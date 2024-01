Dlouhé volno. Ale jen on extraligy. Pardubičtí hokejisté se vracejí do kolotoče nejvyšší soutěže po šestnácti dnech. Mezi svátky se nekopali do zadní části těla. Reprezentovali český hokej na prestižním Spenglerově poháru. Nový rok zahájí utkáním v Liberci a stojí před nimi další výzva. Ze dvou utkání v této sezoně s Bílými Tygry vytěžili jediný bod. A je tu ještě jedna věc. V době dolování stříbra v Davosu přišli o vedení v tabulce. Respektive v době krátkého odpočinku či dlouhého spánku…

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a Bílý Tygři Liberec v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga – 33. kolo: Bílí Tygři Liberec (5. místo, 53 bodů, 109:106) – HC Dynamo Pardubice (2. místo, 67 bodů, 113:63). Pátek 18:00, Home Credit Arena. Vzájemné zápasy: 4:3 s.n. (doma), 3:2 (venku).

Pardubice se zapsaly nesmazatelným písmem do stoleté kroniky Spenglerova poháru. A to díky velkolepému obratu v závěru utkání s kanadským výběrem. Tím však liberecké šelmy nezastraší. Čím by je mohli zastrašit, byla nezdolná vůle po vítězství. Kromě Kanady to předvedli proti týmu Ambri-Piotta, Kuopiu a konec konců i v silvestrovském finále proti Davosu. Kdy unavené mužstvo smazalo za třináct vteřin dvougólové manko. Dynamo zkrátka šlapalo celých šedesát minut… A únava se po závěrečném zápase i následné cestě domů znásobila.

„Přiletěli jsme půlhodiny před půlnocí do Pardubic. Jenom jsme si přiťukli na Nový rok a rozjeli jsme se do postelí. Za ty dva dny, co jsme hráli s Kanadou a Davosem jsme toho měli opravdu dost. Já osobně jsem to dva tři dny dospával. Ještě ve středu, kdy jsme měli první trénink odpoledne, jsem spal do půl dvanácté. Fakt jsem byl unavený,“ přiznává pardubický útočník David Cienciala.

Dvanáct lednových zápasů

V pátek naskočí Dynamo zpět do extraligy po více než dvou týdnech. Naposledy hrálo doma s Kladnem (4:3) ve středu 20. prosince. O dva dny později mělo nastoupit v dlouho očekávaném duelu na ledě Sparty, ovšem zápas a tím i výjezd červenobílých fanoušků do O2 areny zrušila tragédie na pražské vysoké škole.

Na Bílé tygry má Dynamo pořádnou pifku. V letošní sezoně se oba celky střetly spolu dvakrát a v obou případech uspěl Liberec. To se žádnému jinému nepodařilo. A to ještě v prvním vzájemném duelu honili Východočeši venku remízu na poslední chvíli. Ostatně podobně jako na sklonku roku na švýcarském turnaji. Po dvou třetinách ztráceli dvě branky a tu na 3:3 vsítili osmadvacet vteřin před klaksonem, který oznamuje konec základní hrací doby. Domácí pak zvítězili na nájezdy. V domácím zápase je naopak Liberec zaskočil gólem zkraje poslední minuty a vyhrál v enteria areně 3:2. Nutno ale podotknout, že Pardubice hrály za dva dny odvetu osmifinále Ligy mistrů…

Finále! Dynamo nezlomil gól last second. Třemi údery v závěru šokovalo celý svět

Pardubičtí v době své extraligové nečinnosti ztratili vedení v tabulce. Mohlo to být ale horší. Sparta totiž zaváhala v domácím utkání s Olomoucí. Tak je její náskok na čele pouze jediný bod. Dynamo má nově tři zápasy k dobru.

Dynamo (ne)zvládlo misi v jediném evropském poháru a naopak se blýsklo na nejstarším pravidelně hraném poháru. Tomu všemu už zamávalo…

„Těch soutěží ubyde. Už tam není vložená Liga mistrů ani Spengler. Můžeme se plně soustředit na extraligu. Doufám, že se nám podaří potvrdit výkony z Davosu a také z konce roku v extralize,“ přeje si pardubické křídlo.

Zápasů sice ubylo na více frontách, nicméně v extralize režimu to pro Dynamo bude pěkný fičák.

„Myslím, že máme dvanáct zápasů do konce ledna. Režim se ale měnit nebude. Zápas, trénink, nebo dobrovolný trénink. Tempo se moc nezvolní. Možná až v únoru,“ podotýká excelentní nahraváč.

Jeho tým si může vyzkoušet jak to chodívá v NHL při takzvaných back to back zápasech. Po výjezdu do Liberce totiž přivítá doma brněnskou Kometu, se kterou pak hraje hned ve středu venku.

„Nijak nás to neovlivní. Trenéři něco nachystají na Kometu. Stejně, každý soupeř má zažitý styl, který uplatňuje celou sezonu. Ten se moc nemění. Budou to takové dva zápasy play off. Alespoň nějaká zkouška,“ směje se David Cienciala.