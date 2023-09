Vrchol oslav: Souboj legend Dynama a české reprezentace s velkým překvapením

VIDEO/Magické datum. Čtyři jedničky a k tomu další se dvěma nulami. Traduje se, že 11.11. přijíždí Martin na bílém koni. Jenže vzhledem k oteplování planety to nikdy není jisté. Co je ale jisté, že 11. listopadu 2023 se v enteria areně uskuteční Souboj legend. Touto akcí vyvrcholí oslavy 100 let pardubického hokeje. V exhibičním zápase se ikony Dynama postaví české reprezentaci.

Majitel HC Dynamo Pardubice Petr Dědek zve diváky na Souboj legend. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil