Unikátní Souboj legend. Pardubický oslavenec se přenese do dob hokejové slávy

Všechny cesty z NHL vedou do Pardubic. Do středu města, do enteria areny. Hokejový klub Dynamo vystoupal na vrchol oslav 100 let pardubického hokeje, kterým je Souboj legend. Nastoupí proti sobě All Stars týmy oslavence a internacionálů české reprezentace. Jejich aktéři nasbírali dohromady 5675 startů v NHL. Kromě hlavního chodu v podobě exhibice ryzích hokejistů je připraven předkrm s názvem Souboj osobností. Své hokejky zkříží herci, zpěváci či již vysloužilí vyznavači jiných sportů.

Dominik Hašek si v bohaté kariéře vychytal Stanley Cup v dresu Detroitu. V Souboji legend ale bude čistit prostor před "kolegou" Tomášem Rolinkem. | Foto: HC Dynamo Pardubice