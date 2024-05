Jeden tři sezony, druhý tři měsíce. Přesto měli v play off stejný osud. Moc toho za pardubické Dynamo neodehráli. Ten, co má v popisu práce střílení branek jen dva zápasy a ten, co má puky zachytávat dokonce jediný. Teď se jejich cesta s čerstvým vicemistrem rozchází. Robert Říčka bude pálit za brněnskou Kometu a Dominik Pavlát zkusí štěstí v cizině.

Ještě ani nezaschl inkoust na papíru v knize, která měla na hřbetu vyryto: Sezona 2023/2024 a stříbrný celek hlásí první změny. Přesněji řečeno: první odchody. Odchody, které se daly tak trochu a možná hodně tušit. Herní vytížení dotyčných totiž bylo nízké.

Kanonýr k pohledání

Daleko hlubší rýhu nechal v pardubickém ledu Robert Říčka. Do Dynama přišel z pražské Sparty, když před tím hrál extraligu také za Zlín. Po třech sezonách ale pardubickou organizaci opouští.

Čtyřiatřicetiletý útočník odehrál v dresu s hranatým déčkem 170 zápasů, ve kterých zaznamenal 61 branek.

„Byly to skvělé sezony. Dvakrát za sebou jsme vyhráli základní část, zahrál jsem si Ligu mistrů i Spengler Cup. Měli jsme výbornou partu v kabině, na což budu rád vzpomínat," říká loučící se Říčka.

„Jsem opravdu moc rád, že jsem mohl hrát za Pardubice. Teď se mi těžko mluví, je totiž krátce po sedmém finále a věřil jsem, že moje působení dostane zlatou tečku. Mrzí mě to, celkově jsem ale rád, že jsem tu mohl být. Spoustu lidí jsem si tu oblíbil. Jsou tady skvělí fanoušci a líbilo se mi, jak organizace funguje. Chybí jen ta třešnička na dortu v podobě titulu," poukazuje na promarněnou šanci zkušený útočník.

Suma sumárum: Robert Říčka získal v pardubickém dresu stříbrnou i bronzovou medaili.

„Měli jsme výbornou partu v kabině, na což budu rád vzpomínat. Klukům budu fandit dál," tvrdí Řeka. Dalo by se dodat: Jen ne v zápasech s Kometou…

Borec s přezdívkou Řeka se rozvodnil v prvním roce v dresu Dynama. Nasázel v ní 31 branek, z toho 27 v základní části. Do posledních kol bojoval o korunu pro krále střelců.

„Na tu první sezonu budu vzpomínat asi nejraději. Padalo mi to tam, zažil jsem asi nejlepší období v kariéře," zasní se.

Na fanoušky i město bude expardubická dvaašedesátka vzpomínat jedině v dobrém.

„Skoro na každý zápas bylo plno, ať už přijel jakýkoli soupeř. Tu podporu jsme v kabině vnímali. Město bylo také super, Pardubice jsou perfektní místo pro život. Byl jsem tu opravdu spokojený po všech stránkách. Takový je ale hokejový život, jedna kapitola pro mě končí a další začíná," opakuje známou pravdu Robert Říčka.

Pomohl do finále

Týden i s cestou… A pouhých pět zápasů. Pardubický tým po skončení sezony 2023/24 opouští rovněž brankář Dominik Pavlát. Čtyřiadvacetiletý gólman přišel do Dynama v lednu z Plzně v rámci hráčské výměny na hostování do konce sezony. Na východ Čech dorazil za Milana Kloučka. Moc příležitostí vyniknout ale nedostal. Nyní jeho kroky povedou do zahraničí.

„Věříme, že se jednalo o oboustranně prospěšnou spolupráci. Dominik zastal pozici, která není jednoduchá, ale skvěle ji zvládl. A v potřebný okamžik nám pomohl v play off. Měl možnost nahlédnout, jak funguje naše organizace a spolupracovat se zkušenými hráči. Dveře u nás bude mít otevřené a třeba se naše cesty v budoucnu opět protnou,“ přemítá Dušan Salfický, sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice.

V dresu Dynama odchytal Dominik Pavlát čtyři zápasy v základní části, v nichž zapsal 94,12% průměrnou úspěšnost zákroků. Ve třech z nich pomohl svému týmu k výhře. Jeden start si připsal také ve vyřazovacích bojích, když ve čtvrtém semifinálovém zápase v Litvínově naskočil do brány od druhé třetiny za třikrát překonaného kolegu Romana Willa. Svým výkonem přispěl k obratu a následnému postupu do finále.

„Všichni jsme chtěli urvat titul. Mrzí mě to a ještě nějakou dobu mě to mrzet bude. Na Pardubice ale budu vzpomínat jedině v dobrém. Parta kluků, fanoušci, vedení… Všechno tu bylo skvělé. Úplně to předčilo moje očekávání. Užíval jsem si to tu a každý den chodil na trénink s úsměvem. Bylo to něco neskutečného," popisuje Pavlát své zážitky v Dynamu.

Při svém působení zažil plzeňské publikum, které patří k nejlepším fanouškům v extralize. Tohle ale předčilo jeho očekávání…

„Pardubice mají nejlepší fanoušky z celé extraligy. A za tím si po této praxi budu stát. Fanouškovská základna je tu neskutečná, nikdy jsem tohle nezažil," přiznává Dominik Pavlát.