí pak přežili přesilovku a v plném počtu Hájkovu střílenou přihrávku bravurně ztečoval do sítě Zohorna.

Rovněž do závěrečného dějství vstoupili domácí v početní výhodě. A když přišel další hradecký trest, zdvojnásobila se. Pardubice dostaly možnost necelou minutu na dokonání obratu. Rychlé ruce Hyky našly Sedláka, který stanovil stav 4:3. V dalším vlastním oslabení mohl Mountfield vyrovnat, ale Okuliara Will vychytal. Přesto na něj prakticky vzápětí vyzrál Tamáši. Deset minut o majiteli prvního bodu nerozhodlo, a tak přišlo na řadu prodloužení.

Dvacet minut a pět proti pěti. Třaskavou bitvu rozsekl po minutě a půl Kaut.