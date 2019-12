Hlavu do oprátky. Jinak už se snad ani každý další příchod nového trenéra k pardubickým hokejistům nedá nazvat. Dynamo se stejně jako v loňské sezoně utábořilo na poslední příčce tabulky. A stejně jako vloni už podruhé mění hlavního kouče. S kůži na trh se rozhodl jít MILAN RAZÝM. Na rozpálené lavičce vystřídal Radka Bělohlava. S Plzní sice získal historický titul, nicméně při dalších štacích už díru do světa neudělal.

Hrobník je silné slovo

V Pardubicích je vyhazování trenérů národním sportem. Jste desátým od ledna 2015. Nemáte obavy, že se ve stejné situaci ocitnete i vy?

Koukám, že jsem vyfasoval jubilejní číslo (úsměv). To je naše povolání. Pokaždé do toho jdeme s tím, že to nebezpečí existuje. Už to patří k trenérské rutině. Jsem přesvědčen o tom, že všichni trenéři, kteří tady byli, dělali svoji práci, jak nejlépe umí. Bohužel, když se nedostaví výsledky, první na ráně jsou trenéři. Člověk musí počítat s tím, že nikde nebude věčně. Rovněž já budu pracovat na sto procent a to totéž budu vyžadovat i od hráčů a celého realizačního týmu.

Jít do nového působiště je vždy výzva. Jaké to je přijít k poslednímu celku?

(pousměje se) Také jsem o tom přemýšlel. Někdo může říct: Běž, nemáš tam co zkazit. Já si však myslím pravý opak. Právě, že udržet Pardubice v nejvyšší soutěži je zásadní věc. Je smutné, když ve finále prohrajete a nezískáte titul, je smutné, když nepostoupíte do play off, ovšem sestoupit, na to již oprava není. Cítím obrovskou zodpovědnost.

Jaké máte nervy a tlak?

(rozesměje se) No určitě to bude pořádný adrenalin. Myslím si, že můj tlak to zvládne. Zvládnout to musí hlavně kluci.

A ocitl jste se u posledního, navíc v Pardubicích, kde se neví co bude zítra…

Tohle neřeším. Jsem profesionál. Dělám jen svoji práci. Co je v managementu stejně neovlivním.

Nestraší vás, že můžete být první trenérem za sedmdesát let nepřetržitého působení Pardubic mezi elitou, který s týmem spadne? Historie by si Razýma pamatovala jako hrobníka pardubického hokeje.

Hrobník je vážně silné slovo. Nepřikládám si samotné úspěchy, jako to, že jsem byl historicky prvním trenérem, který získal s Plzní titul. Tam se na to podílel velkou měrou Martin Straka. Beru to tak, že to dopadne na všechny také u případného neúspěchu. Ale zodpovědnosti se nezbavuji.

Každý nový trenér si pochvaluje fanouškovské prostředí v Pardubicích. Co ale to funkcionářské. Jak jste to vnímal zvenčí?

O funkcionářské prostředí se nezajímám. Ono je to dvousečně. Město je totálním vlastníkem klubu, což je za mě dobře, protože to je určitá jistota. Mě spíše zajímá, jak bude vypadat kabina. A přál bych si, aby nám byli nakloněni fanoušci. V Pardubicích bylo vždy bouřlivé prostředí. Diváci dokázali být opravdu šestým hráčem. Jako trenérovi soupeře i hráči se mi tady nikdy nehrálo dobře.

Nebojíte se, že vám bude vedení města zasahoval do vašich kompetencí?

Nebude (zamyslí se). Myslím si, že nebude. Já jsem trenér, který se nenechá do své práce zasahovat.

Dynamo sleduje celá republika. Vy jako hokejový odborník jste jistě nezůstal pozadu. Napadlo by vás, že se v nejbližší době ocitnete v roli spasitele?

Já si nepřipadám jako ten, který to má zachránit. Nositeli výkonů na ledové ploše jsou hráči a jen oni mohou extraligu zachránit. Trenéři jsou od toho, aby vytvořili klukům komfortní prostředí. Připravili je na zápasy a pomohli k těm výkonům. S něčím podobným jsem nepočítal, protože podobné věci nepředjímám. Ligu jsem pochopitelně sledoval a když mě pardubické vedení oslovilo, tak jsem se zaměřil jen na utkání Pardubic.

Zájem o Hovorku

Cíl je jasný: záchrana, ale jak ho naplnit?

Moje filozofie je taková, že nemůžeme zaručit výsledky. Ale mohu zaručit, že pro to uděláme všechno.

Buďte konkrétní. Na čem je potřeba zapracovat?

Pochopitelně jsem si projížděl několik sezon nazpět. Pardubice se v posledních letech nacházejí na posledním místě. Nechci to ale hodnotit, nebylo by to ode mě fér. Prošel jsem si současné hráče, jejich kariérní historii. Koukl jsme se na jejich zápasy a seznámil se statistikami, jako je hra v přesilovkách či oslabení.

Mohl jste mít daleko těžší nástupní pozici. Určitě se vám přišlo lépe k týmu, který místo devíti bodů ztráty má na předposledního jen tříbodové manko. Nepošlete Bělohlavovi děkovný dopis?

(úsměv) Je neoddiskutovatelné Radek odvedl o víkendu skvělou práci. Chtěl bych mu popřát hodně štěstí do další trenérské práce. Bohužel pro nás, v neděli vyhráli i mužstva nad námi. Ale zaplať pánbůh, že vyhrávaly i Pardubice. My se musíme soustředit hlavně na sebe. Pokud budeme vítězit, nikdo jiný nás nemusí zajímat.

S vaším příchodem se vyrojily zvěsti, že by se měl vrátit do kádru Marek Hovorka. Můžete to potvrdit?

Ptal jsem se na Marka Hovorku, ale i na Tomáše Rolinka. Nějaké odpovědi jsem už dostal. Už mám názor asistenta Petra Čáslavy, ještě si vyslechnu kluky z týmu, jak ho vidí kabina. Ano o Markovi stále uvažuji. Jednak je to koncový hráč a také pravák. V Pardubicích jich je málo. Konkrétně dva útočníci a jeden obránce. Navíc v loňské baráži tým táhl, takže má velké zkušenosti z vypjatých duelů.

Kluby se nacházejí v reprezentační pauze. Určitě je lepší mít na seznámení nějaký čas, než jít večer do akce, co říkáte?

Pochopitelně. Právě tak jsme dohodli s vedením klubu, že nastoupím až po víkendových zápasech. Teď máme týden na to, abychom se s kluky poznali. Na prvním tréninku jsem upustil od taktických věcí. Nechci hned nějak razantně zasahovat do systému. Na dalším začneme pilovat zakončení, hru v přesilovkách i oslabení. Musíme připravit kluky na to, aby podávali ty nejlepší výkony.

Poprvé byl osloven už po střetnutí v Třinci

Tak jak to vlastně bylo? O jeho příchodu si nějaký ten den štěbetali vrabci na pardubických střechách. Poprvé na veřejnost prosákla informace na Mikuláše. Ale…

„Byl jsem kontaktován po utkání v Třinci (neděle 1. prosince). Na úvod proběhlo rychlé jednání. Já jsem souhlasil s tím, že pokud ke změně trenérů má dojít, tak rád pardubickému hokeji pomůžu. Pak jsem si ale přečetl, že Radek Bělohlav má důvěru pro další zápasy, tak jsem toto rozhodnutí akceptoval. A čekal na to, jak se situace vyvine,“ přibližuje Milan Razým.

A situace se vyvinula tak, že Pardubice předváděly minulý víkend nejlepší v sezoně. V dramatickém utkání otočily duel s vedoucí Spartou a za dvacet šest hodin přejely Brno. Překvapení pro změnu?

„K tomu se nemohu dost dobře vyjádřit. Já jsem tady před těmi víkendovými zápasy nebyl, tak nevím, co se dělo. Na druhou stranu ve třinácti zápasech od Sparty ke Spartě získalo Dynamo jediné vítězství za tři body, pak ještě výhru v prodloužení nad Plzní a další čtyři remízy. Takže to asi byla příčina rozhodnutí vedení. Jen jsem čekal, jestli se znovu ozvou. Stalo se tak a my se domluvili,“ podotýká.

Zlí jazykové tvrdí, že viděli Razýma už o víkendu na pardubickém zimáku. Fake news nebo pravda?

„Není to pravda. Nechtěl jsem čeřit už tak rozvířené vody. Byla tendence, aby zápasy koučovalo už nové trenérské složení. Mně to ale připadalo vůči Radku Bělohlavovi nekolegiální. Přeci jenom celý týden tým na zápasy připravoval. Nebyl jsem si jistý, zda by to hráčům pomohlo. Myslím, že to byla správná volba. Kluci hráli opravdu skvěle. Hrát takhle před tím, mají bodů daleko víc,“ dodává Milan Razým. (zz)

Přehled trenérů Dynama od roku 2013



(sezona) 2013/2014 – 7. místo: 1. května 2013 – 8. ledna 2015: Zdeněk Venera

2014/2015 – 7. místo: Zdeněk Venera, 8. ledna 2015 – 30. dubna 2015: Miloš Říha st.

2015/2016 – 12. místo: 10. května 2015 – 12. října 2015: Miloš Říha ml., 12. října 2015 – 8. ledna 2016: Richard Král, 18. ledna 2016 – 27. září 2017: Peter Draisaitl.

2016/2017 – 13. místo: Peter Draisaitl, 27. září 2016 – 20. ledna 2017: Pavel Rohlík, 20. ledna 2017 – 25. října 2018: Miloš Holaň.

2017/2018 – 6. místo: Miloš Holaň.

2018/2019 – 14. místo (záchrana v baráži): Miloš Holaň, 25. října 2018 – 3. prosince 2019: Břetislav Kopřiva, 3. prosince 2018 – 9. prosince 2019: Ladislav Lubina.

2019/2020 – 14. místo (k 11. prosinci po odehraných 26. kolech): Ladislav Lubina, 9. října 2019 – 9. prosince 2019: Radek Bělohlav, 9. prosince – ? Milan Razým.



(Pozn: sezonu 2012/2013 dokončil Miloš Říha starší, tým skončil 10.)