Vnitřní přestup. Střelecká legenda střídá gólmanskou legendu. Petr Sýkora se z role asistenta trenéra prvního týmu pardubického Dynama přesune na post sportovního ředitele celého klubu. Za stolem vystřídá Dušana Salfického, který se nadále bude podílet na řízení sportovního úseku i strategického rozvoje klubu z pozice člena představenstva, kde jako minoritní vlastník zůstává.

Petr Sýkora s extraligovou trofejí | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Historicky nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec historie klubu Petr Sýkora je v pardubickém hokeji pojmem. Synonymum pro srdcaře. A přesně takových je třeba i na nejvyšších místech. V nejúspěšnější éře klubu byl symbolem úspěchu, v letech, kdy Dynamo bránilo extraligovou příslušnost zase ostrovem naděje pro pardubické fanoušky. Nyní bude znovu jednou z nejvýraznějších postav pardubického Dynama, ovšem ne na ledě.

Příležitost i závazek

„Sejček“ se po letech strávených v roli hlavního skauta a asistenta trenéra posouvá do pozice sportovního ředitele HC Dynamo Pardubice.

“Jsem ohromně vděčný za to, že můžu působit v Dynamu. Být sportovním ředitelem jedné z největších sportovních organizací v zemi je pro mě obrovskou příležitostí. Zároveň ale také velkým závazkem. Ať už vůči vedení, hráčům, lidem v klubu a v neposlední řadě fanouškům,” komentuje svůj profesní vzestup Petr Sýkora.

Nový sportovní ředitel Hokejového klubu Dynamo Pardubice bude zodpovídat nejen za sportovní vedení áčka, ale také za béčko, mládež a sekci skautingu.

“S Dušanem jsme v úzkém kontaktu už několik měsíců. Jsem rád, že mě postupně do této role zasvětil. Tím ale naše spolupráce nekončí,” popisuje Sýkora vztah se Salfickým.

Ten i nadále zůstane součástí týmu, který se podílí na sportovním řízení Dynama.

“Za sportovní úsek přebírá plnou odpovědnost Petr Sýkora. Dušan mu z pozice člena představenstva bude k dispozici coby poradce. Věřím, že tato spolupráce bude fungovat a Petrovi usnadní první kroky v nové roli,” vysvětluje změny majitel klubu Petr Dědek.

“Dušan Salfický je i nadále členem týmu, který se zaměřuje na strategický rozvoj celé organizace. V tomto směru odvedl za poslední čtyři roky ohromný kus práce a je potřeba, aby dokončil rozpracované úkoly. Pak dostane zelenou a bude se moci plně soustředit na další osobní výzvy,” dodává Petr Dědek.

Dušan Salfický, teď již bývalý sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Uspět v politice

Dušan Salfický se netají ambicemi uspět v podzimních krajských volbách a je možné, že klub v následujících měsících opustí.

“Nebylo by zodpovědné tu všechno nechat a ze dne na den odejít. Mám v Dynamu nedodělanou práci, dotahujeme několik velmi slibných projektů. Pokud odejdu, tak s čistým stolem. Petr Sýkora je připravený převzít pozici sportovního ředitele. I nadále mu ale budu k dispozici a bude-li to potřeba, jsem připravený s čímkoli pomoci. Ve vedení klubu jsem zažil téměř deset krásných let. Těžké roky i sladký vzestup. Nyní je čas na další výzvu,” okomentoval situaci Dušan Salfický.

„Dušan zaslouží absolutorium za práci, kterou tu odvedl. V těžkých časech to nikdy nevzdal. Byl pod palbou kritiky, ale věděl, že jeho konec by mohl zapříčinit definitivní pád. Jsem rád, že dostal příležitost předvést, jak schopným manažerem je. Za poslední čtyři roky jsme vybudovali organizaci evropských parametrů. Dušan Salfický na tom má obří podíl,“ nešetří chválou Petr Dědek.